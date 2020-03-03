Ярославль, 3 марта, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Партия «Яблоко» обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и мэру Ярославля Владимиру Волкову с просьбой присвоить имя Бориса Немцова одной из улиц или площадей города. Информация об этом размещена на сайте партии.

Дмитрий Селевко Борис Немцов на дебат-шоу в Ярославле

Председатель партии Николай Рыбаков просит власти учесть «вклад Бориса Ефимовича Немцова в развитие Ярославской области, а также его заслуги в формировании и развитии институтов государства». На момент убийства политик являлся депутатом Ярославской областной думы от партии «ПАРНАС».

Полномочия по наименованию улиц принадлежат мэру Ярославля. Заместитель мэра Вячеслав Гаврилов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что не знает об обращении. По словам чиновника, скорее всего, оно поступит в комиссию по наименованию объектов улично-дорожной сети. Комиссию возглавляет заммэра по градостроительству, эта должность вакантна после ареста по подозрению в коррупции Рината Бадаева.

Один из членов комиссии, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что предложение «Яблока» не сможет быть удовлетворено.

«Борис Немцов не проходит по формальным основаниям. Согласно действующим документам, улицу в Ярославле можно назвать именем человека лишь спустя 15 лет после его смерти. Исключение делается лишь для Героев России, погибших при исполнении воинского долга. Менять ради Немцова положение мэрия не будет, учитывая сложное отношение к фигуре политика», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMАндрей Данилов.

Есть и ряд иных причин, препятствующих переименованию. Немцов жил в Ярославле на улице имени поэта и краеведа Леонида Трефолева, заслуги которого перед городом очевидны. Кроме того, комиссия придерживается правила не присваивать новым улицам имена людей в связи с общей перегруженностью города названиями-антропонимами. И, наконец, переименования улицы влечет за собой расходы и неудобства для граждан и организаций.

«Думаю, логичнее было бы согласовать мемориальную доску на доме Немцова, которую несколько раз разбивали и восстанавливали», — сказал корреспонденту ИА REGNUMАндрей Данилов.

Отметим, что ранее мэрия отказалась согласовать и мемориальную доску. Первый вариант таблички был снят со стены дома Немцова в Ярославле по указанию городских властей.