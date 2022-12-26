Универсиада — 2019 в Красноярске
В Красноярске возбудили дело о нарушениях при подготовке к Универсиаде-2019
Нарушения при строительстве многофункционального комплекса для проведения зимней Универсиады 2019 года в Красноярске вылились в уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления...
26 декабря 2022
Счётная палата выявила завышение расходов на Универсиаду-2019 в Красноярске
Ряд существенных недостатков и нарушений при проведении Универсиады-2019 в Красноярске выявила Счётная палата РФ (СП РФ). Минспорту России рекомендовано учесть их при подготовке летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Как сообщается в отчёте СП РФ за 2020 год, при проведении красноярской...
17 марта 2021
В Красноярском крае опровергли связи губернатора с сектантами
Правоохранительные органы собираются проверить возможные связи лидеров «Церкви последнего завета» (ЦПЗ) с руководством Красноярского края. Сектанты построили в регионе десятки объектов, которые в том числе использовал губернатор края Александр Усс, передаёт «Коммерсантъ». По данным издания, в...
29 сентября 2020
В Красноярском крае осужден экс-чиновник за покушение на мошенничество
В Красноярском крае за покушение на мошенничество в особо крупном размере во время подготовки объектов к Всемирной зимней Универсиаде 2019 года к трём годам лишения свободы приговорён бывший директор КГАУ «Центр спортивной подготовки» Андрей Г. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по...
6 июня 2020
Участники этапа Кубка мира по фристайлу прилетели в Красноярск
В Красноярск 2 марта чартерным рейсом на брендированном самолёте — Лайколёте для участия в этапе Кубка мира по фристайлу прилетели сильнейшие горнолыжники планеты. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru. Boeing с изображением талисмана Студенческих игр 2019 года — U-Лайки — привёз в...
3 марта 2020
Билеты на Кубок мира по фристайлу начали продавать в Красноярске
В Красноярске начались продажи билетов на этап Кубка мира по фристайлу, который 7−8 марта впервые будет проводится в сибирском городе на построенных к зимней Универсиаде 2019 года трассах кластера «Сопка». 7 марта в Красноярске пройдёт этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул, а 8...
31 января 2020
Эксперт назвал самое яркое событие 2019 года в Красноярском крае
Самым ярким событием со знаком плюс в Красноярском крае в 2019 году стала XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил красноярский политолог Дмитрий Золотухин, подводя итоги 2019 года в регионе. Читайте также: Универсиада-2019 в Красноярске: о триумфе и...
31 декабря 2019
Губернатор «качнул права» и не только: скандалы-2019 в Красноярском крае
Подводя итоги уходящего года, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал важными ровно три события. «Все они начинаются с буквы «У», как это ни странно, — Универсиада, Урожай рекордный и Управление финансами, отличное исполнение бюджета, лучшее за последние десять лет», — заявил Александр...
30 декабря 2019
Красноярскую Универсиаду признали «проектом года»
Зимняя Универсиада, которая состоялась в марте 2019 года в Красноярске, стала победителем в номинации «Проект года» на балу «Звезды студенческого спорта». Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске. Ежегодный бал «Звезды студенческого спорта»...
23 декабря 2019
Решение WADA ставит под угрозу крупные соревнования в Красноярске
Антироссийское решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на проведение в Красноярске крупных соревнований. Такое мнение высказал министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. По его словам, новость о решении исполкома WADA — сейчас одна из самых обсуждаемых. Читайте...
10 декабря 2019
В Сибирском федеральном университете подтвердили визит силовиков
Сибирский федеральный университет (СФУ) дал официальный комментарий по поводу проверки документов в вузе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, информацию, распространённую в красноярских телеграмм-каналах, в пресс-службе вуза назвали «некорректной».» Сообщаем, что в настоящий момент в СФУ идёт...
26 ноября 2019
Красноярск готов принять этап Кубка мира по фристайлу «на высшем уровне»
Международная федерация лыжного спорта одобрила подготовку Красноярска к проведению этапов Кубка мира по фристайлу в марте 2020 года. Об этом сообщается на сайте регионального портала newslab.ru. Соревнования по акробатике и могулу пройдут в краевой столице 7 и 8 марта. Эксперты федерации, во главе...
23 ноября 2019
Фёдор Конюхов и красноярский губернатор обменялись подарками
В Красноярске 12 ноября состоялась встреча губернатора края Александра Усса и известного путешественника Фёдора Конюхова. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, глава региона подарил Конюхову факел с символикой зимней Универсиады. В свою очередь, путешественник вручил губернатору альбом со...
13 ноября 2019
Легендарному боксёру Рою Джонсу — младшему вручили факел Универсиады-2019
Губернатор Красноярского края Александр Усс подарил легендарному боксёру Рою Джонсу — младшему факел Универсиады, которая состоялась в Красноярске в марте 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM 25 октября в правительстве Красноярского края, Александр Усс встретился с Роем Джонсом — младшим и...
25 октября 2019
В Красноярске собрались «максимально загрузить» объекты Универсиады
Губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с недавно назначенным министром спорта региона Павлом Ростовцевым 24 октября коснулся вопроса использования наследия зимней Универсиады-2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве. Использование наследия Универсиады глава региона...
24 октября 2019
Универсиада-2023: Екатеринбург перенимает опыт Красноярска
Делегация Екатеринбурга, где в 2023 году состоится XXXII Всемирная летняя Универсиада, посетила город Красноярск, который в марте 2019 года принял зимнюю Универсиаду. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в исполнительной дирекции XXIX зимних Студенческих игр в Красноярске. Уточняется, что в...
30 сентября 2019
В медцентре Универсиады-2019 планируют создать «суперполиклинику»
Медицинский центр, построенный к Всемирной зимней универсиаде — 2019 в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ), станет суперполиклиникой с современным оснащением и возможностью оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба вуза. В настоящее...
4 сентября 2019
В Красноярске назвали цель поездки губернатора в Италию
Губернатор Красноярского края Александр Усс с 12 по 15 июля находился в командировке в Неаполе (Италия), где в эти дни проходила летняя Универсиада-2019. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 16 июля в пресс-службе краевого правительства. Уточняется, что Усс посетил Студенческие игры по приглашению...
16 июля 2019
Японские футболисты обыграли Бразилию в финале Универсиады
Студенческая сборная Японии по футболу стала победительницей Универсиады-2019, которая проходит в Неаполе. В финале турнира японская команда одержала победу над командой Бразилии. Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе сборной Японии хет-трик оформил нападающий Аясе Уэда. Отметим, что с 56-й...
14 июля 2019
Универсиада-2019 в Красноярске: полиция проводит порядка 20 проверок
Красноярская полиция ведёт «системную работу» по выявлению преступлений, связанных с расходованием бюджетных средств, выделенных для подготовки и проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД. 10 июля начальник ГУ МВД по Красноярскому краю...
10 июля 2019