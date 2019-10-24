Красноярск, 24 октября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с недавно назначенным министром спорта региона Павлом Ростовцевым 24 октября коснулся вопроса использования наследия зимней Универсиады-2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Александр Усс (слева) и Павел Ростовцев

Использование наследия Универсиады глава региона назвал «одной из актуальны задач» для министра.

«Нужно обеспечить максимальную загрузку объектов Универсиады как за счёт использования спорткомплексов жителями, так и за счёт проведения в них крупных всероссийских и международных соревнований», — подчеркнул красноярский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону 2006 года, трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев возглавил красноярский минспорт в сентябре 2019 года. До этого он являлся депутатом Заксобрания Красноярского края.

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Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На её подготовку и проведение потратили около 80 млрд рублей. С нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта.

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