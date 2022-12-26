Красноярск, 26 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Нарушения при строительстве многофункционального комплекса для проведения зимней Универсиады 2019 года в Красноярске вылились в уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск — 2019

В следственном ведомстве добавили, что возведение одного из зданий объекта велось в рамках заключённого в 2016 году контракта, стоимость которого превысила один миллиард рублей. По версии следствия, подрядчик вместо предусмотренных проектом и заявленных в исполнительной документации строительных материалов, использовал бетон и арматурные стержни классом значительно ниже.

Следователи считают, что неустановленные лица из СФУ знали об этом, но подписали акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по договорам строительства, не организовав проверку выполненных работ. После сдачи объекта в эксплуатацию в апреле 2021 года были выявлены дефекты на сумму 59 млн рублей, с тех пор эксплуатация одного из зданий комплекса была прекращена.

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«В результате преступных действий неустановленных лиц СФУ причинён материальный ущерб в сумме более 59 миллионов рублей, необходимой на строительство нового железо-бетонного перекрытия», ― говорится в сообщении следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На подготовку к спортивному мероприятию было затрачено порядка 80 млрд рублей.