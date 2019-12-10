Красноярск, 10 декабря, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Антироссийское решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на проведение в Красноярске крупных соревнований. Такое мнение высказал министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Скриншот со страницы Павла Ростовцева в «Фейсбуке» Министр спорта Красноярского края прокомментировал антироссийское решение WADA

По его словам, новость о решении исполкома WADA — сейчас одна из самых обсуждаемых.

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«Программа наследия Универсиады предусматривает проведение в Красноярске крупных спортивных событий на её объектах. И перечень таких соревнований на сегодняшний день достаточно большой. Повлияет ли вчерашнее решение WADA на проведение в Красноярске чемпионатов, первенств и Кубков мира? Возможно», — пишет Ростовцев на своей странице в «Фейсбуке».

Однако он подчеркнул, что сейчас, «помимо юридических процессов в спортивном арбитраже, многое будет зависеть от международных спортивных федераций», — изменят они свои решения или нет.

«Будем через общероссийские федерации работать с ними над решением возникших вопросов», — подытожил Павел Ростовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

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Напомним, в марте 2019 года в Красноярске прошла Всемирная зимняя Универсиада. После этого крупного спортивного события власти региона заявили о намерении активно использовать наследие красноярской Универсиады.