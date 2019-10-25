Красноярск, 25 октября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс подарил легендарному боксёру Рою Джонсу — младшему факел Универсиады, которая состоялась в Красноярске в марте 2019 года.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Красноярский губернатор Александр Усс и всемирно известный боксёр Рой Джонс — младший

Как сообщили ИА REGNUM 25 октября в правительстве Красноярского края, Александр Усс встретился с Роем Джонсом — младшим и поблагодарил его за проведение в Красноярске социального проекта «Путь к абсолютной победе». Цель проекта — поиск в российских регионах талантливых молодых боксёров.

Без подарка не остался и губернатор. Всемирно известный спортсмен подарил ему боксёрские перчатки со своим автографом.

Напомним, в Красноярском крае классическим боксом занимаются более трёх тысяч человек.