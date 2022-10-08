Теракт в Бостоне
СК России опубликовал оперативное видео с места теракта на Крымском мосту
Оперативную видеозапись с места теракта на Крымском мосту опубликовала 8 октября пресс-служба Следственного комитета России. На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские следователи ведут работу по установлению причин и обстоятельств произошедшего. При этом также ранее в СК РФ...
8 октября 2022
Верховный суд США восстановил смертный приговор Джохару Царнаеву
Верховный суд США восстановил смертный приговор террористу Джохару Царнаеву, который в 2015 году организовал с братом теракт во время Бостонского марафона, сообщает 4 марта Reuters. Ранее апелляционный суд принял решение об отмене смертного приговора для Царнаева. Однако министерство юстиции США...
4 марта 2022
«Скормить его львам» — сети США просят казни Царнаева за бостонский теракт
Верховный суд США 13 октября проведет слушания по вопросу о возобновлении смертного приговора для Джохара Царнаева, который в 2015 году организовал с братом теракт во время Бостонского марафона. Администрация президента США Джо Байдена попытается убедить Верховный суд восстановить смертную казнь...
13 октября 2021
Верховный суд США обсудит смертную казнь для Царнаева за бостонский теракт
Верховный суд США 13 октября проведет слушания по вопросу о возобновлении смертного приговора для Джохара Царнаева, который в 2015 году организовал с братом теракт во время Бостонского марафона. Об этом 11 октября сообщает Reuters. Ранее апелляционный суд принял решение об отмене смертного...
11 октября 2021
Минюст США потребовал смертной казни Царнаева за бостонский теракт
Верховный суд США согласился провести слушания по вопросу о возобновлении смертного приговора для Джохара Царнаева, который в 2015 году организовал с братом теракт во время Бостонского марафона. Об этом 22 марта сообщает USA Today. Ранее апелляционный суд принял решение об отмене смертного...
22 марта 2021
В США заявили о готовности добиваться смертной казни Царнаева
Министерство юстиции США вновь попытается добиться пересмотра решения суда в отношении одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева. Об этом 20 августа заявил журналистам генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press. По его словам...
21 августа 2020
Трамп настаивает на смертной казни для Царнаева
Террорист Джохар Царнаев, который был осуждён за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в США, заслуживает смертной казни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Читайте также: Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт в Бостоне Американский лидер подчеркнул...
3 августа 2020
Трамп назвал абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, который совершил террористический акт во время Бостонского марафона 2013 года. Напомним, что Царнаев подавал апелляцию еще в конце 2018 года на вынесенный ему в 2015 году судом...
1 августа 2020
Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт в Бостоне
Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, обвиненному в террористическом акте на Бостонском марафоне в 2013 году. Решение суда было принято 31 июля. В решении апелляционного суда США сказано, что смертный приговор Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён. Дело...
1 августа 2020
Лже-жертва бостонского теракта получила 480 тыс. долларов от благотворительного фонда
В США аферистка, заявившая, что является пострадавшей в результате террористического акта в Бостоне, получила 480 тыс. долларов из благотворительного фонда. 26-летняя Одри Хаус арестована полицией, в настоящее время ей предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщила " Российская газета ". По данным...
20 июля 2013
В США пройдут первые слушания по делу Джохара Царнаева
Первые слушания в суде города Бостон (США) по делу Джохара Царнаева, обвиняемого в организации теракта во время бостонского марафона, пройдут сегодня, сообщает Reuters. Планируется, что слушания пройдут при полном зале, в них примут участие родственники погибших и пострадавших в результате взмывов...
10 июля 2013
Сестру Царнаевых подозревают в хранении наркотиков
Сестру скандально известных Тамерлана и Джохара Царнаевых, подозреваемых в теракте во время бостонского марафона, власти США заподозрили в хранении и сбыте наркотиков и, в частности, марихуаны, сообщает Fox News. По данным телеканала, Белле Царнаевой и ее другу Ахмаду Кхалилу были предъявлены...
29 мая 2013
Депардье: Чеченцы не должны нести ответственность за Царнаевых
Чеченцы не должны нести ответственность за братьев Царнаевых, обвиняемых в совершении теракта в Бостоне (США). Об этом 21 мая на пресс-конференции в Грозном заявил французский актер Жерар Депардье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Чечни. "Я был в Америке, когда в Бостоне был...
21 мая 2013
Защите Джохара Царнаева запрещено фотографировать его в тюрьме
Судья запретила защите Джохара Царнаева, подозреваемого в организации взрывов в Бостоне, фотографировать его в тюрьме, сообщил ряд западных СМИ. Несмотря на то, что правилами тюрьмы, где содержится Царнаев, запрещено проносить фотокамеры, адвокаты настаивали на том, чтобы сделать снимки. По их...
18 мая 2013
Тамерлан Царнаев похоронен: полиция города Вустер (США)
Подозреваемый в организации теракта во время марафона в Бостоне (США) Тамерлан Царнаев похоронен в США. По данным американских СМИ, об этом сообщила полиция города Вустер (штат Массачусетс). При этом точное место погребения Царнаева не раскрывается. Ранее власти ряда штатов отказывали в...
9 мая 2013
Обама с нетерпением ожидает встречи с Путиным на полях "восьмерки" в Ирландии: Керри
Владимир Путин принял 7 апреля госсекретаря США Джона Керри, находящегося в России с рабочим визитом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента России, состоялся обмен мнениями по основным вопросам международной повестки дня. В ходе встречи, президент России, в частности, заявил: "Мы очень...
7 мая 2013
Суд США освободил под залог одного из фигурантов дела о взрывах в Бостоне
Одного из фигурантов дела о взрывах на марафоне в Бостоне - 19-летнего Робела Филлипоса, освободило под залог. Такое решение принял накануне суд в Бостоне. Сумма залога составила 100 тысяч долларов, передает Би-би-си. Суд постановил, что Филлипос должен находиться под домашним арестом. Следить за...
7 мая 2013
Госдеп опроверг информацию о просьбе отправить тело Царнаева в Россию
Госдеп США опроверг информацию о просьбе отправить тело Тамерлана Царнаева из США в Россию. Как заявил накануне на брифинге журналистам представитель госдепартамента Патрик Вентрелл, "официальных просьб в Госдеп об отправке тела не поступало", передает Би-би-си. По словам Вентрелла, "о каких-либо...
7 мая 2013
Рамзан Кадыров: Братья Царнаевы - "шайтаны", не имеющие никакого отношения к Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не намерен заступаться за братьев Царнаевых, обвиняемых в совершении теракта в Бостоне. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Чечни 6 мая, он заявил сегодня на совещании в Грозном. "Братья Царнаевы совершили преступление и...
6 мая 2013
Госсекретарь США поблагодарил главу МИД Казахстана за поддержку в связи с терактом в Бостоне
Государственный секретарь США Джон Керри поблагодарил руководителя казахстанского МИД Ерлана Идрисова за слова поддержки в связи с терактом в Бостоне, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства. Керри отметил, что событие стало напоминанием всему миру о необходимости сохранять...
6 мая 2013