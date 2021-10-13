Верховный суд США 13 октября проведет слушания по вопросу о возобновлении смертного приговора для Джохара Царнаева, который в 2015 году организовал с братом теракт во время Бостонского марафона. Администрация президента США Джо Байдена попытается убедить Верховный суд восстановить смертную казнь для преступника, осужденного за взрыв, в результате которого погибли три человека и более 250 получили ранения в апреле 2013 года. В прошлом году федеральный апелляционный суд отменил смертный приговор.

Жан-Леон Жером. Римляне бросают христиан на растерзание львам

Американские интернет-пользователи обсудили справедливость казни для террориста под соответствующей публикацией Fox News.

«Если кто и заслуживает смертной казни, так это он. Лично я бы скормил его львам», — пишет Muellerwasafraud.

«Проблема не в том, что у нас есть смертная казнь… проблема в том, что мы не используем ее достаточно часто, и уходит слишком много времени для приведения ее в действие. Наказание за крупные преступления должно быть немедленным, и оно должно быть по принципу «око за око». Нынешняя система не обеспечивает никакого сдерживающего фактора для этих преступников и их чудовищных преступлений», — уверен elkhornsteven956.

«Я не могу поверить, что этот человеческий мусор всё еще потребляет кислород. Он был на камеру при подготовке бомбы во время марафона. Он заслуживает — и уже должен был получить — такое же наказание, какое получил его трусливый сообщник», — пишет Disappearingtruth.

«Я вообще против смертной казни, однако в случае с терроризмом она уместна. Это не преступник, это исламский террорист. Это не преступление, это акт войны ислама», — подчеркивает GodSpeaksMath.

«Три человека испустили последний вздох во время марафона. Множество людей были искалечены и страдают по сей день. Ему нельзя позволять жить. У людей, погибших во время марафона, не было адвоката или апелляционного процесса; они находятся в могиле. Верховный суд должен помнить об этом», — призывает beautifulgorgeous903.

«Даже Царнаев заслуживает защиты, которая использует все возможные правовые возможности, чтобы обжаловать его приговор. Потому что если мы откажем ему в надлежащей правовой процедуре, то будет легче отказать в надлежащей правовой процедуре следующему преступнику, а затем будет всё легче и легче отказывать в надлежащей правовой процедуре, и мы окажемся в каком-то оруэлловском кошмаре, где любой может быть брошен в тюрьму или казнен по одному лишь подозрению. В конце концов его казнят. Но пусть сначала будет соблюдена надлежащая правовая процедура», — комментирует Evan0311.

(сс) Aaron tango Tang После взрыва на Бостонском марафоне

«Я никогда не видел нашу страну в таком беспорядке. Коррумпированные политики раздувают цифры «пандемии», чтобы помочь сфальсифицировать выборы. Социальные сети дают «голос» худшим из худших. Маленькие крошечные кусочки нашего населения СМИ превращают в «большинство американцев». Мы видим открытые границы, растущие цены на бензин и продукты питания, инфляцию с нелепыми темпами, а правительство пытается сказать всем, что на самом деле этого не происходит. Политики выступают по национальному телевидению, говоря репортерам, что им нужно лучше продвигать свою повестку дня и что их политика «широко принята» американским народом. Психически больные мальчики насилуют девочек в школьных туалетах и скрывают это. Вся эта страна полностью сошла с ума, и правительство является инициатором всего этого…» — рассуждает Stupid🇨🇳Libtards.

«Его приговор уже должен был быть приведен в исполнение. Остановите многолетние апелляции», — просит vietvet054.

«Сейчас он находится в колорадской тюрьме. В самой экстремальной одиночной камере, где его оставят гнить и не позволят общаться ни с кем на воле. Это та же самая тюрьма, где отбывают наказание Эль Чапо, Теодор Качинский, оставшийся террорист из Оклахома-Сити и некоторые другие «худшие из худших». Я бы предпочел, чтобы этого террориста казнили — и быстро. Но если этого не произойдет, то эта тюрьма — очень далекое второе место», — заявляет JoeNobodyX2019.

«Это больше не вопрос о том, виноват он или нет. Это еще одно политизированное дело, взятое на вооружение левыми для продвижения своей повестки дня. Их не волнуют те потрясения, которым они подвергают семью в ходе затянувшегося процесса», — отмечает CTConnservative.

«Возможно, это первый случай, когда я поддерживаю администрацию Байдена, противоречащую самой себе. Нет никаких причин держать этого человека в живых. Он не является психически неполноценным. Жизнь драгоценна, но этот парень действительно не хочет жить по правилам общества, и мы просто не можем рисковать тем, что он сбежит или убьет кого-нибудь еще», — указывает oneguy393.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на заключительном этапе бостонского марафона 15 апреля прогремело несколько взрывов. В результате двойного взрыва погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок.

По последним данным, ранения получили 282 человека. После этого началась операция по задержанию террористов. В ходе операции старший брат Тамерлан был убит. Джохару, младшему брату, удалось скрыться, однако к вечеру 19 апреля полиция обнаружила его раненым, прячущимся в лодке во дворе одного из домов пригорода Бостона Уотертауна.