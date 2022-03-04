Вашингтон, 4 марта, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Верховный суд США восстановил смертный приговор террористу Джохару Царнаеву, который в 2015 году организовал с братом теракт во время Бостонского марафона, сообщает 4 марта Reuters.

mikegi Взрыв

Ранее апелляционный суд принял решение об отмене смертного приговора для Царнаева. Однако министерство юстиции США потребовало аннулировать это решение.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена ввела мораторий на смертную казнь для федеральных разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, на заключительном этапе бостонского марафона 15 апреля 2015 года прогремело несколько взрывов. В результате двойного взрыва погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок. По последним данным, ранения получили 282 человека.