Вашингтон, 11 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Верховный суд США 13 октября проведет слушания по вопросу о возобновлении смертного приговора для Джохара Царнаева, который в 2015 году организовал с братом теракт во время Бостонского марафона. Об этом 11 октября сообщает Reuters.

HenrikRomby Взрыв на Бостонском марафоне. 2013

Ранее апелляционный суд принял решение об отмене смертного приговора для Царнаева. Однако министерство юстиции США требует аннулировать это решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на заключительном этапе бостонского марафона 15 апреля прогремело несколько взрывов. В результате двойного взрыва погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок.

По последним данным, ранения получили 282 человека. После этого началась операция по задержанию террористов. В ходе операции старший брат Тамерлан был убит. Джохару, младшему брату, удалось скрыться, однако к вечеру 19 апреля полиция обнаружила его раненым, прячущимся в лодке во дворе одного из домов пригорода Бостона Уотертауна.