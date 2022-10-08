Москва, 8 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Оперативную видеозапись с места теракта на Крымском мосту опубликовала 8 октября пресс-служба Следственного комитета России.

Цитата из видеo: «Последствия теракта на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Последствия теракта на Крымском мосту

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские следователи ведут работу по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

При этом также ранее в СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли как минимум три человека, которые двигались на автомобиле рядом с подорванным большегрузным автомобилем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе сообщили, что, по оценкам специалистов, движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября к 20:00 мск.