Падение Челябинского метеорита 15.02.2013
На Урале воссоздали процесс образования вещества Челябинского метеорита
В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) удалось экспериментально смоделировать процесс образования брекчии (горной породы) в Челябинском метеорите. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза. Учёным удалось показать, каким образом образовалось вещество, с помощью...
27 ноября 2020
Загадочному подъёму купола над челябинским метеоритом нашли объяснение
У самопроизвольного подъёма купола над челябинским метеоритом есть вполне научное объяснение. Об этом заявил директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. Читайте также: Над осколком челябинского метеорита неизвестным образом поднялся купол По его словам...
18 декабря 2019
Над осколком челябинского метеорита неизвестным образом поднялся купол
В Челябинске над осколком упавшего в феврале 2013 года метеорита таинственным образом поднялся защитный купол. Об этом пишет Накануне.Ru со ссылкой на телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл в Историческом музее Южного Урала 14 декабря. Купол поднялся самопроизвольно. Сотрудники музея не могут...
17 декабря 2019
Китайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» на сегодняшний день являются самым передовым противоракетным комплексом в российском арсенале и претендуют на звание лучших в мире. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sina. Читайте также: Зенитно-ракетная система С-500...
23 сентября 2019
Учёные УрФУ вернулись из экспедиции на метеоритный кратер Жаманшин
Группа исследователей Уральского федерального университета (УрФУ) под руководством профессора Виктора Гроховского вернулись из международной экспедиции по изучению ударного метеоритного кратера Жаманшин в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба вуза. «Особенность этого кратера — диаметр более 13...
19 сентября 2019
Липецкий метеорит может получить название «Озёрки»
Участники 81-го ежегодного собрания метеоритного общества, которое пройдет с 22 по 27 июля в Москве, ожидают решения по регистрации метеорита, найденного в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Уральского федерального университета. Как уже сообщало ИА REGNUM, метеорит пролетел в небе над...
21 июля 2018
Возле места падения челябинского метеорита установили крест
В Челябинской области возле озера Чебаркуль, куда 15 февраля 2013 года рухнул осколок метеорита, установили поклонный крест. Об этом говорится в сообщении группы «Чебаркуль Православный» (соцсеть «ВКонтакте»). Крест изготовили на пожертвования прихожан. Поставили ещё 10 июня. Протоиерей Димитрий...
18 июня 2018
Кто написал предсмертное письмо и травмировал младенца? Челябинск за неделю
На Южном Урале на прошедшей неделе (12—18 февраля) в центре внимания была судьба военнослужащего Евгения К., который 26 января был найден с ранами головы в воинской части под городом Белогорском Амурской области. Экспертиза установила, что он сам написал предсмертную записку. Об этом и не только —...
19 февраля 2018
«Крутой был день!» — о Челябинском метеорите 5 лет спустя
Утро 15 февраля 2013 года жители Челябинска и окрестных городов не забудут, пожалуй, до конца жизни. В 09:20 (07:20 мск) ясное голубое небо осветила ярчайшая вспышка, а через несколько секунд раздался оглушительный грохот. За первым взрывом последовала череда других, напоминавших артиллерийские...
14 февраля 2018
Украденный фрагмент челябинского метеорита возвращён в музей
Фрагмент знаменитого челябинского метеорита, пропавший в начале июля, возвращён Челябинскому историческому музею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Часть метеорита весом 2,5 килограмма хранилась в запасниках музея. Пропажу фрагмента знаменитого...
18 июля 2017
Специалисты NASA «воссоздали» падение Челябинского метеорита
Команда специалистов NASA с помощью суперкомпьютера «Плеяды» воссоздала модель вхождение Челябинского метеорита в атмосферу Земли, сообщили 30 июня в пресс-службе NASA. В Калифорнии специалисты Исследовательского центра Эймса показали процесс распада Челябинского метеорита, который упал на город в...
30 июня 2017
Из космоса — в музей: четыре года назад на Челябинск упал метеорит
Утром 15 февраля 2013 года в окрестностях Челябинска при прохождении через земную атмосферу взорвался метеорит. Многочисленные очевидцы наблюдали яркую вспышку в небе, а спустя несколько секунд ощутили серию взрывов — таким образом происходило распространение ударных волн. По оценкам специалистов...
15 февраля 2017
К Земле приближается двойник челябинского метеорита
К Земле из глубин космического пространства летит небольшой астероид, названный двойником челябинского метеорита. Как сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA, небесное тело под номером 2013 TX68 приблизится к нашей планете на расстояние 17 тыс. километров 5 марта 2016 года. По...
4 февраля 2016
В Москву прилетел челябинский метеорит
В Центральном доме художника (ЦДХ) в пятницу откроется выставка «Первозданная Россия», в экспозиции которой будет представлен осколок челябинского метеорита, сообщает «Российская газета». Часть небесного тела весом почти 8 кг была доставлена в Москву спецрейсом из Челябинского краеведческого музея...
22 января 2015
Челябинский метеорит являлся осколком более крупного астероида: мнение ученых
Ученые из России и Японии пришли к выводу, что челябинский метеорит (астероид) являлся осколком более крупного астероида, и откололся от него в результате столкновения с другим небесным телом. К такому заключению ученые пришли, изучив химический состав обломков метеорита, сообщили 23 мая...
23 мая 2014
В Челябинске покажут фильм о событиях, произошедших в день падения метеорита
В Челябинске в кинотеатре "Знамя" 1 мая пройдет премьерный показ фильма молодого челябинского кинематографиста Теймура Халикова. Об этом 30 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Челябинска. Новая лента рассказывает о группе людей, которые, оказавшись отрезанными от...
30 апреля 2014
Вышла в свет книга "Южный Урал после метеорита"
Поступила в продажу книга "Южный Урал после метеорита". Издание представляет собой сборник статей и материалов дискуссий участников круглого стола "Южный Урал после метеорита", который прошел в октябре 2013 года в Миассе. Об этом 23 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе...
23 апреля 2014
Медали с Челябинским метеоритом отправятся в Польшу, Китай и Швецию
26 марта восемь сувенирных медалей с кусочками Челябинского метеорита будут упакованы и отправлены по почте на адреса олимпийских комитетов Польши, Китая и Швеции. Спортсмены этих стран стали олимпийскими чемпионами на играх в Сочи 15 февраля - в день падения Челябинского метеорита, сообщили 25...
25 марта 2014
Медаль с Челябинским метеоритом вручена чемпиону Олимпиады-2014 по шорт-треку
В Москве представители Министерства культуры Челябинской области вручили еще одну сувенирную медаль с метеоритом, выполненную специально для олимпийских чемпионов. Обладатель южноуральского приза стал Виктор Ан, олимпийский чемпион зимних Олимпийских игр-2014 по шорт-треку. сообщили 24 марта...
24 марта 2014
В челябинском озере нашли обломок метеорита массой в несколько тонн
В озере Чебаркуль Челябинской области обнаружен осколок метеорита массой в несколько тонн. Об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском отделении Российской Академии Наук. Его обнаружили озере с помощью электронного зондирования. В ближайшее время планируется осуществить спуск под...
17 марта 2014