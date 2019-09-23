Пекин, 23 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» на сегодняшний день являются самым передовым противоракетным комплексом в российском арсенале и претендуют на звание лучших в мире. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sina.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Читайте также: Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» скоро пойдет в серию

Автор публикации отмечает, что созданные на базе С-400 «Прометеи» смогут эффективно противостоит не только любым типам современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но даже перехватывать метеориты. В этой связи упоминается история с падением метеорита 15 февраля 2013 года под Челябинском. Тогда до земли долетели лишь обломки космического тела, «мощность» которого превышала бомбу, сброшенную на Хиросиму.

«В социальных сетях это происшествие назвали «чудом работы С-500», потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала», — пишет Sina.

Уточняется, что по дальности новый российский ЗРК будет значительно превосходить своих предшественников. Он сможет вести огонь сразу по десяти целям на расстоянии 500 км. Кроме того, комплекс будет дополнительно оснащен радиолокационной станцией нового типа, увеличивающей на 150−200 километров дальность обнаружения противника.

«Боевая эффективность всего комплекса в разы превысит эффективность любой в мире современной системы противовоздушной обороны», — подчёркивает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года руководитель Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что новейшая российская система ПВО-ПРО С-500 «Прометей» находится в состоянии готовности к серийному производству. Проведенные испытания подтвердили заявленные основные характеристики С-500. ЗРК будет поставлен на вооружение ВС РФ в те сроки, которые определены государственной программой вооружений на 2018−2027 годы. Разработчиком системы является концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Напомним, С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Кроме поражения аэродинамических целей в виде самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых крылатых ракет, имеющих скорость 5М и более, С-500 способна уничтожать спутники на низкой орбите и космические средства поражения.