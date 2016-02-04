Вашингтон, 4 февраля, 2016, 07:20 — ИА Регнум. К Земле из глубин космического пространства летит небольшой астероид, названный двойником челябинского метеорита. Как сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA, небесное тело под номером 2013 TX68 приблизится к нашей планете на расстояние 17 тыс. километров 5 марта 2016 года.

ovnihoje.com Астероид

По оценкам специалистов, «космический гость» составляет около 30 метров в диаметре. Если астероид войдёт в атмосферу Земли, то взрыв будет примерно в 2 раза сильнее, чем от челябинского метеорита.

Ученые пока не могут рассчитать траекторию полета небесного тела, но предполагают, что столкновения с Землей не ожидается.

Отметим, что астероид 2013 TX68 уже приближался к Земле 2 года назад, однако пролетел на расстоянии 2 миллиона километров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 февраля 2013 г. в небе над Челябинской областью взорвался метеорит. Ударной волной были выбиты стёкла в 4715 зданиях, пострадали более 1,5 тысячи человек. Самый большой фрагмент небесного тела упал в курортной зоне области в озеро Чебаркуль, откуда его подняли лишь спустя восемь месяцев, в конце сентября. Вес осколка составил более 570 кг. Операция по поиску и подъему осколков космического гостя обошлась области в сумму, превысившую 1,5 млн рублей.