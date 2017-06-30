Вашингтон, 30 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Команда специалистов NASA с помощью суперкомпьютера «Плеяды» воссоздала модель вхождение Челябинского метеорита в атмосферу Земли, сообщили 30 июня в пресс-службе NASA.

Alex Alishevskikh Челябинский метеорит

В Калифорнии специалисты Исследовательского центра Эймса показали процесс распада Челябинского метеорита, который упал на город в феврале 2013 года. Модель процессов распада показали на суперкомпьютере «Плеяды».

"Команде NASA удалось создать масштабную модель процессов, происходивших с Челябинским метеоритом при входе в атмосферу. С помощью модели удалось имитировать аэродинамические процессы, которые происходят при размягчении метеоритного вещества под воздействием высоких температур», — отметили в NASA.

Отметим, что специалисты опубликовали свою работу к 30 июня — Международному дню астероида, который провозглашен Генассамблеей ООН в честь падения Тунгусского метеорита в 1908 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинский метеорит вошел в земную атмосферу 15 февраля 2013 года около 7:10 мск. Он произвел сильный взрыв на высоте 30−50 км, сопровождавшийся падением многочисленных фрагментов на обширной территории Челябинской области.

Этот метеорит считается самым большим после Тунгусского метеорита небесным телом, падавшим на Землю. Его диаметр составлял около 17 метров, а масса — до 10 тыс. тонн.