Липецк, 21 июля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Участники 81-го ежегодного собрания метеоритного общества, которое пройдет с 22 по 27 июля в Москве, ожидают решения по регистрации метеорита, найденного в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Уральского федерального университета.

Цитата из м/ф «Голубой метеорит». реж Анатолий Петров. 1971. СССР Метеорит

Как уже сообщало ИА REGNUM, метеорит пролетел в небе над Центральным федеральным округом утром 21 июня. По мнению ученых, метеорит сгорел в атмосфере, а его осколки были обнаружены в Липецкой области.

Представители УрФУ во главе с профессором физико-технологического института Виктором Гроховским представят свои исследования метеоритов, как «Челябинск», «Сеймчан», «Уакит», «Царев», а также найденных в Антарктиде, Чили, Иране и Липецкой области образцов.

Липецкий метеорит пока не зарегистрирован и не имеет названия. Уральские ученые предложили дать ему название «Озёрки» — по названию села в Тербунском районе, где были найдены фрагменты метеорита.