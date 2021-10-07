Убийство журналистки Анны Политковской
В Кремле не стали оценивать результаты расследования убийства Политковской
В администрации президента РФ не комментируют работу по следствия по тем или иным делам. Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о результатах расследования убийства журналиста Анны Политковской. «Мы не комментируем и не хотим комментировать...
7 октября 2021
СКР проверяет обстоятельства смерти организатора убийства Политковской
В колонии в Вологодской области проверяют обстоятельства, при которых скончался Лом-Али Гайтукаев, осужденный за убийство Анны Политковской на пожизненный срок. Известие о его смерти поступило 10 июня. Следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM 13 июня в...
13 июня 2017
ФСИН: Осужденный за организацию убийства Политковской умер в колонии
Информация СМИ о том, что осужденный за организацию убийства корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев скончался в исправительной колонии №5 в Вологодской области, соответствует действительности. Об этом, как передает RT, сообщила начальник пресс-службы УФСИН РФ по...
13 июня 2017
Организатор убийства Анны Политковской умер в колонии
В колонии в Вологодской области умер Лом-Али Гайтукаев, осужденный на пожизненный срок за убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Адвокат осужденного Елена Харионовская сообщила, что у Гайтукаева был установлен диагноз «цирроз печени» и он был признан инвалидом второй группы...
13 июня 2017
Начинается закрытый суд по делу об убийстве Анны Политковской
3 июня Мосгорсуд приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве в 2006 г. Анны Политковской. В этот день в закрытом режиме пройдут предварительные слушания. Как ожидается, обвиняемые попросят суд о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей. На скамье подсудимых - 5 человек, в т.ч...
3 июня 2013
Завершено расследование убийства Анны Политковской
Следственный комитет РФ заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении пяти обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "б,ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.222...
18 апреля 2013
Обвиняемому в убийстве Анны Политковской потребовалась помощь врачей
Судебное заседание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской прервано в связи с тем, что обвиняемому экс-милиционеру Дмитрию Павлюченкову вызвана "скорая помощь". Сегодня, 14 декабря, Павлюченков должен был выступить с последним словом, однако опоздал в суд на час из-за плохого самочувствия...
14 декабря 2012
Названа цель заказчика убийства Политковской
Целью заказчика убийства в 2006 г. Анны Политковской была не только месть за ее критические публикации, пришло к выводу следствие по этому делу. "В первую очередь, ему нужна была демонстративная и громкая акция, цель которой - запугать всех вас, журналистов, а также общество и власть", - заявил в...
9 ноября 2012
Дело Павлюченкова, обвиняемого в убийстве Анны Политковской, направлено прокурору (Москва)
Уголовное дело Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Как сообщили сегодня, 23 октября, в Следственном комитете РФ, Павлюченков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "б", "ж"...
23 октября 2012
Завершено предварительное расследование дела об убийстве Политковской
Главным следственным управлением СК России завершены следственные действия в отношении обвиняемых: братьев Рустама, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, Сергея Хаджикурбанова и Лом-Али Гайтукаева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК 16 октября. Они обвиняются в совершении убийстве и незаконном обороте...
16 октября 2012
Завершено предварительное следствие против обвиняемого в соучастии в убийстве Политковской
Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в соучастии в убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, которые было выделено в отдельное производство. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в пресс-службе Следственного комитета...
6 сентября 2012
Расследование дела против обвиняемого в соучастии в убийстве Политковской завершается
Уголовное дело в отношении Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в соучастии в убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе Следственного комитета России. Ранее...
29 августа 2012
Экс-милиционеру предъявлено обвинение в соучастии в убийстве Политковской
Бывшему сотруднику ГУВД по Москве Дмитрию Павлюченкову предъявлено обвинение в соучастии в убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской в окончательной редакции, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе Следственного комитета России. "В настоящее время следователи четко определили роль"...
16 июля 2012
Главред "Новой газеты": "Глава СК РФ Бастрыкин угрожал жизни моего заместителя"
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с открытым письмом, где обвинил его в угрозах в адрес его заместителя, шеф-редактора "Новой газеты", руководителя отдела расследований Сергея Соколова. Текст письма...
13 июня 2012
Следствие просит смягчить меру пресечения фигуранту дела Политковской
Следственный комитет России удовлетворил ходатайство фигуранта дела об убийстве журналистки Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова, который выступил с просьбой с просьбой об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с хроническими тяжелыми заболеваниями. Об этом...
31 мая 2012
Следствие по делу об убийстве Политковской продлено до сентября
Срок следствие по делу об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской продлено до сентября. Как сообщил адвокат одного из фигурантов громкого дела Карен Нерсесян, он получил соотвествующее уведомление. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, проходящий по делу Политковской, дал...
25 мая 2012
СК опроверг заявление МВД о скором раскрытии убийства Политковской
В связи с распространением в СМИ должностным лицом Главного управления уголовного розыска МВД России информации по уголовному делу об убийстве Анны Политковской, Следственный комитет заявил, что "расследованием этого преступления занимается следователь Главного следственного управления СК России...
16 апреля 2012
Дело об убийстве Политковской скоро раскроют - МВД
Убийство журналистки "Новой газеты" Анны Политковской - близко к полному раскрытию. Об этом 16 апреля заявил замначальника Главного управления угрозыска МВД РФ Игорь Шутов. Подробностей Шутов не назвал. Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде собственного дома в Мосвке. Основную...
16 апреля 2012
Подозреваемому в убийстве Политковской продлили срок ареста
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 31 мая срок содержания по стражей жителя Чечни Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Махмудову предъявлены обвинения по статьям "убийство", "незаконный оборот оружия", "оставление в опасности" и...
6 марта 2012
Названы возможные заказчики убийства Анны Политковской
Экс-начальник отделения оперативно-поискового управления Главного управления внутренних дел (ГУВД) Москвы Дмитрий Павлюченков, обвиняемый в убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, дал показания о том, что заказчиками преступления могли быть бывший эмиссар чеченских боевиков Ахмед...
29 февраля 2012