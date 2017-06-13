Вологда, 13 июня, 2017, 19:24 — ИА Регнум. В колонии в Вологодской области проверяют обстоятельства, при которых скончался Лом-Али Гайтукаев, осужденный за убийство Анны Политковской на пожизненный срок. Известие о его смерти поступило 10 июня.

Blaues Sofa Анна Политковская

Следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе ведомства. Ранее факт смерти организатора убийства журналистки был подтвержден управлением ФСИН РФ по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокаты Гайтукаева, обвиненного в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, заявляли о том, что у их подзащитного врачи обнаружили цирроз печени, в связи с чем защитники осужденного намеревались обратиться с ходатайством о его освобождении, однако 10 июня Гайтукаев скончался.

По данным адвокатов, родные скончавшегося должны были забрать его тело сегодня, 13 июня и отвезти в Чечню, чтобы там придать земле согласно обычаям.

Напомним, журналист Анна Политковская, известная своими публикациями о Северном Кавказе, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Виновными в убийстве были признаны Лом-Али Гайтукаев, его племянники — братья Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов, а также сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков.

В 2014 году им были вынесены наказания: Гайтукаев и Рустам Махмудов получили пожизненное заключение, Ибрагим Махмудов — 12 лет лишения свободы, Джабраил Махмудов — 14 лет, Хаджикурбанов — 20 лет, Павлюченков — 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Между тем заказчик преступления до сих пор не назван.