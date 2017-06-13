Вологда, 13 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В колонии в Вологодской области умер Лом-Али Гайтукаев, осужденный на пожизненный срок за убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Адвокат осужденного Елена Харионовская сообщила, что у Гайтукаева был установлен диагноз «цирроз печени» и он был признан инвалидом второй группы. Поскольку этот диагноз входит в перечень заболеваний, которые могут служить основанием для освобождения от наказания, адвокаты, по словам Харионовской, подготовили ходатайство об его освобождении, но 10 июня их подзащитный скончался, пишет «Кавказский узел».

Тело Гайтукаева, по данным издания, будет выдано родным для погребения его на родовом кладбище в Чечне.

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Напомним, журналист Анна Политковская, публиковавшая материалы о Северном Кавказе, была убита в Москве 7 октября 2006 года. В 2014 году суд установил участников ее убийства. Как сообщало ИА REGNUM, организатором преступной группы признан Лом-Али Гайтукаев. В 2006 году в нее вошли его племянники — братья Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы и Сергей Хаджикурбанов, а также сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков.

Как установил суд, Гайтукаев руководил группой вплоть до его задержания за организацию покушения на украинского бизнесмена Геннадия Корбана. В дальнейшем лидер бандгруппы контролировал действия ее участников по телефону, находясь за решеткой.

Организацию убийства Политковской в Москве осуществлял Хаджикурбанов. Спланировав преступление, злоумышленники приобрели оружие и следили за журналисткой. 7 октября 2006 года Рустам Махмудов, расстрелял Политковскую в подъезде ее дома и скрылся с места преступления.

Приговором суда Лом-Али Гайтукаев и Рустам Махмудов признаны виновными и отправлены на пожизненное заключение. Ибрагим Махмудов получил 12 лет лишения свободы, Джабраил Махмудов — 14 лет, Хаджикурбанов — 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Павлюченкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Заказчик убийства Анны Политковской так и не найден.