Волгоград, 13 июня, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что осужденный за организацию убийства корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев скончался в исправительной колонии №5 в Вологодской области, соответствует действительности. Об этом, как передает RT, сообщила начальник пресс-службы УФСИН РФ по Вологодской области Инна Македонская.

Морг

«Да, это правда, — говорит Македонская. — Он (Гайтукаев) скончался».

13 июня адвокат осужденного Елена Харионовская сообщила, что 10 июня в Вологодской области в колонии умер Лом-Али Гайтукаев, осужденный на пожизненный срок за убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2006 года в Москве была убита журналист Анна Политковская, публиковавшая материалы о Северном Кавказе. В 2014 году суд установил участников ее убийства.

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