Москва, 7 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В администрации президента РФ не комментируют работу по следствия по тем или иным делам. Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о результатах расследования убийства журналиста Анны Политковской.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что многие преступления, особенно заказные, очень сложны к раскрытию, и зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы.

«Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители были установлены и понесли наказание», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, публиковавшая материалы о Северном Кавказе, была убита в Москве 7 октября 2006 года. В 2014 году суд установил участников ее убийства. Организатором преступной группы признан Лом-Али Гайтукаев. В 2006 году в неё вошли его племянники — братья Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы и Сергей Хаджикурбанов, а также сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков.

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Как установил суд, организацию убийства Политковской в Москве осуществлял Хаджикурбанов. Приговором суда Лом-Али Гайтукаев и Рустам Махмудов признаны виновными и отправлены на пожизненное заключение. Ибрагим Махмудов получил 12 лет лишения свободы, Джабраил Махмудов — 14 лет, Хаджикурбанов — 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Павлюченкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Заказчик убийства Анны Политковской так и не найден.