Пожар на читинском руднике
В Забайкальском крае оглашен приговор по уголовному делу о пожаре на шахте "Центральная"
Сегодня, 16 мая, Тунгокоченский районный суд Читинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении шести лиц, которые признаны виновными в создании чрезвычайной ситуации на шахте "Центральная" ООО " Дарасунский рудник ", в результате чего возник пожар и погибли 25 из 64 шахтеров...
16 мая 2008
Дело о пожаре на шахте "Центральная" направлено в суд (Читинская область)
Прокуратура Читинской области завершила расследование уголовного дела в связи с созданием 7 сентября 2006 года чрезвычайной ситуации на шахте "Центральная" общества с ограниченной ответственностью " Дарасунский рудник ". Об этом 14 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-центре прокуратуры Читинской...
14 июня 2007
В пожаре на читинском руднике прокуратура обвиняет 6 человек
Прокуратурой Читинской области, расследующей уголовное дело о гибели 25 человек в шахте "Центральная" ООО "Дарасунский рудник", к настоящему времени предъявлено обвинение шести лицам. Об этом 5 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-центре прокуратуры Читинской области. Как полагает следствие, ими были...
5 апреля 2007
"Молоко в Забайкалье доставляется под видом бумаги": обзор читинских СМИ
Обзор СМИ Читинской области за 27 февраля - 2 марта "Аргументы и факты" в номере за 1 марта рассказывают о нынешнем состоянии ООО " Дарасунский рудник " - золотодобывающем предприятии, в результате аварии на центральной шахте которого в сентябре 2006 года погибли 25 шахтёров. Рассказывая об...
2 марта 2007
Подростки пошли на дискотеку, отобрав у избитого милиционера автомат: обзор читинских СМИ
Обзор СМИ Читинской области за 8-13 января "БНВ" в номере за 10 января сообщает о том, что "власть признала обстановку в регионе деятельности Забайкальской таможни криминогенной". Речь идёт о международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" (МАПП "Забайкальск-Маньчжурия") -...
13 января 2007
В Читинской области семьи 4-х погибших шахтеров получат новое жилье
22 декабря администрация Читинской области перевела на счёт администрации Тунгокоченского района 995 000 рублей, предназначенных для приобретения жилья семьям шахтёров, погибших в результате пожара на шахте "Центральная" ООО "Дарасунский рудник". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе...
22 декабря 2006
На Дарасунском руднике сменилось руководство (Читинская область)
29 ноября директорам читинских предприятий ООО " Руссдрагмет " - российской компании, управляющей активами золотодобывающего холдинга Highland Gold Mining Ltd, представлен новый управляющий директор ООО "Дарасунский рудник" Юрий Самохвал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
30 ноября 2006
В реконструкцию 3 читинских рудников за 9 месяцев вложили 135,6 млн. руб.
По итогам 9 месяцев 2006 года инвестиции в основной капитал в Читинской области по сравнению с аналогичным периодом 2005 года сократились на 15,4%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 31 октября на заседании региональной администрации об этом сообщила заместитель председателя комитета транспорта...
31 октября 2006
Пресс-секретарь читинского губернатора: Резким рывком в рейтинге "Медиалогии" Равиль Гениатулин "обязан" трагедии на шахте
Цитируемость и упоминание российских губернаторов в федеральных СМИ резко возрастают в связи с чрезвычайными происшествиями и катастрофами на территории регионов. Об этом, комментируя 8 место губернатора Читинской области Равиля Гениатулина в топ-40 глав регионов по количеству сообщений в...
23 октября 2006
Вечером деньги - утром уголь, утром деньги - вечером уголь: обзор читинских СМИ
Обзор прессы Читинской области за 16-20 октября "Вечорка" в номере за 18 октября беседует с Николаем Линником - одним из шахтёров, которому удалось спастись в результате аварии на шахте "Центральная" ООО "Дарасунский рудник" в Тунгокоченском районе Читинской области. Опыт Линника насчитывает более...
20 октября 2006
Читинские яйца отравили граждан Канады и Армении: обзор читинских СМИ
Обзор СМИ Читинской области за 9-13 октября "Эффект" в номере за 11 октября берёт комментарий по поводу обострения российско-грузинских отношений у заведующего кафедрой политологии и управления Читинского государственного университета, кандидата исторических наук Павла Хлызова: "Россия и Грузия -...
14 октября 2006
Видимо, колбасу делают из глины: обзор читинских СМИ
Обзор прессы Читинской области за 2-6 сентября "Аргументы и факты" в номере за 5 октября сообщают, что только за 6 месяцев 2006 года в Читинской области совершено более 600 краж и угонов автомобилей - получается, что каждый день в Забайкалье угоняют 3 машины. "Жертвами" в равной степени в последнее...
7 октября 2006
Семьям погибших читинских горняков помогают врачи, чиновники и китайцы
К 5 октября на счета, открытые для оказания помощи семьям шахтёров, погибших в результате трагедии на шахте "Центральная" ООО "Дарасунский рудник" в Тунгокоченском районе Читинской области, поступило более 3 млн. рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе читинского...
5 октября 2006
"Пятый канал" Санкт-Петербурга спокойно ловится в Чите и пригородах
В Чите начал работу корпункт питерской телерадиокомпании "Пятый канал". Как рассказал 4 октября корреспонденту ИА REGNUM продюсер корпункта Игорь Зазулин, в эфире питерского канала уже выходили сюжеты из Читинской области - новостные сообщения из поселка Вершино-Дарасунский, где горела шахта...
4 октября 2006
В читинском поселке, где погибли 25 шахтеров, построят православный храм
Забайкальские железнодорожники выразили желание оказать помощь в строительстве православного храма в поселке Вершино-Дарасунский. Как сообщили 2 октября ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги, об этом заявил начальник магистрали Сергей Тимофеев на пресс-конференции, посвященной...
2 октября 2006
Директор горевшей читинской шахты отпущен под подписку о невыезде
26 сентября прокуратура Читинской области предъявила генеральному директору ООО "Дарсунский рудник" Александру Горбунову обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ (несоблюдение техники безопасности, повлекшее смерть людей). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры, после...
27 сентября 2006
В Чите задержан директор рудника, на котором погибли 25 человек
Задержан и помещен в изолятор временного содержания Центрального ОВД Читы генеральный директор ООО "Дарсунский рудник" Александр Горбунов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Читинской области, директор рудника, на шахте которого 7 сентября погибли 25 человек, 26 сентября в 16.00...
27 сентября 2006
Депутат Госдумы защитит читинских шахтеров от Росприроднадзора
25 сентября депутат Государственной Думы Виктор Войтенко встретился с коллективом читинского представительства ООО "Дарасунский рудник". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительства ООО " Руссдрагмет " в Чите, темой встречи стали трагические события на шахте "Центральная"...
26 сентября 2006
На горевшем читинском руднике возобновят добычу золота
Несмотря на трагедию на шахте "Центральная" ООО "Дарасунский рудник" в Тунгокоченском районе Читинской области, в результате которой погибли 25 шахтёров, руководство предприятия намеревается в 2006 году добыть обозначенные в годовой квоте 1 200 кг золота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой...
25 сентября 2006
Узнав о пожаре, иностранцы "смотались" с рудника: обзор читинских СМИ
Обзор прессы Читинской области за 18-22 сентября В преддверии Дня машиностроителя, который в России отмечается 24 сентября, почти все читинские еженедельники отметились публикациями о крупнейших машиностроительных предприятиях региона. Не стали исключением "Аргументы и факты", которые в номере за...
22 сентября 2006