Заур Мехдиев
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Нагорный Карабах: Москва, Баку и Ереван могут договориться
15 апреля в Москве в присутствии главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Какие темы или проблемы окажутся на сей раз в поле зрения дипломатов, сказать сложно. Можно надеяться, что по...
13 апреля 2019
Судьба главы МИД Ирана остается неопределенной
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о решении подать в отставку. На своей странице в Instagram он написал: «Большое спасибо за великодушие дорогого и смелого народа Ирана и его властей за последние 67 месяцев. Я приношу мои искренние извинения за неспособность продолжать...
27 февраля 2019
Армянская миссия в Сирии и реакция США: цугцванг или цейтнот?
Ряд армянских порталов распространил информацию о том, что запланированный визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон отменен по решению Государственного департамента США, которое последовало после разговора главы внешнеполитического ведомства Армении и помощника...
22 февраля 2019
Москва – Анкара: уверенный диалог
Хорошие отношения в политике отличаются от отношений в жизни, поэтому частота встреч лидеров России и Турции — это не индикатор «наипрекраснейшего» уровня отношений, а показатель определенных комплексных вопросов, которые требуют пристального внимания на самой высшей ступени власти двух стран. Но...
21 ноября 2018
Нагорный Карабах: Axar.az отвечает ИА REGNUM
Возражения азербайджанской стороны по ряду принципиальных различий в понимании ситуации, сложившейся вокруг вопроса содержания и стратегии дальнейших переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, были положительно восприняты российским...
17 октября 2018