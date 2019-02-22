



Иван Шилов ИА REGNUM

Ряд армянских порталов распространил информацию о том, что запланированный визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон отменен по решению Государственного департамента США, которое последовало после разговора главы внешнеполитического ведомства Армении и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Согласно инсайдерской информации армянских новостных сайтов, Вашингтон пошел на это после того, как Мнацаканян подтвердил окончательный характер принятого ранее вердикта об отправке армянской миссии в Сирию.

Вскоре после публикации данной информации с официальным опровержением выступила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отметив, что информация в газете (имеется в виду газета «Грапанак», первая опубликовавшая новость) об отмене визита Мнацаканяна в США «не соответствует действительности». Комментируя Axar.az причину имевшего место информационного вброса, политолог, аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова Фархад Ибрагимов отметил, что «Грапарак» является активным противником правительства Никола Пашиняна. «Подобный вброс говорит о готовности «просаргсяновских» медиа к активной информационной войне, чтобы внести раскол в армянское общество. Если обратиться к другим статьям этого издания, то можно заметить, сколько негатива сыплется в адрес Пашиняна и его окружения. Вполне возможно, что над всем этим работают люди, лояльные Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну», — сказал он.

Его мысль развивает азербайджанский политолог, руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров. «Публикация данной информации именно антипашиняновским изданием является одним из проявлений внутриполитической борьбы, когда «карабахский клан», на который ополчился Пашинян со своей командой, обвиняя его во всех бедах Армении, пытается таким образом реагировать. Кстати, нельзя исключать и того, что, несмотря на официальное опровержение, намерения со стороны госдепартамента США могут быть именно такими, как было опубликовано, а сама информация была получена через внешние источники», — предположил Алескеров. Но почему именно отправка гуманитарной миссии в Сирию, согласно опубликованной информации, стала причиной отказа в визите Мнацаканяна, хотя ранее Вашингтон высказывался по этому поводу гораздо мягче, ограничиваясь осуждением?

(сс) Saeima Зограб Мнацаканян

Историк, заслуженный журналист Шелале Гасанова отмечает, что сирийские армяне являются одной из древнейших этнических групп на данной территории, чье существование подтверждается письменными источниками уже с раннего Средневековья. «Армяне в Сирии, несмотря на то, что имеют статус этнического и религиозного меньшинства, известны еще с эпохи владычества Рима. Достаточно вспомнить, где располагалась столица Тиграна II, и где Рим включил его царство в число «друзей Рима», по сути, заставив признать свой вассалитет. Поэтому декларируемая Арменией обеспокоенность судьбой соплеменников вполне понятна», — сказала Гасанова. Однако в современных условиях декларируемые цели редко совпадают с реальными, как обычно происходит, гуманитарная миссия помимо чисто заявленных сфер деятельности занимается еще политической и разведывательной деятельностью, говорит американский собеседник Axar. az, ведущий эксперт Gulf State Analytics (Вашингтон) Теодор Карасик.

«Обычно гуманитарные миссии — это маскировка для чего-то другого, как это делается большинством военных», — подчеркнул он. Мысль американского аналитика, не пожелавшего углубляться в детали, дополнили Алескеров и военный эксперт Узеир Джафаров. По их словам, необходимо обратить внимание на то, что еще в 2014 году 17 тысяч из 90 тысяч бойцов созданных в 2012 году Национальных сил обороны (NDF) Сирии, находящихся под командованием бригадного генерала Хаваша Мохаммеда, составляли армяне. Часть армянских силовиков впоследствии влилась в состав 106-й бригады Республиканской гвардии, которая получила богатый опыт в войне с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Вполне возможно, что гуманитарная миссия служит прикрытием для налаживания контактов с бойцами и командирами 106-й бригады, а также для привлечения желающих переехать в Армению сирийских армян с расселением их в Карабахе, таким образом восполняя естественный отток населения с указанных территорий», — считает Алескеров.

Несколько иначе на этот вопрос смотрит Джафаров, отметивший, что, помимо вопроса увеличения численности населения, здесь присутствует и военный фактор. «В случае возобновления военных действий в Карабахе сирийские беженцы, а также расселившиеся под их видом бойцы проасадовских сил, обладающие хорошим опытом ведения боевых действий в сложных условиях, станут основным противником, представляющим определенную угрозу для пехотных частей азербайджанской армии», — подчеркнул Джафаров. В том числе, как обращают внимание опрошенные нами эксперты, серьезное значения для понимания происходящего имеет и временной фактор. Почему именно сейчас Ереван отправил свой контингент? «Армения могла это сделать еще 5−6 лет назад, ведь тогда в Сирии силами «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических групп происходили убийства армян на религиозной почве. Как раз тогда и нужно было отправлять свой контингент, чтобы защитить своих соплеменников», — говорит турецкий эксперт Энгин Озер.

(сс) LithiumProductions Солдат

То, что именно сейчас, после революции и прихода к власти Пашиняна, руководство Армении предприняло такой шаг, наводит на определенные мысли о том, что данное решение было принято под внешним воздействием или в качестве доказательства верности своим союзническим обязательствам, считают наши собеседники. «Безусловно, это не решение Еревана. Я полагаю, что после давления со стороны Кремля Пашинян должен был принять такое решение, которым он бы доказал союзнический характер армяно-российских отношений, он просто должен был прояснить свою позицию. Ранее руководство России с сомнениями относилось к Пашиняну, который заигрывал и с коллективным Западом, и с НАТО, устроил скандал в ОДКБ, поэтому ему просто необходимо было доказать, что Армения продолжает оставаться союзным по отношению к России государством», — расставил акценты турецкий эксперт.

Поэтому данное решение Еревана вызывает такую реакцию со стороны США, которые, возможно, делали ставку на армянское лобби у себя и на его возможности для оказания давления на правительство Пашиняна с целью превращения в своего союзника против Ирана. «Поэтому США, которые даже увеличили дотации Армении под видом развития институтов демократии, и отреагировали довольно резко. Тем более что миссия в Сирии будет использоваться и для сбора средств среди членов армянской диаспоры в России, что существенно ослабит зависимость Армении от финансовых вливаний с Запада, что не может не вызывать тревогу у определенных кругов», — считает Алескеров. Подводя итоги, можно со своей стороны отметить, что отправка гуманитарной миссии в Сирию в тот момент, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически полностью разгромлено, с учетом информационного вброса, за которым стоят заинтересованные круги, является шагом в многоходовой политической партии на геополитической доске.

Какими будут следующие действия Армении и встречные ходы других геополитических игроков, увидим. Может быть, тогда и прояснятся особенности стратегии нового армянского руководства.