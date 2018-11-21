



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Хорошие отношения в политике отличаются от отношений в жизни, поэтому частота встреч лидеров России и Турции — это не индикатор «наипрекраснейшего» уровня отношений, а показатель определенных комплексных вопросов, которые требуют пристального внимания на самой высшей ступени власти двух стран. Но прежде чем поговорить о проблемах, которые, очевидно, сходятся на процессе политического урегулирования в Сирии, стоит сказать о позитивном. В беседе с Axar.az президент Российской Ближневосточной Ассоциации (РБА) Мурад Садыгзаде прокомментировал политические и экономические последствия визита президента России Владимира Путина в Турцию.

По его мнению, первым из списка позитивных моментов выступает стратегический энергетический проект «Турецкий поток»: «Во время встречи главы государств приняли участие в церемонии завершения строительства участка, который пролегал по дну Черного моря. Без всякого сомнения, это важный проект, как для России, которая пытается отстоять свои экономические позиции в Европе, так и для Турции, которая при успешном и полноценном запуске проекта станет бенефициаром не только в экономической плоскости, но и в политической. В этот кластер можно вписать и АЭС «Аккую», которая принесет немало хорошего в отношения двух стран. Торговые отношения, инвестиции, туризм, ВТС и все остальное, связанное с экономикой, в отношениях между двумя странами показывают положительную динамику. Здесь можно отметить и интенсификацию гуманитарных связей между странами, которая говорит о наличии позитивной «мягкой силы» в укреплении отношений. Это все, конечно, хорошо».

Amerikaninsesi.com АЭС «Аккую» (макет)

Но в то же время, как считает политолог, нельзя перебарщивать с перечислением позитивного, даже если его много. Потому что между Москвой и Анкарой может назреть новый кризис — политический, выход из которого можно находить только во время личных встреч, учитывая особенности отношений между двумя странами. «Мы видим, как Вашингтон очень часто в своих заявлениях говорит о Турции, отношений прежних, может, еще долго и не будет, но вот очередные заигрывания Белого дома с Анкарой видны. После ситуации с саудовским журналистом Эр-Рияд немного начал терять позиции как один из региональных центров силы на Ближнем Востоке. И ценители «нравственности» выбрали наименьшее из зол и начали ласковее говорить с Турцией. Я не буду сейчас углубляться в отношения Анкары с Европой, но отмечу, что риторика диалога начала смягчаться», — сказал Садыгзаде.

Так же и с Вашингтоном, «вбросы» про экстрадицию проповедника Гюлена, ситуация с Рабочей партией Курдистана, преференции в санкциях против Ирана и еще много другого говорят об укреплении позиций Анкары в диалоге с американцами. «Некоторые считают это уступками Анкаре ради ее молчания по делу Джамаля Кашикчи (Хашогги), хотя, зная сложную личность президента Турции Реджепа Тийипа Эрдогана, я не думаю, что руководство США пошло бы на это. На мой взгляд, политический кризис в Саудовской Аравии вызван борьбой элит в королевской семье, и одним делом об убийстве журналиста он не может решиться, но это мы уже отошли от темы немного», — отметил президент РБА. Как он подчеркнул, Анкара, достигая оптимальных позиций в диалоге с другими акторами международных отношений, начинает чувствовать себя более уверенной в общении с Москвой. В этом нет ничего странного — это политика и вытекающая из нее рациональность. И следовательно:

«Таким образом, Москва пытается ускорить урегулирование в Сирии и завершить конфликт, но из-за интересов Анкары образуются некоторые нежелательные задержки. Договоренности о демилитаризованной зоне не дошли до успешного финала из-за действий радикальных элементов. И если в ближайшее время не будет найдено политическое решение, то правительственные войска Сирии начнут военную операцию в Идлибе при поддержке Ирана и России. А это приведет к очередному кризису в отношениях Москвы и Анкары. Решения этого вопроса — диалог и достижение договоренностей между Россией и Турцией».

TUBS Провинция Идлиб на карте Сирии

Садыгзаде коснулся также вопроса прогнозирования создания и функционирования геополитической оси Анкара — Баку — Москва — Тегеран. «Москва ведет свою политику рационально, и развитие отношений ведется не только в многоканальном формате, но и посредством двустороннего диалога с каждой из стран. Конечно, позитивные моменты в двусторонних отношениях окажут позитивный импульс отношениям квартета. Это политика, и политика в одном их самых сложных регионов нашей планеты, поэтому мы должны здраво подходить к оценке союзов и альянсов и понимать, что они все носят ситуативный характер и их необходимость вытекает из текущих обстоятельств региональной и глобальной повестки дня», — подвел итог беседы политолог.