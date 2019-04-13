



Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

15 апреля в Москве в присутствии главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Какие темы или проблемы окажутся на сей раз в поле зрения дипломатов, сказать сложно. Можно надеяться, что по итогам московской встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию будет выработана общая линия поведения, которая может придать динамику переговорному процессу.

С Axar.az поделился своим мнением глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. По его словам, трехсторонний формат встреч министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении имеет достаточно долгую историю, однако в последние полтора года в этом формате наметился определенный период, связанный с изменениями во власти в Армении. «В свое время, еще осенью 2017 года, Лавров демонстрировал активность в переговорном процессе, в частности вёл челночную дипломатию, посещая как Ереван, так и Баку. Состоялась также встреча в трехстороннем формате. Однако это было при прежних властях Армении, и встречи велись с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. Предстоящая встреча пройдет в обновленном составе.

Aparaj.am Здание аэропорта Степанакерта

К опытным Лаврову и Мамедъярову присоединяется Мнацаканян. «Мы знаем, что в предыдущий период армянская сторона неоднократно выдвигала в качестве условия продолжения переговорного процесса включение сепаратистского режима в переговорный процесс, однако Баку против этого предложения, также его не поддержали российская сторона и сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — подчеркнул Велизаде. С другой стороны, продолжил эксперт, Россия преследует очевидные цели по восстановлению своей роли модератора в переговорном процессе, которая в силу различных обстоятельств как минимум ослабла:

«В свое время Москва имела исключительное влияние на армянскую политику и армянских государственных деятелей, но после смены власти в Армении в политическое руководство этой страны пришли более строптивые люди, которые не так безусловно следуют рекомендациям из Москвы. Самодеятельность армянской стороны в карабахском конфликте может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе для Москвы, которая старается, чтобы уровень воинственной риторики в зоне конфликта был как можно более низким. Заявления, в частности министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что Ереван рассматривает возможность ведения наступательных операций в зоне конфликта, явно может не нравиться России, и предстоящая встреча могла бы расставить точки над i в определенных вопросах».

По мнению политолога, в условиях начала нового этапа переговорного процесса эта встреча может стать очень важной, потому что определит правила игры между основными акторами, интересантами в карабахском конфликте. В свою очередь глава Экспертного совета BakuNetwork Эльхан Алескеров считает, что на встрече глав МИД Азербайджана и Армении будут рассматриваться в первую очередь гуманитарные вопросы. Наверное, будет обсуждаться предложение Азербайджана по обмену пленными — «всех на всех». Причем Баку не предлагал обмен в формате, как это делается в рамках израильско-палестинского конфликта, когда за 1 израильтянина отдают 10−15 палестинцев, а о приблизительно равном количестве.

Armenicum Сарсангское водохранилище

Создание атмосферы мира, заявленное армянской стороной, должно начинаться именно с этого, Армении следует освободить задержанных граждан Азербайджана. Вторым вопросом станет вопрос с Саргсанским водохранилищем, точнее, уровне воды, грозящем затопить некоторые районы. И третьим вопросом, как полагает Алескеров, может стать предложение Армении по использованию Ходжалинского (Степанакертского — ИА REGNUM ) аэропорта, который имеет важное значение для многих международных акторов, вплоть до НАТО и ОДКБ. Если будет достигнуто соглашение по этому вопросу, можно ожидать сенсацию. Ждать осталось недолго.