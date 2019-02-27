Брянск, 20 февраля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Тенденция к снижению количества выявляемых детей-сирот прослеживается в Брянской области, сообщает 20 февраля пресс-служба администрации Брянска. В мэрии обсудили вопросы профилактики жестокого обращения с детьми в приёмных семьях.

В 2017 году в Брянской области выявили 454 ребёнка, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году их количество сократилось до 265 подростков. В 33 муниципальных образованиях региона работают 19 Школ приёмных родителей. Со всеми кандидатами в замещающие родители проводится индивидуальное собеседование, при этом не каждый из них получит удостоверение о прохождении соответствующих курсов. Так из 324 слушателей завершили программу обучения 287 человек, некоторые соискатели понимают, что не готовы стать приёмными родителями.

«Необходимо обновить и закрепить алгоритмы работы с приёмными семьями. Такие встречи должны стать традиционными, но не заменять плановых заседаний. Мы должны содействовать процессу принятия приёмных детей. Важно отсеивать граждан, преследующих меркантильный интерес. Важно, чтобы родители брали и не возвращали назад детей, и уж точно, чтобы мы не делали это принудительно», — отметила заместитель главы Брянской городской администрации Алевтина Андреева.

В Брянской области сейчас в приёмных семьях воспитываются 3328 детей. Из них в Брянске — 199 детей в 141 новой семье, ещё 445 подопечных живут в 369 семьях опекунов.