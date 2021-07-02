Юля Даркова

Автор

Вольный журналист и фотограф из Москвы. Родилась в Екатеринбурге, выросла в Абхазии, училась в МГУ, работала на телевидении, сейчас путешествует, снимает и записывает истории из жизни людей и Земли. В 2018 году сняла документальный фильм о своём участии в морской экспедиции «Байкал-Аляска», который стал лауреатом нескольких российских фестивалей. В 2019 году закончила курс Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик». Интересующие темы: традиции и обычаи малых народов, старинные ремёсла, дошедшие до наших дней, и мастера, практикующие их, бережное природопользование, особенные люди и люди, меняющие мир.