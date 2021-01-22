Юля Даркова ИА REGNUM Знакомьтесь — Балто, среди своих Болт. Любит внимание и быть первым. Во время тренировок к нему всегда нужен особый подход

Женя стояла у принтера, ожидая из печати кассационную жалобу, над которой она работала всю последнюю неделю. И как только тёплый лист бумаги оказался у неё в руках, она вдруг осознала, что это и есть результат её многодневной работы и вообще жизни — жалоба, написанная для чужих людей. Радости и ощущения счастья такое осознание не прибавило, потому Женя задумалась, что же делать дальше.

Юля Даркова ИА REGNUM Женя готовится к заседанию, посвящённому вопросам коренных малых народов Севера. Оно проходило в сентябре 2020 года в Петропавловске-Камчатском

У Юли подобных откровений не было, поскольку всё время занимала работа с госзакупками, бесконечные телефонные переговоры и сидение за компьютером. Окончательно с такой работой она попрощалась только в январе 2020 года.

Юля Даркова ИА REGNUM Женя отправляется в город по делам, а Юля её провожает. Женя затем поедет закупать мясо и отстаивать интересы стойбища перед властями, а Юля отправится на кухню придумывать новые блюда, чтобы снова радовать семью и удивлять туристов

Юля Даркова ИА REGNUM Женя и Юля стоят на пороге специально построенной столовой для туристов. Позади них на подоконнике стоят многочисленные кубки, завоёванные отцом в гонках на собачьих упряжках

Но обе сестры в голос повторяют, что раньше не чувствовали себя счастливыми. Ни замужество, ни уважаемые должности, ни высокие доходы и каблуки или квартира в элитном ЖК не делали их счастливыми. Зато сейчас, когда весь день расписан и начинается он с уборки собачьего стойбища, продолжается встречей туристических групп или закупкой корма для собак, а завершается их же кормлением, сёстры уверенно говорят о росте собственной самооценки, большем уважении к своим делам и ощущении счастья.

Юля Даркова ИА REGNUM Ежедневный моцион — уборка собачьих экскрементов. В питомнике 80 собак, и большую часть времени они на цепи около будок. В туалет специально не отойти. Вот и убирают люди за ними каждое утро, чтобы собаки ничего не растоптали и не растащили грязь

Юля Даркова ИА REGNUM Лис почти ничего не видит, но зато отлично всё чувствует, а детали определяет по запаху. Плохое зрение нисколько не мешает ему отлично бежать на трассе в команде других собак. Он постоянно участвует в гонках

Юля Даркова ИА REGNUM Для содержания собак в чистоте, сохранения их здоровья и свежего запаха вокруг Юля моет из шланга каждую будку

Юля Даркова ИА REGNUM Все собаки любят отдыхать на будках. Они для них и лежанки, и наблюдательный пункт

Юля Даркова ИА REGNUM Собак кормят один раз в день примерно в восемь вечера. Для этого Юля раскладывает сырое мясо или курицу в восемьдесят мисок, а затем они уже вместе с Женей разносят их к будкам

Юля Даркова ИА REGNUM Во время кормления на территории стоит непрерывный шум, и все собаки в постоянном движении. Затем каждая затихает меньше чем на минуту, пока ест свою порцию

Юля Даркова ИА REGNUM У Греты гетерохромия — глаза разного цвета. Такая внешняя особенность есть у многих собак в питомнике, и связана она со скрещиванием аборигенных ездовых с другими породами. Влияет это только на цвет глаз

Юля Даркова ИА REGNUM Грета

Как же они пришли к такому и как решились настолько радикально поменять «сладкую» жизнь на «собачью»?

Юля Даркова ИА REGNUM Бекас один из самых высоких и длинноногих кобелей в питомнике. В марафонах он не участвует, а проявляет свои спринтерские качества на коротких дистанциях

История их стойбища с питомником ездовых собак «Эйвэт» под Петропавловском-Камчатским началась 9 сентября 2015 года. До этого девочки с родителями жили в Караге и именно оттуда уезжали на учёбу. Андрей Николаевич Притчин — отец Жени и Юли — много лет содержал ездовых собак и был постоянным участником и победителем гонки «Берингия». Собаки в его жизни были всегда, и управлялся с ними он вместе с нанятым помощником. Дочери никогда не участвовали в уходе за собаками, а Юля так вообще их боялась с детства.

Юля Даркова ИА REGNUM Андрей Николаевич Притчин — легенда “Берингии” и многократный её победитель

Юля Даркова ИА REGNUM Юля помогает отцу запрягать собак для катания туристов

Юля Даркова ИА REGNUM Все собаки с радостью рвутся “в бой”: любая пробежка для них — это счастье

Юля Даркова ИА REGNUM Летом и осенью тренироваться удобнее всего после дождя. В этот раз управляет нартой гость из Москвы

Юля Даркова ИА REGNUM Кубки — награды Андрея Николаевича за победы в разных гонках на собачьих упряжках

После школы Женя уехала учиться в Одессу, а Юля — в Петропавловск-Камчатский. Женя со временем стала там успешным и высокооплачиваемым адвокатом, а Юля — лучшим специалистом по госзакупкам на всей Камчатке. Дорогие наряды, брендовые сумки, высоченные каблуки, поездки за границу на отдых, селфи перед зеркалом для самоутверждения — у девушек был весь набор признаков успешной жизни. Не было только одного — ощущения счастья.

Юля Даркова ИА REGNUM Пробежаться по сообщениям и почитать новости удаётся только перед сном. Весь день у Юли расписан, и иной раз нет возможности даже присесть, чтобы передохнуть

Юля Даркова ИА REGNUM На территории питомника живут два кота. Их выход на лужайку перед будками вызывает сильный ажиотаж среди собак, а со стороны кажется, что коты делают это специально, чтобы их подразнить. Этого кота зовут Витя

В какой-то момент семья решила сменить климат и перебраться южнее. По госпрограмме поддержки коренных малочисленных народов Андрею Николаевичу выделили участок земли. Его можно было выбирать, и Притчины остановились на том, что располагался на берегу лососёвого нерестилища неподалёку от Петропавловска-Камчатского. Неровный участок, заросший бурьяном и кустами, без каких-либо построек и условий, был расположен вдалеке от жилых домов, и с него открывались потрясающие виды на вулканы.

Юля Даркова ИА REGNUM С берега реки Тихая открывается прекрасный вид на Корякский и Авачинский вулканы

В сентябре 2015 года семья начала расчищать землю и возводить первые строения, а уже 1 января 2016 года к ним приехали первые туристы. После переезда из Караги было очевидно, что именно туризм должен стать основным источником дохода для большого питомника, ибо содержать десятки ездовых собак — дело затратное.

Юля Даркова ИА REGNUM Миша — один из самых ласковых псов и радость для туристов

Юля Даркова ИА REGNUM Те самые белые и длинноногие собаки, которыми сёстры так гордятся

Юля Даркова ИА REGNUM Если посмотреть сверху, то видно вытоптанные круги вокруг каждого столбика

Юля Даркова ИА REGNUM Расстояние между будками такое, что собаки могут подходить друг к другу и общаться, но не могут запутаться

Женя рассказывает, что тогда совершенно не понимала, о чём она будет рассказывать гостям и как их будет занимать, но перед Новым годом разослала сообщение всем знакомым с приглашением приезжать на каникулах кататься на собачьих упряжках. Так, 1 января 2016 года к ним приехала первая пара туристов, а к концу тех же каникул в питомнике уже была группа из 40 человек.

Юля Даркова ИА REGNUM Юля готовится к приезду очередной группы туристов — разводит огонь в традиционной корякской полуземлянке. В её крыше есть довольно большое отверстие для выхода дыма

Юля Даркова ИА REGNUM Чем больше грязи прилетает в лицо, тем восторженнее и довольнее туристы после катания

Нынче каждая туристическая экскурсия включает в себя знакомство с традициями и культурой коряков, прогулку по питомнику, катание на упряжке и обед с национальными или просто домашними яствами. За них уже много лет отвечает Юля. В годы работы на госзакупках никакой страсти к готовке она в себе не чувствовала, а сейчас только и делает, что изобретает новые блюда, варит оригинальные варенья или джемы, постоянно что-то вялит, сушит и мечтает выпустить свою линейку натуральной косметики. Женя рассказывает, что в какой-то момент в их городской квартире по телевизору транслировался только один канал — кулинарный. А Юля признаётся, что раньше вообще не готовила, а сейчас ей приятно придумывать новое и каждый раз удивлять очередную группу туристов. Да и для семьи готовит всё она. Так что и сестра, и родители только поддерживают это её увлечение.

Юля Даркова ИА REGNUM Кухня, на которой Юля готовит всё для семьи и туристов

Юля Даркова ИА REGNUM Юля замешивает тесто для утренних пышек

Юля Даркова ИА REGNUM Юля только что попробовала свежую рябину, которую мама привезла из путешествия по Камчатке. Людмила Николаевна любит исследовать новые места и часто отправляется в короткие путешествия с подругами-пенсионерками

Юля Даркова ИА REGNUM Юля несёт наготовленную для туристов еду в специально построенную для этого столовую

Юля Даркова ИА REGNUM Счастливого человека всегда видно по блеску в глазах и особенной улыбке

На территории стойбища есть не только жилые постройки, но и воссозданное традиционное жилище коряков с очагом по центру. Это деревянное строение с наклонными стенами и отверстием в крыше — своеобразная сцена для выступлений фольклорного корякского ансамбля. Его участники знакомят гостей с некоторыми традиционными обрядами, танцами, песнями и образом жизни коренных северных народов. Летом гостей проводят вдоль берега нерестилища, откуда отлично видно кету на нересте, и катают на собачьих упряжках по тренировочному полю, а зимой те же собаки везут гостей к настоящему лебединому озеру. Белые собаки везут упряжку по белому снегу вдоль белых, будто засахаренных деревьев, к озеру с белыми лебедями, которые каждую зиму прилетают сюда на зимовку. Горячие источники не дают воде замёрзнуть, и птицам здесь очень комфортно.

Тут стоит отметить, что даже 5 лет назад, когда в стойбище приехали первые туристы, ни Женя, ни Юля не собирались посвящать собакам всё своё время. Тогда они только немного помогали родителям, но продолжали заниматься привычной работой. Женя чуть раньше приехала на полгода на Камчатку из-за событий на Украине и продолжила работать юристом, а Юля была с головой в госзакупках.

Юля Даркова ИА REGNUM Коко — одна из самых молодых сук в питомнике. С незнакомцами обычно осторожничает и держит дистанцию

Переломной стала осень 2017 года, когда Андрей Николаевич попал в серьёзную аварию, а следом и в больницу. Мама, Людмила Николаевна, была постоянно с ним, а сёстрам пришлось экстренно осваивать новые профессии, не бросая старых. Тогда же им пришлось познакомиться и с воспитанием только что родившихся щенков. Андрей Николаевич давно хотел вывести ездовых собак с лучшими качествами породы. А сёстры мечтали, что собаки эти будут ещё и красивыми. Так у них появились белые высокие метисы с голубыми глазами — красивые, умные, добрые и с отличными ездовыми качествами.

Юля Даркова ИА REGNUM В этой полуземлянке туристов знакомят с традиционным бытом коряков, песнями и танцами. Доска с насечками слева — это лестница, по которой зимой выходили на улицу, чтобы не охлаждать помещение через дверь

Юля Даркова ИА REGNUM Юля разжигает огонь перед приездом очередной группы туристов

Юля Даркова ИА REGNUM Туз — ветеран гонки “Берингия” и трудолюбивый пёс. Раньше был драчлив, а нынче очень ласковый и добрый

Именно с этими щенками и пришлось возиться Жене и Юле, совмещая их воспитание со стройкой, экскурсиями и огородом.

Юля Даркова ИА REGNUM Джена — умница и красавица, с потрясающими ездовыми инстинктами

Вот так в их жизни материализовалась поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Хорошо, что Андрей Николаевич оправился после аварии и через какое-то время вернулся домой. Там-то он с удивлением и радостью обнаружил, что дочери здорово справились и с хозяйством, и со стройкой, и с собаками.

Юля Даркова ИА REGNUM Въезд в питомник “Эйвэт” со стороны трассы

Юля Даркова ИА REGNUM Вся семья в сборе — Женя, Юля, Андрей Николаевич и Людмила Николаевна

Постепенно Женя и Юля совсем отошли от юридических и государственных дел и теперь счастливо занимаются только собаками, туристами, собственным развитием и семьёй. Они говорят, что раньше их внимание было направлено вовне и это не приносило радости. Женя признаётся, что для сохранения клиентов ей приходилось буквально их «облизывать» и во многом угождать, что и отражалось на самооценке. Да и Юля не чувствовала удовлетворения от работы.

Юля Даркова ИА REGNUM Пока туристам рассказывают про корякские традиции в деревянной полуземлянке, Женя успевает выпить кофе и посидеть в тишине

Юля Даркова ИА REGNUM Короткая передышка и снова за работу — Юля с котом Витей на террасе кухни-столовой

Юля Даркова ИА REGNUM Женя не расстаётся с телефоном даже в теплице — она всегда на связи то с тургруппами, то с поставщиками

Юля Даркова ИА REGNUM Женя обрабатывает участок от насекомых и успевает обсудить экскурсию с новой группой

Юля Даркова ИА REGNUM Юля собирает урожай картофеля, посаженного в мешок каким-то новым способом

Сейчас юридические знания пригождаются Жене для развития их семейного дела и для разработки собственной линейки снаряжения для ездовых собак. Она занимается всеми закупками для стойбища и питомника, встречает туристов и проводит с ними увлекательные экскурсии, постоянно учится новому и старается постоянно развивать общее дело. Юля исследует кулинарную тему и постоянно придумывает новые блюда, а чтобы не погрязнуть в готовке, любит иной раз уйти в лес и напитаться его силой для новых свершений.

Юля Даркова ИА REGNUM Вид на питомник из столовой, в которой принимают туристов

Сёстры признаются, что за последние годы у них здорово выросла самооценка, уважение к себе и своему труду, требовательность к поставщикам и партнёрам и качественный уровень предоставляемых услуг.

Юля Даркова ИА REGNUM В окне столовой отражаются собачьи будки, а на подоконнике расставлены кубки — награды за победы этих же собак в разных гонках

Юля Даркова ИА REGNUM Ещё недавно Юля и Женя ходили на высоких каблуках, в эффектных нарядах и думали, какого ещё цвета сумку стоит купить. Сейчас у них ни каблуков, ни платьев, ни ярких сумок, но зато блеск в глазах и счастливые улыбки

Вот так неожиданно собаки и жизненные повороты увели их от престижных и высокооплачиваемых должностей и привели к счастью.