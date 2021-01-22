От карьеры к счастью на собачьей упряжке
Женя стояла у принтера, ожидая из печати кассационную жалобу, над которой она работала всю последнюю неделю. И как только тёплый лист бумаги оказался у неё в руках, она вдруг осознала, что это и есть результат её многодневной работы и вообще жизни — жалоба, написанная для чужих людей. Радости и ощущения счастья такое осознание не прибавило, потому Женя задумалась, что же делать дальше.
У Юли подобных откровений не было, поскольку всё время занимала работа с госзакупками, бесконечные телефонные переговоры и сидение за компьютером. Окончательно с такой работой она попрощалась только в январе 2020 года.
Но обе сестры в голос повторяют, что раньше не чувствовали себя счастливыми. Ни замужество, ни уважаемые должности, ни высокие доходы и каблуки или квартира в элитном ЖК не делали их счастливыми. Зато сейчас, когда весь день расписан и начинается он с уборки собачьего стойбища, продолжается встречей туристических групп или закупкой корма для собак, а завершается их же кормлением, сёстры уверенно говорят о росте собственной самооценки, большем уважении к своим делам и ощущении счастья.
Как же они пришли к такому и как решились настолько радикально поменять «сладкую» жизнь на «собачью»?
История их стойбища с питомником ездовых собак «Эйвэт» под Петропавловском-Камчатским началась 9 сентября 2015 года. До этого девочки с родителями жили в Караге и именно оттуда уезжали на учёбу. Андрей Николаевич Притчин — отец Жени и Юли — много лет содержал ездовых собак и был постоянным участником и победителем гонки «Берингия». Собаки в его жизни были всегда, и управлялся с ними он вместе с нанятым помощником. Дочери никогда не участвовали в уходе за собаками, а Юля так вообще их боялась с детства.
После школы Женя уехала учиться в Одессу, а Юля — в Петропавловск-Камчатский. Женя со временем стала там успешным и высокооплачиваемым адвокатом, а Юля — лучшим специалистом по госзакупкам на всей Камчатке. Дорогие наряды, брендовые сумки, высоченные каблуки, поездки за границу на отдых, селфи перед зеркалом для самоутверждения — у девушек был весь набор признаков успешной жизни. Не было только одного — ощущения счастья.
В какой-то момент семья решила сменить климат и перебраться южнее. По госпрограмме поддержки коренных малочисленных народов Андрею Николаевичу выделили участок земли. Его можно было выбирать, и Притчины остановились на том, что располагался на берегу лососёвого нерестилища неподалёку от Петропавловска-Камчатского. Неровный участок, заросший бурьяном и кустами, без каких-либо построек и условий, был расположен вдалеке от жилых домов, и с него открывались потрясающие виды на вулканы.
В сентябре 2015 года семья начала расчищать землю и возводить первые строения, а уже 1 января 2016 года к ним приехали первые туристы. После переезда из Караги было очевидно, что именно туризм должен стать основным источником дохода для большого питомника, ибо содержать десятки ездовых собак — дело затратное.
Женя рассказывает, что тогда совершенно не понимала, о чём она будет рассказывать гостям и как их будет занимать, но перед Новым годом разослала сообщение всем знакомым с приглашением приезжать на каникулах кататься на собачьих упряжках. Так, 1 января 2016 года к ним приехала первая пара туристов, а к концу тех же каникул в питомнике уже была группа из 40 человек.
Нынче каждая туристическая экскурсия включает в себя знакомство с традициями и культурой коряков, прогулку по питомнику, катание на упряжке и обед с национальными или просто домашними яствами. За них уже много лет отвечает Юля. В годы работы на госзакупках никакой страсти к готовке она в себе не чувствовала, а сейчас только и делает, что изобретает новые блюда, варит оригинальные варенья или джемы, постоянно что-то вялит, сушит и мечтает выпустить свою линейку натуральной косметики. Женя рассказывает, что в какой-то момент в их городской квартире по телевизору транслировался только один канал — кулинарный. А Юля признаётся, что раньше вообще не готовила, а сейчас ей приятно придумывать новое и каждый раз удивлять очередную группу туристов. Да и для семьи готовит всё она. Так что и сестра, и родители только поддерживают это её увлечение.
На территории стойбища есть не только жилые постройки, но и воссозданное традиционное жилище коряков с очагом по центру. Это деревянное строение с наклонными стенами и отверстием в крыше — своеобразная сцена для выступлений фольклорного корякского ансамбля. Его участники знакомят гостей с некоторыми традиционными обрядами, танцами, песнями и образом жизни коренных северных народов. Летом гостей проводят вдоль берега нерестилища, откуда отлично видно кету на нересте, и катают на собачьих упряжках по тренировочному полю, а зимой те же собаки везут гостей к настоящему лебединому озеру. Белые собаки везут упряжку по белому снегу вдоль белых, будто засахаренных деревьев, к озеру с белыми лебедями, которые каждую зиму прилетают сюда на зимовку. Горячие источники не дают воде замёрзнуть, и птицам здесь очень комфортно.
Тут стоит отметить, что даже 5 лет назад, когда в стойбище приехали первые туристы, ни Женя, ни Юля не собирались посвящать собакам всё своё время. Тогда они только немного помогали родителям, но продолжали заниматься привычной работой. Женя чуть раньше приехала на полгода на Камчатку из-за событий на Украине и продолжила работать юристом, а Юля была с головой в госзакупках.
Переломной стала осень 2017 года, когда Андрей Николаевич попал в серьёзную аварию, а следом и в больницу. Мама, Людмила Николаевна, была постоянно с ним, а сёстрам пришлось экстренно осваивать новые профессии, не бросая старых. Тогда же им пришлось познакомиться и с воспитанием только что родившихся щенков. Андрей Николаевич давно хотел вывести ездовых собак с лучшими качествами породы. А сёстры мечтали, что собаки эти будут ещё и красивыми. Так у них появились белые высокие метисы с голубыми глазами — красивые, умные, добрые и с отличными ездовыми качествами.
Именно с этими щенками и пришлось возиться Жене и Юле, совмещая их воспитание со стройкой, экскурсиями и огородом.
Вот так в их жизни материализовалась поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Хорошо, что Андрей Николаевич оправился после аварии и через какое-то время вернулся домой. Там-то он с удивлением и радостью обнаружил, что дочери здорово справились и с хозяйством, и со стройкой, и с собаками.
Постепенно Женя и Юля совсем отошли от юридических и государственных дел и теперь счастливо занимаются только собаками, туристами, собственным развитием и семьёй. Они говорят, что раньше их внимание было направлено вовне и это не приносило радости. Женя признаётся, что для сохранения клиентов ей приходилось буквально их «облизывать» и во многом угождать, что и отражалось на самооценке. Да и Юля не чувствовала удовлетворения от работы.
Сейчас юридические знания пригождаются Жене для развития их семейного дела и для разработки собственной линейки снаряжения для ездовых собак. Она занимается всеми закупками для стойбища и питомника, встречает туристов и проводит с ними увлекательные экскурсии, постоянно учится новому и старается постоянно развивать общее дело. Юля исследует кулинарную тему и постоянно придумывает новые блюда, а чтобы не погрязнуть в готовке, любит иной раз уйти в лес и напитаться его силой для новых свершений.
Сёстры признаются, что за последние годы у них здорово выросла самооценка, уважение к себе и своему труду, требовательность к поставщикам и партнёрам и качественный уровень предоставляемых услуг.
Вот так неожиданно собаки и жизненные повороты увели их от престижных и высокооплачиваемых должностей и привели к счастью.