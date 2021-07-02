



Меценатство в России началось с благотворительности и появления богаделен при монастырях. А с 18-го века, пожалуй, начался его расцвет, когда представители старообрядческой купеческой среды начали поддерживать ученых, художников, музыкантов. Купцы смотрели на свой труд и доход не только как на источник наживы, а как на своеобразную миссию, возложенную на них Богом или судьбою. Вполне возможно, что массовое переселение купцов-старообрядцев на Урал в 18-м веке, их участие в развитии промышленности и культуры привели к тому, что меценатство здесь существует и поныне.

Сегодня я познакомлю вас с тремя яркими представителями современных меценатов и подвижников своего дела.

Андрей Николаевич Гавриловский

Андрей Николаевич Гавриловский, екатеринбуржский бизнесмен и девелопер, построивший самый высокий северный небоскрёб в Европе — «Высоцкий». Сейчас, правда, его обогнал Лахта-центр в Санкт-Петербурге, но всегда ведь помнят тех, кто были первыми. Ну, а та история, что я хочу вам поведать, началась гораздо раньше.

Даркова Юля ИА REGNUM Здание бизнес-центра «Высоцкий» соседствует с деревянными домами 19 века. В Екатеринбурге стараются максимально сохранять исторические дома и здания

Даркова Юля ИА REGNUM Посмотреть на город можно со смотровой площадки БЦ «Высоцкий», но гораздо приятнее подняться на его 37-й этаж и лицезреть панораму Екатеринбурга, попивая кофе в ресторане Vladi Бар

Даркова Юля ИА REGNUM В музее Высоцкого полностью воссоздан номер, в котором он останавливался в гостинице Большой Урал. На стеклах деревянного окна — тот вид из окна, который открывался в годы приезда Высоцкого в Екатеринбург

В первом классе Андрей мечтал стать водителем БЕЛАЗа — самого большого грузовика в мире. Того самого, у которого колёса размером с дом. Водителем он не стал, но, глядя на здания, построенные Андреем уже во взрослом возрасте, можно смело утверждать, что большая мечта сбылась. Просто за годы она немного трансформировалась, разветвилась и расцвела новыми красками. Андрей Гавриловский создалединственный в России частный музей Высоцкого и сделал его новой точкой притяжения в Екатеринбурге.

Даркова Юля ИА REGNUM Музей Высоцкого

Даркова Юля ИА REGNUM Именно с этого гримёрного столика с трюмо и началась экспозиция музея Высоцкого. Из театра на Таганке его забрал Никита Владимирович, а затем уже передал в дар музею

В 2006 году в Екатеринбурге появилась новая городская скульптура — Марина Влади, сидящая на завалинке и слушающая пение Высоцкого. Любовь к творчеству поэта и уважение к его истории вдохновили Андрея Гавриловского поставить скульптуру у входа в другое свое здание, расположенное аккурат напротив гостиницы Большой Урал. Именно в ней дважды останавливался Высоцкий, бывая в городе.

Даркова Юля ИА REGNUM Скульптура Владимира Высоцкого и Марины Влади напротив гостиницы «Большой Урал»

В нынешнем Екатеринбурге городских скульптур много, но именно эта — Высоцкому и Влади — стала новой остановкой свадебных кортежей. Раньше все ездили фотографироваться к Ленину, а сейчас приезжают к Высоцкому. Никому и в голову не приходит потереть ему что-нибудь на счастье или удачу, хотя большинство городских скульптур призывно сверкает натертыми до блеска некоторыми частями своих бронзовых или латунных тел.

Уже после установки скульптуры в коллекции Андрея появился гримерный столик Высоцкого из театра на Таганке. Его передал в дар почитателю таланта отца Никита Высоцкий, с которым Андрей был давно знаком. А когда построили небоскрёб Высоцкий, сразу стало понятно, что в нём и надо делать музей поэта. К тому времени коллекция предметов из обихода Высоцкого пополнилась и новыми экземплярами.

Так в Екатеринбурге появился первый и единственный в России частный музей Высоцкого.

Даркова Юля ИА REGNUM Андрей Гавриловский на фоне первых экспонатов музея

Даркова Юля ИА REGNUM Воссозданный интерьер гостиной в московской квартире Высоцкого наполнен той мебелью, на которой он когда-то сидел

Даркова Юля ИА REGNUM В этой кухне собраны предметы, принадлежащие Владимиру Высоцкому и Марине Влади

Один увлеченный человек, сам того не планируя, создал место притяжения, в котором теперь можно увидеть уникальные экспонаты и почувствовать атмосферу того времени. Именно в этом музее хранится последнее стихотворение поэта, написанное его рукой. И это тоже произошло благодаря Андрею Гавриловскому. Если бы не он, важная реликвия в память о поэте лежала бы сейчас в одной из частных коллекций Америки или Франции. А дело было так.

Даркова Юля ИА REGNUM Андрей Николаевич может часами рассказывать про тот или иной экспонат музея. С появлением каждого связана интересная история

Когда Андрей узнал об очередном парижском аукционе с лотами вещей, принадлежащих Высоцкому, он связался с Мариной Влади, с которой на тот момент уже был дружен. Она пояснила, что из выставленного представляет наибольшую ценность, и сказала про стихотворение. И тут начался почти детектив. Андрею стали названивать из Москвы в надежде убедить его не ехать на аукцион, мол, уже выделены средства на покупку этих лотов, всё закупят «москвичи», а затем раздадут по музеям. По счастливому стечению обстоятельств до самого Андрея тогда «не дозвонились», и он таки отправил на аукцион жену с дочерью, наказав им говорить только по-английски, чтобы никто не догадался, кого они представляют. С ними он был постоянно на связи и знал обо всём происходящем.

Даркова Юля ИА REGNUM То самое последнее стихотворение Высоцкого, написанное его рукой, которое осталось в России благодаря Андрею Николаевичу

Тогда всё сложилось удачно благодаря дальновидности Андрея — 37 лотов с вещами, принадлежащими Высоцкому, были выкуплены им и с тех пор хранятся в екатеринбургском музее. В том числе и последнее стихотворение поэта. Сейчас его можно увидеть на втором этаже музея среди прочих уникальных экспонатов.

Даркова Юля ИА REGNUM Зал музея на 1 этаже

Даркова Юля ИА REGNUM Обстановка гостиничного номера, в котором останавливался Высоцкий, бывая в Свердловске

Это и обстановка гостиной из московской квартиры на Малой Грузинской, и входная дверь в эту же квартиру, обитая редким тогда темно-зеленым дерматином (у большинства был красно-коричневый), и гитара Высоцкого, и холодильник, оклеенный его руками, Мерседес, письма, бытовые предметы, записки и даже листочки, на которых они с Влади играли в буриме.

Даркова Юля ИА REGNUM Подлинные листы бумаги, на которых Марина Влади и Владимир Высоцкий играли в буриме

Даркова Юля ИА REGNUM Подлинные листы бумаги, на которых Марина Влади и Владимир Высоцкий играли в буриме

Даркова Юля ИА REGNUM Заявление на отпуск, написанное Высоцким во времена работы в театре на Таганке

Даркова Юля ИА REGNUM Письмо Владимира Высоцкого Людмиле Абрамовой из Свердловска. Он был там на гастролях и жил в гостинице «Большой Урал»

Даркова Юля ИА REGNUM Входная дверь в московскую квартиру Высоцкого

Даркова Юля ИА REGNUM Если посмотреть в её глазок, можно увидеть на лестничной клетке Владимира Семёновича с гитарой

Ещё одна любопытная история связана с приездом в Екатеринбург Марины Влади. Она не хотела ехать к их с Высоцким скульптуре, говоря, что рано ей ещё к собственному памятнику. Когда Андрей узнал, что французскую делегацию надо накормить обедом, тут же предложил это сделать в кафе того здания, около которого и стоит скульптура пары. Так и вышло, что Марине некуда было деваться и она оказалась около себя в бронзе. Тушевалась сначала, конечно, но, когда узнала, что молодожёны нынче предпочитают её с Высоцким традиционному Ленину, растаяла.

Даркова Юля ИА REGNUM Скульптура Владимира Высоцкого и Марины Влади напротив гостиницы «Большой Урал»

Про музей, Высоцкого и Влади Андрей может рассказывать бесконечно, и глаза его в этот момент загораются особым светом. До пандемии он летал в гости к Марине по несколько раз в год и из каждой поездки привозил новые истории. А с годами Марина стала настолько доверять ему, что подарила ещё и очень много новых экспонатов для музея. И когда он про всё это увлеченно рассказывает, когда вспоминает интересные факты или забавные истории, становится понятно, зачем ему все это надо. Понятно, зачем он отдал 252 000 евро за последнее стихотворение Высоцкого, а не потратил их на новую квартиру или мебель, зачем посылал машину в Москву, чтобы привезти оттуда холодильник, принадлежавший Высоцкому, зачем выкупал гостиничный номер со всей обстановкой и собирал важные воспоминания о поэте.

Даркова Юля ИА REGNUM Андрей Николаевич Гавриловский и его помощница Мария Головина. Большая часть идей про оформление музея принадлежит именно ей

Если вы спросите об этом Андрея Гавриловского напрямую, он лишь удивленно пожмет плечами и скажет: «Ну, а как иначе? Это ведь наша история, наши корни. Конечно, это должно оставаться в России. Да и зачем зарабатывать деньги, если потом их не тратить на подобное?!»

Даркова Юля ИА REGNUM Стена в музее, на которой каждый может оставить подпись или отзыв

Удивительно, но примерно те же слова я услышала и от другого уральского мецената — Вячеслава Александровича Медведева.

Вячеслав Александрович Медведев

Он инициировал создание первого и единственного пока в мире музея частных коллекций минералов «Планета». В этом музее, созданном в 2020 году, собраны уникальные образцы из 40 коллекций. Сорок коллекционеров из разных городов отдали то, что десятилетиями было аккуратно разложено на полках их домов и чем могли любоваться чаще только они и их гости.

Даркова Юля ИА REGNUM Вход в минералогический музей «Планета» на Чернышевского, 7

Даркова Юля ИА REGNUM Вячеслав Александрович Медведев на первом этаже музея

Это и вправду уникальный случай для России. Правда, в разговоре Вячеслав Александрович всегда делал акцент на том, что музей существует только потому, что сорок коллекционеров объединились и предоставили экспонаты, а он лишь предоставил помещение для создания музея и возможности выставить коллекции.

Даркова Юля ИА REGNUM Экспозиция музея сформирована по определённым принципам. Здесь есть зал, в котором собраны только уральские минералы. Если коллекции, подобранные по цветам. В музее запросто можно провести несколько часов и не заметить, как они пролетят

В создании музея самым сложным было убедить коллекционеров передать свою коллекцию для экспозиции. Поначалу мало кто из них понимал, зачем это нужно.

Даркова Юля ИА REGNUM Аммонит в экспозиции музея

Вячеслав Александрович со всеми встречался лично и искал подход к каждому коллекционеру. Говорит, что старался почувствовать личность и понять, что важно и ценно для того или иного человека. Почти год ему понадобился на организацию встреч и достижение договорённостей. Очень важно было договориться с главным уральским коллекционером и создателем Музея Камня — Владимиром Андреевичем Пелепенко. Вячеслав Александрович понимал, что если удастся убедить Пелепенко и показать ему важность создания такого музея, это станет хорошим примером для других коллекционеров. Так и вышло — когда согласились первые участники, дело пошло быстрее и остальные уже не хотели отставать.

Даркова Юля ИА REGNUM Только образцов малахита здесь несколько десятков, и все очень разные

Даркова Юля ИА REGNUM Вячеслав Александрович Медведев рядом с коллекцией агатов

Время показало, что получить согласие участников — это полдела. Впереди ещё было подписание договоров с каждым, транспортировка коллекций, расстановка экземпляров с определённым смыслом, страхование каждого из них и так далее. Музей работает с января 2021 года, но и после открытия работа продолжается — экспозицию дополняют одновременно с проходящими экскурсиями. В музей можно прийти самостоятельно, и для этого достаточно купить билет. А если вы хотите экскурсию с подробным рассказом о минералах и их происхождении, стоит заранее записаться на неё или уточнить, когда можно будет присоединиться к запланированной. Закладывайте на музей «Планета» часа 3−4. Уверена, даже без экскурсовода вы не захотите уходить оттуда — собранные в «Планете» образцы природного искусства поражают даже самых искушенных. На некоторых витринах образцы скомпонованы по цветам, и диву даёшься, глядя на эти яркие творения природы.

Даркова Юля ИА REGNUM Рядом с горными породами и минералами есть и уникальные изделия из камня. Джокер — работа Алексея Антонова, мастера объёмной мозаики

Даркова Юля ИА REGNUM Вячеслав Александрович рассказывает, что эта работа выполнена из цельной породы. Ощущение, что её автор и вправду отсёк всё лишнее, сохранив суть камня и его цвета

Основная цель создания музея — популяризация минералогии, повышение интереса к природе и окружающему миру, который на Урале столь богат. Удивительно, но до появления «Планеты» здесь не было исключительно минералогического музея. Есть Музей природы на Плотинке, Геологический музей в горном университете, «Самоцветная полоса Урала» в Реже, Музей камнерезного искусства и Музей камня, а «Планета» стала первым музеем, посвящённым именно минералогии.

Даркова Юля ИА REGNUM Сложная псевдоморфоза кварца, халцедона, хризоколлы, малахита по азуриту — экспонат музея «Планета» из коллекции Александра Ивонина

Коллекционеры чего бы то ни было считают, что их страсть продлевает жизнь процентов на 20, относительно тех, кто не увлекается ничем. А когда она связана с минералами, хранящими энергию Земли, то и того больше.

Когда будете в Екатеринбурге, обязательно загляните на Чернышевского, 7. Даже если не хватит времени на полноценную экскурсию с рассказом о минералах, просто сами пройдитесь вдоль витрин — образцы поражают воображение талантами и выдумкой природы. А наша способность удивляться и восхищаться её творениями впрыскивает в кровь гормоны радости, чем тоже продлевает жизнь.

Даркова Юля ИА REGNUM Малахит из коллекции Александра Ивонина

Евгений Вадимович Ройзман

Следующий герой истории об уральских меценатах — Евгений Вадимович Ройзман. Наверное, нет ни одного жителя Екатеринбурга, кто не знал бы его. Основатель Фонда «Город без наркотиков», мэр Екатеринбурга с 2013 по 2018 гг., организатор городских марафонов, ведущий программ на радио, известный политик, общественный деятель, историк — это только часть богатой биографии Евгения Ройзмана.

А ещё Евгений Вадимович — создатель первого частного музея иконы.

Даркова Юля ИА REGNUM В музее Невьянской иконы

Даркова Юля ИА REGNUM Результат работы Евгения Ройзмана — сохранение наследия и возможность его изучения

Началось всё с мальчишеского удивления. Евгений рассказывает, что на его глазах в 70-х годах прошлого века происходило укрупнение деревень. Их жители массово переезжали в город, а часть имущества бросали. Летом Женя наблюдал за тем, как из разных домов иконы сносили в один и там их небрежно складывали. Он стал забирать иконы, чтобы сохранить. Так и появилась его первая коллекцию. Её, правда, тогда же забрали местные милиционеры, но любознательного парня это не остановило, и он стал собирать новую коллекцию.

Даркова Юля ИА REGNUM Невьянская икона

Даркова Юля ИА REGNUM Пример деревянной скульптуры, когда-то украшавшей храм

Даркова Юля ИА REGNUM Евгений Ройзман в музее Невьянской иконы в Екатеринбурге

Продолжение совпало с учёбой Евгения на историческом факультете Уральского университета. Со временем он стал замечать схожие признаки у некоторых икон — особенное оформление досок (их скрепляли шпунтами для сохранения формы), много золота, тщательно выписанные детали, использование ярких красок и довольно много сцен из жизни. Более глубокие исследования и привели к открытию. Именно Евгений Ройзман ввёл новое понятие — невьянская икона — в научный оборот.

Даркова Юля ИА REGNUM Евгений Вадимович подписывает свои книги перед встречей с читателями

Даркова Юля ИА REGNUM Часть экспонатов музея Невьянской иконы готовится к реставрации

Даркова Юля ИА REGNUM Деревянные доски для Невьянской иконы делали так, чтобы их потом не вело от перепадов влажности и температур. Вставленные по бокам шпонки помогали сохранять первоначальную форму икон

Даркова Юля ИА REGNUM Вставленные по бокам шпонки помогали сохранять первоначальную форму икон

Даркова Юля ИА REGNUM Вставленные по бокам шпонки помогали сохранять первоначальную форму икон

К концу 20 века икон в его коллекции было уже 185, и в 1999 году он открыл частный музей Невьянской иконы. Тогда инициативу Ройзмана поддержали Дмитрий Сергеевич Лихачёв и Герольд Иванович Вздорнов, что было особенно важно и ценно в конце лихих 90-х, а с первым помещением под музей помог друг. По первому адресу музей просуществовал 10 лет, а затем переехал на своё нынешнее место — Екатеринбург, Энгельса, 15. Сейчас в музее больше 500 экспонатов. Здесь же хранятся самая ранняя (1734 г.) и самая поздняя (1919 г.) из найденных датированных Невьянских икон. Евгений Вадимович организовал и содержит реставрационную мастерскую, где специалисты кропотливо восстанавливают найденные иконы.

Даркова Юля ИА REGNUM Можно бесконечно показывать «картинки с выставки», но лучше хоть однажды побывать на Урале и познакомиться с Невьянской иконой лично

Даркова Юля ИА REGNUM Невьянские иконы

Даркова Юля ИА REGNUM Невьянские иконы

Даркова Юля ИА REGNUM Спас Вседержитель — самая поздняя из найденных и датированных икон. 1919 год

Невьянская икона — это старообрядческая иконопись Горнозаводского Урала. Это дорогая икона, которую писали только под заказ для купцов первой гильдии и приказчиков частных заводов. Евгений Вадимович любит повторять, что покупателями икон в 18-м веке были тогдашние топ-менеджеры и олигархи. Можно сказать, что только благодаря им и существовало это направление в иконописи. Во времена активного развития Горнозаводского Урала, открытия новых месторождений и развития ремёсел именно сюда потянулись старообрядцы. На казённых заводах было сильным давление государства и православной церкви, потому шли они работать в основном на частные. Их владельцы ценили работников, поддерживающих взаимовыручку и круговую поруку у себя в общинах. К тому же старообрядцы не употребляли алкоголь.

Даркова Юля ИА REGNUM Вход в музей Невьянской иконы в Екатеринбурге

Можно сказать, что Невьянская школа иконописи — это способ самоидентификации для её приверженцев. На иконах они рассказывали о своей жизни, демонстрировали трудолюбие, основательность и даже выражали мнение о происходящих в стране событиях. В музее невьянской иконы можно окунуться в историю Горнозаводского Урала и прочувствовать то, чем жили здесь люди в 18−19-м веках. Ну, а если вам повезёт заполучить Евгения Вадимовича в экскурсоводы по музею, скорее всего, вы захотите продолжить изучение Урала и дальше.

Даркова Юля ИА REGNUM Евгений Вадимович Ройзман периодически устраивает пробежки по городу. Он сообщает о них в социальных сетях, назначает место встречи, и все желающие присоединяются. Здесь они бегут на фоне известной надписи «Кто мы, откуда, куда мы идём?»

Даркова Юля ИА REGNUM Старт такой пробежки майским утром 2021 года

Даркова Юля ИА REGNUM Здесь пробежка уже близка к финишу. Народу только прибавилось

Даркова Юля ИА REGNUM А это уже после пробежки все желающие идут пить чай с пирогами. Чаепитие тоже организует Евгений Вадимович

Этими историями про уральских меценатов я хотела показать ценность человека в формировании истории и изменении мира к лучшему. Не каждый сейчас может организовать музей или построить храм, но каждый неравнодушный человек в состоянии менять мир вокруг себя. Я искренне в это верю и постоянно вижу тому подтверждения. С маленьких шагов начинаются большие дела и часто без каких-либо вложений. Следом они обрастают единомышленниками, спонсорами или меценатами. Мир от этого становится краше, добрее и человечнее.

За помощь в создании этого материала большое спасибо Рите Хусановой — профессиональному гиду и увлечённому историей человеку.