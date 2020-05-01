По легенде, это блюдо появилось случайно в одной многодетной и бедной семье. Когда матери в очередной раз нужно было приготовить еду для семерых детей, оказалось, что продуктов для этого не осталось. Она выкопала только что проросшую пшеницу, промыла её и принялась варить, периодически подбрасывая туда камушки. Так она изображала, будто добавляет в еду мясо. Когда голодные дети просили поесть, мать отвечала, что мясо ещё не сварилось и надо немного подождать. В тот день дети уснули, так и не дождавшись ужина, а на следующий день обнаружили на печке густую кашу, на поверхности которой застыл рисунок, напоминающий крылья ангелов. Все посчитали это знаком свыше и благословением. Когда они попробовали получившееся блюдо, оказалось, что каша не только вкусная и сладкая, но ещё и очень питательная. Радостная мать раздала остатки каши соседям, которые так же голодали, и рассказала, как её готовить. Так и появился сумаляк.

Юля Даркова ИА REGNUM Так выглядит только что открытый сумаляк. До этого его 16 часов варили и ещё 5-6 часов настаивали под крышкой

Именно так блюдо называют в Узбекистане, а у других тюркских и иранских народов это может звучать чуть иначе — суманак, сманак, самани.

Готовят сумаляк накануне Навруза — праздника, который для мусульман знаменует начало нового года, новой жизни, своеобразное пробуждение от зимнего сна. В старину сумаляк варили из необходимости — перед посевной люди должны были набраться сил, а еда из проросшей пшеницы была и питательна, и полезна, и доступна. Сейчас сумаляк — это скорее символ и традиция. Его приготовление — это момент объединения людей, поскольку в одиночку его не сварить. Даже вдвоём это не получится. Чем больше людей собирается, тем легче и веселее готовить, тем больше желаний люди могут загадать и быть уверенными в их исполнении.

Конечно, для приготовления сумаляка вовсе не нужно надевать белые халаты и маски. Так уж вышло, что на его приготовление я попала в одно медицинское учреждение. Примерно за неделю до Навруза его главврач решил устроить людям праздник и инициировал приготовление сумаляка во дворе, где обычно отдыхают и гуляют пациенты. Так он хотел ещё больше сплотить коллектив и порадовать больных.

Юля Даркова ИА REGNUM В начале марта в Узбекистане уже тепло и можно готовить на улице

Как же готовят сумаляк

Для его приготовления нужны зерна пшеницы, вода, мука, огромный казан и как можно больше женщин. Именно они затем мешают сумаляк, сменяя друг друга, и именно от их настроения зависит его вкус. Женщины поют песни, танцуют, встречают всё новых и новых гостей, желающих помешать сумаляк. Считается, что во время его приготовления можно загадать желание, «замешать» его, и чем больше человек будут в этом участвовать, тем быстрее желание сбудется.

Дней за 10−12 до варки пшеничные зерна замачивают, через пару дней раскладывают тонким слоем и покрывают тканью, которую постоянно держат влажной. Как только у зёрен проклёвываются крошечные ростки, приступают к готовке. Большими порциями их размалывают на мясорубках, чтобы выжать питательное «молочко». Размолотые зерна промывают в воде и процеживают, а получившуюся белую жидкость переливают в отдельные ёмкости. Отжатую мякоть из зёрен также прокручивают ещё 2−3 раза и затем снова промывают. Важно выжать из зерна максимум всех питательных веществ.

Юля Даркова ИА REGNUM Размоченные пшеничные зёрна раскладывают на плоской поверхности, чтобы они проросли

Юля Даркова ИА REGNUM Для приготовления сумаляка используют зёрна с только что проклюнувшимися ростками

Юля Даркова ИА REGNUM Восточные женщины готовят сумаляк ежегодно, потому все действия отточены и слажены

Юля Даркова ИА REGNUM На несколько часов эта комната превратилась в конвейер — одни женщины подносили зёрна, другие прокручивали их на мясорубках, третьи выжимали и процеживали питательное “молочко”

Юля Даркова ИА REGNUM Прокрученные и промытые в воде зёрна достают из неё руками, жидкость процеживают и весь жмых ещё пару раз перемалывают

Традиционно готовят сумаляк женщины, а мужчины лишь разводят огонь и помогают переносить тяжести. Сумаляк готовят всегда в огромных казанах, чтобы угостить им как можно больше людей, а это значит — привлечь в дом удачу и благополучие.

Юля Даркова ИА REGNUM Рядом с человеком хорошо видны масштаб и размеры казана

Юля Даркова ИА REGNUM “Хлопковое” масло здесь произносят с ударением на второе “о”

В разогретый казан наливают хлопковое масло и первым делом жарят в нем лепёшки (шельпек) из тонкораскатанного пресного теста. Это тоже часть традиции — перед приготовлением сумаляка этими лепёшками угощают всех собравшихся, а благословляет всё действо самый старший из мужчин. Над лепёшками он читает специальную молитву, и только после этого начинают варку.

Юля Даркова ИА REGNUM В кипящем масле лепёшки готовятся почти мгновенно

Юля Даркова ИА REGNUM Готовые лепёшки раскладывают на столе и начинают есть только после молитвы

После выполнения всех необходимых ритуалов пшеничное «молочко» переливают в казан и начинают непрерывно мешать. Обычно для этого используют очищенные от коры длинные ветки деревьев. Уже через 20−30 минут добавляют просеянную муку, продолжая мешать. Многие добавляют при варке небольшие гладкие камушки — они помогают перемешивать кашицу на самом дне, не давая ей пригорать.

Юля Даркова ИА REGNUM Мужчины помогают развести огонь и перелить пшеничное “молочко” из больших ёмкостей в вёдра, а дальше женщины действуют сами

Юля Даркова ИА REGNUM Вокруг казанов всегда много людей, но при этом нет толкучки и каждый знает, что ему делать

Юля Даркова ИА REGNUM Женский круг вокруг казана — одна подносит муку, вторая её просеивает, остальные уже мешают сумаляк, чтобы не было комочков

Юля Даркова ИА REGNUM Для загустения добавляют совсем немного муки

Следующий этап приготовления сумаляка требует большого терпения. Варить его, постоянно помешивая, нужно от 16 до 24 часов. Время зависит от объёма казана. Примерно через час варки сумаляк постепенно начинает темнеть, переходя от молочно-белого к цвету кофе с молоком, а затем и к более тёмному. Идеальный цвет готового сумаляка похож на цвет варёной сгущёнки. Часто приготовление сумаляка начинают утром и почти сутки его непрерывно помешивают. В это время к месту готовки приходят разные люди, чтобы приобщиться, загадать желание и пообщаться. Конечно, чаще всего это женщины, но на этом этапе мужчинам тоже разрешают помешать сумаляк, чтобы загадать желание. Многие бросают в казан грецкие орехи в скорлупе — они символизируют загаданные желания.

Юля Даркова ИА REGNUM Сумаляк мешают всегда несколько человек

Юля Даркова ИА REGNUM Живой огонь, на котором готовят сумаляк, тоже наполняет его своей энергией

Юля Даркова ИА REGNUM Мешать сумаляк можно в любую сторону. Важно делать это непрерывно

Рядом с казаном обычно накрывают стол или дастархан, чтобы поддерживать тех, кто готовит, и встречать гостей. Те могут поблагодарить хозяйку казана небольшой суммой, которая тоже должна приблизить исполнение желания. Всё тонко взаимосвязано и направлено на объединение людей и взаимопомощь.

Юля Даркова ИА REGNUM Рядом с казаном устраивают не только чаепитие, но и танцы

Юля Даркова ИА REGNUM Начинают готовку пока солнце ещё высоко, а заканчивают часто глубокой ночью или под утро

Люди вместе поют, танцуют, веселятся, делятся положительными эмоциями, и всё это, конечно, передаётся блюду. Сумаляк тем вкуснее и слаще, чем веселее проходит его приготовление.

Юля Даркова ИА REGNUM В тот день сумаляк варили до 6 утра

Юля Даркова ИА REGNUM Сверху плавают те самые грецкие орехи, в которых сокрыты добрые желания разных людей

Юля Даркова ИА REGNUM Приготовление сумаляка похоже на священнодействие

Когда сумаляк загустеет до нужной консистенции, тушат огонь, накрывают казан крышкой или тем, что есть под рукой, и оставляют всё до утра. Сумаляк должен настояться и остыть. Но даже после этого его не сразу начинают раздавать. Считается, что по рисунку, который получается на застывшем сумаляке, можно гадать. Иногда там можно разглядеть деревья с раскидистой кроной, иногда — летящих птиц, иногда — лебедя, а иногда и вправду — крылья ангела. Каждый интерпретирует увиденное на своё усмотрение.

Юля Даркова ИА REGNUM Под импровизированной крышкой сумаляк простоял ещё несколько часов

Юля Даркова ИА REGNUM Открывание сумаляка — это тоже важный ритуал. Люди собираются вокруг казана и ждут “предсказаний” с застывшей поверхности

Юля Даркова ИА REGNUM Каждый видит в этих трещинах что-то своё. Здесь можно разглядеть и лицо старца, и птиц, и ветви деревьев

Только после этого остывший сумаляк перемешивают, пробуют, опуская в него мизинец, а затем уже раскладывают по ёмкостям. В больнице это были эмалированные вёдра, а во дворах люди чаще приходят со своей посудой или баночками. Большую часть приготовленного блюда раздают, что-то съедают, а что-то оставляют на потом.

Юля Даркова ИА REGNUM Этот сумаляк ещё горячий и довольно светлый, а при полном остывании он окончательно потемнеет

Юля Даркова ИА REGNUM Меньше чем через час этот казан опустеет — сумаляк раздадут. Перед Наврузом во дворах можно услышать именно этот глагол. “Мы раздаём сумаляк. Приходите”, — слышно отовсюду

Юля Даркова ИА REGNUM В момент пробы сумаляка люди тоже загадывают желания

Юля Даркова ИА REGNUM Следующий день был пасмурный, но всё равно теплый

Юля Даркова ИА REGNUM Приготовление сумаляка всегда объединяет людей

Юля Даркова ИА REGNUM Если вы придёте куда-то, где раздают сумаляк, вам обязательно предложат взять его с собой — чем большему количеству людей раздашь, тем больше удачи придёт в дом

По вкусу его сложно с чем-то сравнивать, вкус у сумаляка особенный — насыщенный и сладковатый, а по консистенции он похож на детское питание или не самую густую манную кашу. Описать его сложно. Лучше, конечно, самим попробовать.

Юля Даркова ИА REGNUM Сумаляк настолько питательный, что его едят без добавок

Юля Даркова ИА REGNUM Считается, что правильно есть сумаляк, опуская в него мизинец, а затем облизывать его

Юля Даркова ИА REGNUM Совсем недавно этот казан был полным, а сейчас в нём остались последние порции весеннего лакомства

Точно могу сказать, что стоит поехать в Узбекистан в середине марта, чтобы застать и цветение миндаля на городских улицах, и пену цветущих персиков на фоне заснеженных гор, и воздушных змеев, и общее пробуждение природы, и подготовку к Наврузу, и обязательно приготовление сумаляка. Гостям всегда предлагают помешать его и загадать самое заветное желание. А если у вас их много, то пройдитесь по махаллям (так называют кварталы в узбекских городах) и принесите своим приходом удачу в разные дома — везде будут рады гостю и дадут вам помешать сумаляк.