Зачем рубить под собой землю и лепить фигурки из щавеля? Что это за день такой — праздник оленя без оленя?

Юля Даркова ИА REGNUM В Мейныпильгыно сейчас есть своё стадо, в котором чуть больше двухсот оленей

Раньше те чукчи, что сейчас оседло живут в Мейныпильгыно (село в Анадырском районе Чукотки), были кочевыми, рождались и жили в ярангах, пасли оленей и были гораздо ближе к природе, чем новые поколения. Олень давал им всё — еду, одежду, обувь, кров. Из шкур шили даже детские комбинезоны. И, конечно, здесь всегда отмечали праздники, посвящённые оленю. Сейчас они живут в благоустроенных коттеджах, но стараются хранить связь с природой, продолжают поклоняться духам и чтить традиции, чтобы и себя защитить, и молодым их передать.

День молодого оленя посвящён именно этому животному. В конце лета оленей забивали, чтобы обеспечить всех едой и одеждой на зиму. Ну, а если вы что-то у природы взяли, её обязательно надо поблагодарить, чтобы в следующий раз она была к вам благосклонна. На нынешнем празднике оленей не забивали, сейчас это делают вообще редко, так как оленеводство только возрождается и своё стадо пока маленькое. А провести обряд, созвать гостей, отогнать злых и поклониться добрым духам — это дело важное.

Юля Даркова ИА REGNUM Для защиты от назойливых насекомых оленей окуривают дымом от горящей шикши и мхов, которыми выстлана вся тундра

Юля Даркова ИА REGNUM В августе у оленей заканчивается линька и мех становится мягким и бархатистым

Юля Даркова ИА REGNUM В августе у оленей заканчивается линька и мех становится мягким и бархатистым

Для этого нужен огонь, добытый вручную, земля с кусочками мха, стрелы и много зелени. Из отваренного дикого щавеля лепят символические фигурки оленя и вставляют в них небольшие веточки ивы. Это тело и рога оленя. Из земли вырубают два круга, как символы солнца, приносят их к костру в яранге и уже на них раздувают тот огонь, что добудут огнивом.

Юля Даркова ИА REGNUM Всю утварь для обряда бережно хранят и передают из поколения в поколение

Юля Даркова ИА REGNUM Ирина Коравье вырубает два круга земли для обряда

Юля Даркова ИА REGNUM Ирина Коравье вырубает два круга земли для обряда

Юля Даркова ИА REGNUM По традиции землю нужно поджечь огнём, добытым вручную

Остатки щавеля смешали с размятой свежей икрой нерки и добавили туда свежие ягоды морошки и шикши. Зелёная кашица, из которой лепят фигурки и затем готовят праздничное блюдо, дюже похожа на содержимое оленьего желудка. Всё символично — люди едят то же, что и олень, и дальше в обряде используют его пищу. Так они становятся к нему ближе. Да, одновременно на огне готовят и другие угощения — варят свежие рыбьи головы и оленину, сохранённую с прошлого года.

Юля Даркова ИА REGNUM По традиции землю нужно поджечь огнём, добытым вручную

Юля Даркова ИА REGNUM Тётя Катя размяла вручную отваренный щавель и слепила из него фигурки, символизирующие оленя

Тётя Катя размяла вручную отваренный щавель и слепила из него фигурки, символизирующие оленя

Юля Даркова ИА REGNUM Веточки ивы, воткнутые в зелёные фигурки, символизируют оленьи рога

Юля Даркова ИА REGNUM В кашицу из щавеля добавили сырую икру нерки и свежие морошку и шикшу

Юля Даркова ИА REGNUM В кашицу из щавеля добавили сырую икру нерки и свежие морошку и шикшу

Юля Даркова ИА REGNUM Ирина Коравье — библиотекарь, мастер декоративно-прикладного искусства, хранительница традиций и чукотского языка. У неё пять дочерей и десять внуков

Когда все яства готовы, добыт огонь и истлели круги земли, начинают обряд. Мужчины и самые младшие дети в традиционной одежде сначала копьём, а затем символичными стрелами из веточек ивы отгоняют злых духов, повернувшись спиной к яранге и произнося специальные заклинания. В ту же сторону женщины бросают дымящиеся круги земли. Священный огонь тоже направлен на изгнание духов.

Юля Даркова ИА REGNUM В обрядах обязательно участвуют дети. Самые младшие отгоняют злых духов наравне со старшими

Юля Даркова ИА REGNUM После обряда тлеющие круги земли бросают в сторону злых духов, чтобы отогнать их

Вместо оленя в жертву духам приносят ритуальную рыбу. Для этого часть пойманной рыбы сушат с головой так же, как и остальную юколу. Во время обряда у этой рыбы отрезают головы как символ жертвы, а небольшие кусочки мяса бросают духам. Да, когда из земли вырубали круги для обряда, то на их место положили кусочки оленьего жира в знак благодарности. Здесь так всегда: взял что-то у природы, поблагодари её. Это вовсе не значит, что брать можно бесконечно. Чукчи берут столько, сколько им нужно для проживания. Потому здесь и рыба нерестится, и нерпа плещется, и моржи устраивают лежбища, и киты чешут бока. Вернёмся к обряду.

Юля Даркова ИА REGNUM Олени на выпасе

Веточки ивы символизируют рога оленей, а вода — это просто вода, которую они пьют. Во время обряда всё наполняется смыслом и силой, потому листиками ивы, смоченными в воде, проводят своеобразное помазание. Супруги по очереди прикасаются этими листиками к отдельным частям тела, чтобы защитить друг друга от всё тех же злых духов. То же самое делают с детьми. Этот обряд — своеобразный оберег. В конце мокрыми листьями проходятся по всей утвари.

Юля Даркова ИА REGNUM Обрядовую воду используют как оберег, помечая ею отдельные части тела для защиты от злых духов

Ну, а потом все радостно рассаживаются и приступают к трапезе. Сначала мы из одной миски поели зелёной каши. Вкус необычный, кисловатый. С первого раза мне это напомнило варенье-пятиминутку, когда в ягодах ещё сохраняется свежесть, но они уже мягкие. К зелёной каше вприкуску шла та самая юкола, которую только что обезглавили. Потом всем желающим раздали варёные головки и принесли блюдо с отварной олениной.

Юля Даркова ИА REGNUM Зелёная каша — так называют чукчи это блюдо. Достаточно съесть его по ложке, чтобы приобщиться к обряду

Юля Даркова ИА REGNUM Небольшой миски каши хватило человек на 20

Юля Даркова ИА REGNUM Небольшой миски каши хватило человек на 20

Юля Даркова ИА REGNUM Рыбьи головы здесь зовут ласково — головки. Для коренных жителей это настоящее лакомство. Головки едят варёными, жареными и квашеными

На подобные праздники обязательно зовут стариков. Те уже еле ходят, некоторые не видят и не слышат, но все они чувствуют. Тётя Катя во время обряда и фигурки лепила, и кашу месила. Видно было, что всё ей в радость. А дядя Гриша, хоть и не видит ничего, но всё прекрасно слышит, потому он комментировал любое движение. Вот проехал кто-то, а вот ещё кто-то пришёл. Для них подобные праздники — это связь с родом и новые силы.

Юля Даркова ИА REGNUM Полежать на шкурах за неспешными разговорами — отдельное удовольствие

Юля Даркова ИА REGNUM Дядя Гриша уже ничего не видит, но улыбка на его лице показывает, что он всё чувствует. И в тот момент он счастлив

Юля Даркова ИА REGNUM Отварная оленина — традиционная еда оленных чукчей

В конце трапезы был чай со сладостями. Здесь не особо жалуют чай в пакетиках и магазинное печенье. Стараются приносить домашнюю выпечку, а чай заваривают в чайнике поменьше. Большие чайники постоянно стоят у костра, чтобы всегда можно было хлебнуть горячего ароматного чаю.

Юля Даркова ИА REGNUM Яранги теперь ставят только на лето, чтобы собираться в них за кружкой чая и для совершения обрядов

Лето на севере короткое, но при этом насыщенное событиями. Жителям чукотских сёл нужно запастись тем, что будет их кормить оставшиеся 9 месяцев. И важно взять у природы лишь столько, сколько нужно для пропитания семьи. Только так можно сохранять баланс и столетиями жить в согласии с природой. Если вы когда-нибудь приедете на Чукотку, то удивитесь её первозданности.