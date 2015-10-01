Ярослав Разумов
Последние публикации
Синдром «Лебединого озера» в Казахстане
Начало осени оказалось в Казахстане неожиданно богатым на политические события. В начале сентября решением суда по иску министерства юстиции была закрыта Коммунистическая партия Казахстана (КПК). 10 сентября началась блокировка двух самых популярных общественно-политических сайтов, Ratel. kz и...
1 октября 2015
Казахстан: доверие испаряется
Казахстанцы привыкают к новым реалиям — свободному курсу тенге. Привыкают тяжело: за прошедший с его введения месяц ситуация не успокоилась, а стала хуже. По аналогии с опытом российского валютного рынка казахстанские эксперты ждали, что после обвала с уровня около 190 тенге за 1 доллар до более...
21 сентября 2015
За шаг до неизвестности: Казахстан присоединяется к ВТО
Две недели назад в Женеве был подписан протокол о присоединении Казахстана к Всемирной торговой организации. Предполагается, что до конца этого года все формальности будут завершены, и страна станет полноценным членом ВТО. Дорога в этом направлении, длиной почти 20 лет, для Казахстана завершена. Но...
12 сентября 2015
Центральная Азия: водный коллапс – «за горами»?
В статьях о политико-экономических перспективах постсоветской Средней Азии водные проблемы — фактически общее место. Изначально известно и всеми признается, что эти проблемы есть, что они будут нарастать, что водная проблематика через обострение хозяйственных и энергетических проблем станет одной...
30 августа 2015
Девальвация в Казахстане
В Казахстане — обвальная девальвация. Четвертая за 16 лет. Между первой и второй (кризисы 1998−1999 гг. и 2008−2009 гг.) прошло 10 лет, теперь обвалы пошли чаще. В феврале 2014 г. на ровном месте произошла девальвация, названная некоторыми казахстанскими экспертами «тупой». Действительно, никакой...
20 августа 2015
Кыргызстан и евроазиатчина
Итак — свершилось: на днях в евразийский интеграционный проект окончательно приняли Киргизию. Знакомый европейский бизнесмен, много лет имеющий дела в постсоветских странах Средней Азии, заметил за кружкой пива — это самый верный признак слабости и искусственности евразийского проекта. И пояснил...
22 июля 2015
Казахстан: «новые» амбиции на фоне старых провалов
Казахстан изготовился к большому прыжку: согласно официальной идеологической доктрине, республика должна при жизни нынешних поколений войти в число 30 самых индустриально развитых стран мира. Вокруг этой сверхзадачи как бы выстраиваются все политические события последнего полу года, с их высшей...
29 мая 2015
Казахстан: климатическая «мина» и бюрократическая летаргия
Казахстан, как это не раз заявлялось в последнее время, ждет новый раунд реформ. Системных и глубоких. Эти намерения транслируются через все возможные каналы. Вот из недавно появившегося на «ЕвроНьюс» рекламного ролика: «Казахстан — здесь ценят инновации… Инвестируют в диверсификацию… Безудержное...
5 мая 2015
«Россия должна платить за интеграцию»: в Казахстане против единой валюты
Вряд ли какая-то еще идея может быть воспринята в казахстанском информационном поле столь же единодушно, как это случилось с идеей единой валюты стран — членов ЕАЭП. Единодушное неприятие — так коротко можно охарактеризовать реакцию на нее среди политиков, экономистов и общественных деятелей...
21 апреля 2015
Казахстан: общество, государство, ислам
В «исламском» дискурсе российского информационного пространства практически отсутствует Казахстан. С одной стороны, логично: эксцессов, вроде сирийских или ливийских, в республике, слава Богу, нет. Но с другой — Казахстан это страна с преимущественно мусульманским, и, при том, растущим населением...
8 апреля 2015
Ярослав Разумов. Казахстан: После инаугурации — девальвация?
Казахстанское общество в напряжении — ждут девальвации Что она неизбежна после прошлогодней девальвации рубля смирились уже почти все. Последние надежды в этом плане «погасило» недавнее падение азербайджанского маната. Спорят сейчас в Казахстане о времени девальвации. И о причинах — почему она...
29 марта 2015
Ярослав Разумов. Казахстан: брежневская традиция в информационной сфере?
Анонимная цензура приказывает СМИ ежедневно рассказывать о социально-экономическом кризисе в России В Казахстане очередной скандал. На этот раз — в сфере СМИ. Некоторое время назад в интернете со ссылкой на авторитетную казахстанскую организацию Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз»...
2 марта 2015
Ярослав Разумов. Казахстанские реалии евразийской интеграции
Казахстанское информационное пространство бурлит: последние недели в СМИ то и дело появлялись материалы о возможности ограничения импорта тех или иных товаров из России, от кондитерских до автомобилей и нефтепродуктов (собственное производство которых в стране, кстати, не закрывает потребностей)...
10 февраля 2015