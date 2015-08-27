Владимир Волченко
Последние публикации
Инвестиции в Украину: опять спасает Москва?
Столь же отрицательно они реагируют на факельцуги a-la Германия 1930-х и на банды воинствующих наци, свободно разгуливающих по улицам, не говоря уже про явные успехи официального Киева в полной деиндустриализации страны. Согласно официальной информации украинского Госстата, по итогам первого...
27 августа 2015
Зачем Донбасс Варшаве?
В апреле текущего года горячее желание присоединиться к т.н. «нормандской» четверке выразили США (устами заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, более известной в качестве главного раздавателя печенюшек на Майдане). А жаркий август 2015-го заставил вспомнить о роли миротворца еще и Польшу...
26 августа 2015
Экономика Украины: извращенное самоубийство
Пока на юго-востоке страны настоящие «патриоты» Украины зарабатывают деньги на убийстве своих же сограждан и разрушении национального промышленного потенциала, официальный Киев готовит почву для еще более масштабных мероприятий по умерщвлению национальной экономики. Согласно распоряжению...
26 августа 2015
Украина: почем дефляция для народа?
Вслед за очередными оптимистическими заявлениями главы НБУ Валерии Гонтаревой о «признаках оживления» экономики Украины местные масс-медиа затопил шквал восторга: по итогам июля индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем просел на 1,4%, т. е. впервые после «революции» была...
17 августа 2015
С кем собралась воевать Украина?
В том, что действующее украинское руководство действительно собирается воевать, причем в самом недалеком времени, сомневаться не приходится. Речь идет отнюдь не о тлеющем конфликте вдоль «линии соприкосновения» (как стыдливо украинские масс-медиа называют линию фронта в Донбассе). Об этом вполне...
15 августа 2015
Украина: Нацбанк уполномочен удивить
Буквально на днях, выступая перед крупнейшими банкирами страны по случаю выделения очередного транша МВФ, глава НБУ Валерия Гонтарева вновь заговорила о росте украинской экономики, отметив, что «нижнюю точку падения мы уже прошли, и теперь есть все основания говорить о постепенном возобновлении...
12 августа 2015
Украина: кому достанутся деньги МВФ?
Начало августа для официального Киева ознаменовалось радостным ожиданием поступления второго транша кредита МВФ — экв.1,7 млрд долл. США, о готовности выделить который руководство Фонда торжественно объявило 31 июля. Таким образом, с опозданием в каких-то два месяца действующее украинское...
7 августа 2015
Осторожный Порошенко и вежливые наци
Причем после получения сомнительного удовольствия от этого политического коитуса, жизненное пространство (существенно ограниченное «железным занавесом» полицейского государства по периметру границы и крышей западной финансовой помощи) должен занять только один из них. Остальная страна переживает...
3 августа 2015
Украина и Голодомор-2015: шаги навстречу
На фоне взятого курса на деиндустриализацию, сельское хозяйство (особенно — его аграрный сектор) оставалось единственным перспективным источником пополнения бюджета. Более того, именно благодаря относительно высокому урожаю-2014 (с усиленным вывозом его плодов за рубеж) падение украинского ВВП в...
26 июля 2015
Полицейское государство на Украине — реальность, а не метафора
Как и прогнозировало ИА REGNUM, «ночь длинных ножей» на Украине грозит растянуться на все лето 2015: марионеточная власть страны, сдерживаемая кукловодами, пока предпочитает «гуманные» способы постепенного обрезания своего радикального хвоста. Между тем этот хвост начинает все явственнее вилять...
16 июля 2015
Украина: кто зарабатывает на войне?
При этом «опоре государственности» — западным областям страны — дают неплохую возможность заработать за счет «мятежного» юго-востока. Полтора года полномасштабной гражданской войны, которую центральная киевская власть безуспешно пытается выдать за «антитеррористическую» операцию, принесли свои...
16 июля 2015
Украинцы стали меньше есть
«Честные» украинские масс-медиа наперебой умиляются «замедлением» темпов инфляции в стране, которая, согласно данным национального Госстата, за июнь прибавила всего 0,6%. При этом СМИ (вслед за украинским руководством всех уровней) предпочитают не замечать, что только с начала года индекс...
14 июля 2015
Одессу сдают в аренду США
Не успело пройти и месяца с момента назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили губернатором Одесской области, как прогнозы ИА REGNUM относительно истинных целей этого образчика «кадрового импорта» получили свое новое подтверждение. Суть оказалась проста и вполне ожидаема: учитывая...
11 июля 2015
Экономика Украины: что сказал покойник?
По итогам первого полугодия 2015-го министр экономического развития (!) и торговли, которого вполне по-украински (и в духе евроинтеграции) зовут Айварас Абромавичус, с удовлетворением отметил, что на Украине наблюдается макроэкономическая стабилизация. Для главы ведомства с подобным названием такое...
7 июля 2015
Украина: лето длинных ножей
А именно — повторить «ночь длинных ножей», очередная годовщина проведения которой в Германии (30 июня 1934 года) подкралась как-то незаметно. Дело в том, что сходные проблемы рождают порой непреодолимый соблазн воспользоваться радикальными методами их решения, проверенными историей. Правда, в...
25 июня 2015
Украина-2015: у разбитого корыта
«Пожар в публичном доме во время наводнения» Хотя есть повод и для оптимизма. В условиях ставшего уже перманентным пожара на нефтебазе под Киевом, на фоне которого столь органично смотрятся регулярные шоу в самом главном публичном доме страны (Верховной раде), а также в его филиалах (Кабмин и...
25 июня 2015
Украинская экономика: Ливия и Экваториальная Гвинея остались позади
Заметных успехов в этом Национальному банку страны удалось добиться накануне майских праздников, которые в 2015 году на Украине выдались затяжными, и даже продлить до первой половины июня. Вопрос — насколько подобное укрепление гривны соответствует экономической реальности и насколько устойчивым...
24 июня 2015
Украина и Польша: этюд в бело-красных тонах
Тем более что нетрадиционное празднование Дня Победы, чествование которого обе страны в этом году предпочли передвинуть на 8 мая во времени и на Вестерплатте (под Гданьском) — в пространстве, стало одним из факторов, приведших к поражению бывшего польского лидера Бронислава Коморовского на...
22 июня 2015
Одесса и Приднестровье: на границе тучи ходят хмуро
Именно об этом свидетельствуют последние кадровые назначения в Одесской области, проведение которых отнюдь не случайно совпало с принятием блока законов «военного времени». Ты одессит, Мишка. А это значит… Вершиной информационного айсберга последних недель стало назначение бывшего президента Грузии...
15 июня 2015
Украина и Польша: яблоки раздора
Положение действующей власти именно в Польше и на Украине сегодня остается наиболее шатким во всей Восточной Европе. Причина проста — политика мешает экономике. При этом Украине приходится еще хуже, чем Польше, поскольку в острое противоречие с интересами национальной экономики вступила не только...
11 июня 2015