Владимир Лебедев
Последние публикации
Америка остается без современной военной техники
Соединенные Штаты отстают в разработке новейших вооружений, несмотря на военный бюджет, на порядок больше российского. Утрачены некоторые ключевые компетенции и технологии, необходимые для конструирования и производства современной боевой техники. Насколько верны эти выводы, активно обсуждаемые в...
7 ноября 2019
Российские самолеты отправляются вслед за украинскими
Зарубежные консультанты ОАК подготовили реформу российского самолетостроения, в результате которой отрасль прекратит существование. От существующих предприятий авиапрома: «Ил», «Туполев», «Сухой», «МиГ» — останутся только сборочные площадки без прав и оборотных средств, конструкторские бюро будут...
2 ноября 2019
Ракета «Буревестник» несет заряд революционных решений
Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой поступит на вооружение к 2025 году, считают эксперты «Военно-промышленного курьера». Работа над изделием вошла в завершающую стадию. Испытания отдельных систем ведутся параллельно на трех полигонах — на Новой Земле, в Неноксе и...
18 сентября 2019
Украина продает свой последний самолет
Победой транспортника Ан-178 в тендере, проводившемся в Перу, Украина ставит точку в развитии национального самолетостроения. Парадоксальный вывод обоснован экспертами газеты «Военно-промышленный курьер». Тендер, объявленный перуанской полицией, предусматривал поставку всего лишь одного...
21 августа 2019
У автомата Калашникова и его семейства отбивают традиционные рынки
В бывших союзных республиках в постсоветское время сформировались собственные оружейные школы, способные создавать образцы мирового уровня. Сегодня это снайперские винтовки, пистолеты, оптические прицелы. Новички уже пытаются закрепиться на региональных рынках, конкурируя с российским оружием...
7 августа 2019
Горбачёв и Ельцин выводили из Германии войска в кредит, бросив 28 млрд долл
Отступные, предназначавшиеся России за вывод войск с территории ГДР, были гораздо меньше, чем принято считать. Генерал-полковник Василий Воробьёв, в 1991—1995 годах — начальник Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны РФ, в интервью «Военно-промышленному курьеру» назвал...
30 июля 2019