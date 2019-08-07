Москва, 7 августа, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В бывших союзных республиках в постсоветское время сформировались собственные оружейные школы, способные создавать образцы мирового уровня. Сегодня это снайперские винтовки, пистолеты, оптические прицелы. Новички уже пытаются закрепиться на региональных рынках, конкурируя с российским оружием, отмечает еженедельник «Военно-промышленный курьер»

(сс) Vitaly V. Kuzmin Снайперская винтовка СВК

Яркие примеры — Азербайджан и Белоруссия. В этих странах без давних инженерно-оружейных традиций «стрелковку» начали разрабатывать с нуля почти в одно и то же время. Успехи налицо.

Белорусская снайперская винтовка СВК еще в 2000-х годах заслужила высокие оценки международных экспертов и профессиональных спортсменов. При стрельбе на дистанции 100 метров пять пуль калибра 7,62 укладывались в круг диаметром 15 мм. С помощью СВК было выиграно несколько крупных соревнований, и с тех пор к ней прикрепился эпитет «призовая». На Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019 в Минске помимо снайперских винтовок СВ-01 и СВ-02 под патроны 7,62 и 5,56 мм были представлены пистолеты ПСНВ и ПВ-17 калибра 9×19.

На Украине на базе СВК разработали целый модельный ряд Zbroyar. В том числе — тяжелые снайперские винтовки под патроны натовского калибра. Это оружие пользуется спросом за пределами Украины.

В Азербайджане сконструирована и принята на вооружение мультикалиберная снайперская винтовка IST «Истиглал» под бронебойный патрон. Баку успешно вывел изделие на международный рынок и поставляет в Турцию, Пакистан, Иорданию.

Руководители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, продолжая ориентироваться в оснащении национальных армий на Россию, не скрывают: в перспективе большую часть потребностей в боевой технике должен обеспечивать собственный ОПК, нацеливаемый также на расширение поставок за рубеж, констатирует «Военно-промышленный курьер». Рособоронэкспорту пора обратить самое серьезное внимание на достижения оружейников из стран СНГ.

Полностью статью «Уже не винтовка, еще не пушка. Крупные стрелковые калибры — шанс для армий третьего мира и новых оружейных школ» читайте в еженедельнике «Военно-промышленный курьер».