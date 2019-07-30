Москва, 30 июля, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Отступные, предназначавшиеся России за вывод войск с территории ГДР, были гораздо меньше, чем принято считать. Генерал-полковник Василий Воробьёв, в 1991—1995 годах — начальник Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны РФ, в интервью «Военно-промышленному курьеру» назвал реальные суммы выплат.

Иван Шилов ИА REGNUM Михил Горбачев

В соглашении о «переходных мерах», подписанном в развитие договоров о выводе советских войск с территории Германии и широкомасштабном сотрудничестве, предусматривалось обязательство правительства ФРГ в течение 1991−1994 годов выделить 7 млрд марок, но только 4 млрд безвозмездно, а еще 3 млрд — в кредит.

«На эти средства мы с большим трудом смогли решать вопросы транспортировки войск. Особенно с учетом наглого повышения Польшей цен за проезд эшелонов по ее территории», — вспоминает Василий Воробьев.

Соединения и части Западной группы войск выводились «в чистое поле». Основная часть недвижимого имущества — жилые и складские помещения, заводы, торговые предприятия и т. п. стоимостью в 28 млрд долларов — была фактически брошена. Его продажу, как предполагалось, организует специально созданная советско-германская комиссия. Но немцы и не собирались этим заниматься, посчитав, что недвижимость достанется им бесплатно. И с начала 1993 года начали препятствовать ее реализации.

«Нашими войсками проводилась огромная работа по рекультивации земель, где было ежедневно занято более 20 тысяч человек и 800 единиц техники», — отмечает генерал-полковник Василий Воробьев. Вместо того, чтобы компенсировать понесенные затраты, немецкая сторона удержала с России 1,9 млрд марок за якобы причиненный экологический ущерб.

31 августа исполнится 25 лет завершению бесславного вывода Западной группы войск (ЗГВ) из Германии, напоминает «Военно-промышленный курьер».

Полностью интервью генерал-полковника Василия Воробьева «Как полуголодная Россия подарила Германии 28 миллиардов долларов« читайте на сайте еженедельника «Военно-промышленный курьер».