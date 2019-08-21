Киев, 21 августа, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Победой транспортника Ан-178 в тендере, проводившемся в Перу, Украина ставит точку в развитии национального самолетостроения. Парадоксальный вывод обоснован экспертами газеты «Военно-промышленный курьер».

АН

Тендер, объявленный перуанской полицией, предусматривал поставку всего лишь одного военно-транспортного самолета. Ан-178 и существует в единственном экземпляре, собранном для показа на авиационных выставках. Он будет продан в Перу, другого не дано.

Серийное производство самолета невозможно как минимум по двум причинам. «Выставочный» образец выполнен с проектными ошибками, у него нарушена центровка, поэтому для демонстрационных полетов на авиасалонах в Фарнборо и Ле-Бурже за кабиной пилотов размещали балласт из стальных листов массой 1,3 тонны. Не менее трети комплектующих Ан-178 производится в России, кооперационные связи по воле Киева разорваны, для замены на западные аналоги потребуются годы перепроектирования, при этом импортозамещение, если оно и будет налажено, резко увеличит стоимость самолета, делая его неконкурентоспособным. Ранее Украина уже «продавала» Ан-178 в Азербайджан, Ирак и Китай, но сделки остались на бумаге.

Надежды Киева на поддержку Западом независимой от России авиационной промышленности оправдались с точностью до наоборот. Соединенные Штаты запретили украинскому руководству сотрудничество с Китаем, предлагавшим организовать совместное производство крупнейшего в мире транспортника Ан-225 «Мрия». Западу не нужны самолеты марки «Ан». Его интерес — окончательно похоронить антоновскую инженерно-конструкторскую школу.

Украина упустила шанс наладить серийный выпуск авиационной техники. Причина — на поверхности: отказ от сотрудничества с Россией. Время показало, что вне унаследованной от СССР кооперации невозможно достичь успеха в высокотехнологичных отраслях. Разрыв десятилетиями наработанных связей ведет только к краху — закрытые авиазаводы в Тбилиси и Ташкенте тому пример.

Были планы достроить и поставить на крыло второй экземпляр крупнейшего в мире транспортника Ан-225 «Мрия». Говорили, что к этому самолету проявляет особый интерес НОАК, военно-транспортной авиации Поднебесной такой гигант крайне необходим. На уровне руководства ГП «Антонов» даже делались заявления, что украинские тяжеловозы будут производиться на китайской территории после продажи лицензии и конструкторской документации.

Но за три года сотрудничество с Китаем по Ан-225 не сдвинулось с места. Возможно, покупателей не устроила цена, однако более вероятна версия американского запрета на потенциально опасную для США сделку. Влияние Вашингтона на постмайданный Киев безгранично, а Штаты, естественно, против передачи Китаю любых передовых технологий. Как бы там ни было, достроить из имеющегося задела второй Ан-225 украинцам не удалось.

Какие-то средства тамошние конструкторы научились зарабатывать на стороне. Прежде всего, это модернизация ранее выпускавшихся в Китае самолетов линейки «Антонов» и, естественно, участие в проектировании китайского транспортника Y-20, недавно запущенного в серийное производство. Характерные черты антоновской инженерной школы легко читаются в его внешнем облике. Не вызывает сомнений и коммерческое участие украинского предприятия «Мотор-Сич» в так называемом прорыве Китая по созданию новых реактивных двигателей.

В итоге авиапромом самостийной за прошедшие три года не было заработано ни гривны. Заказы на ремонтно-восстановительные работы по старым самолетам никогда не станут полноценной компенсацией нового серийного производства. Количество проблем у украинских авиастроителей заметно увеличилось. Репутацию отрасли похоронила серия коррупционных скандалов.