Москва, 18 сентября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой поступит на вооружение к 2025 году, считают эксперты «Военно-промышленного курьера». Работа над изделием вошла в завершающую стадию. Испытания отдельных систем ведутся параллельно на трех полигонах — на Новой Земле, в Неноксе и Капустином Яру. Окончательная отладка займет два-три года.

Фото naked-science.ru

«Буревестник» — межконтинентальная крылатая ракета наземного базирования. О её создании стало известно 1 марта 2018 года со слов президента Владимира Путина. С тех пор проект «под колпаком» западных экспертов и средств массовой информации.

Внешне «Буревестник» напоминает авиационную ракету Х-101, но по габаритам в полтора-два раза больше. И крылья у него, в отличие от «сто первой», размещены не внизу, а сверху фюзеляжа.

В новейшей ракете воплощено сразу несколько революционных технических решений. Особое внимание специалистов приковано к ядерному двигателю. Но для ракеты с неограниченной дальностью полета нужна еще и принципиально новая навигационная система. Вероятно, это даже более секретный элемент конструкции, чем ядерная энергетическая установка. «Навигатор» «Буревестника» может базироваться на новых физических принципах. Это позволяет интеллектуальному блоку ракеты выстраивать маршрут произвольно и легко ориентироваться над океаном, где, как предполагается, будет проходить большая часть ее полета.

Американская разведка, отмечает «ВПК», еще недавно сообщала, что проект «Буревестника» нереализуем, но с весны прошлого года составители секретных докладов стали осторожнее, утверждая: в силу дороговизны изделия русские выпустят его ограниченной серией.

Брошюра общества «Знание» И. Г. Паневин, В. И. Прищепа, В. Н. Хазов. «Космические ядерные ракетные двигатели», 1978

По ряду направлений создания ракетной техники Россия существенно опережает США, признают зарубежные аналитики. Яркий пример — упомянутая крылатая ракета Х-101. Такая, как у неё, дальность действия «пока недостижима ни для одного нашего конкурента», подчеркнул в интервью «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

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