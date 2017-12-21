Виктория Павленко
Последние публикации
Северокорейский кризис в фокусе геополитики
29 ноября Пхеньян провел новые испытания баллистической ракеты «Хвасон-15», которая по своим характеристикам может считаться межконтинентальной и действительно достигает атлантического побережья США, как и было заявлено в утверждении Центрального телеграфного агентства Кореи. Данное испытание, если...
21 декабря 2017
Китай отрицает своё влияние на политический кризис в Зимбабве
6 ноября 2017 года 93-летний тогда еще действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эммерсона Мнангагву в связи с «несоответствием занимаемой должности». Мнангагва — один из членов национально-освободительного движения Зимбабве, сражавшийся с...
27 ноября 2017
Станет ли председатель Си новым Мао для нового Китая?
С 18 по 24 октября в Пекине проходил XIX съезд Коммунистической партии Китая — крупнейшее политическое событие в Китайской Народной Республике, к которому раз в пять лет прикованы взгляды всего мира. Каковы его основные итоги и каков будет лейтмотив следующего срока председательства Си Цзиньпина...
4 ноября 2017
Китай: накануне новой «решительной борьбы»
18 октября в Пекине открывается XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) — центральное событие в политической жизни страны, на котором подводятся итоги предыдущего пятилетия и озвучивается стратегия развития на следующие пять лет, а также утверждается новый состав руководящего органа партии —...
18 октября 2017
Почему война Китая с Индией не началась?
Доклам — это территория (плато и долина) на границе Бутана, Китая и индийского штата Сикким. Принадлежность оспаривают Бутан и Китай, однако реальный конфликт разворачивается между Китаем и Индией, так как последняя с 1949 года обладает правом на формулирование внешней и оборонной политики Бутана...
2 октября 2017
КНДР не хочет быть «пешкой» и делает ходы «конем»
Внимание китайских СМИ в минувший месяц было приковано к корейской ядерной проблематике, а именно к повышению напряженности между США и КНДР. В центре внимания в самые последние дни, датированные уже началом сентября, оказалось проведенное Пхеньяном шестое по счету ядерное испытание, которое власти...
5 сентября 2017
Грузия: далёкая, но совсем не чужая
Так получилось, что судьба забросила нас в Грузию. Старшие отговаривали от поездки, дескать, нет дипломатических отношений, ну и нечего искать на свою голову приключений. Но нет тех препятствий, что неспособны взять молодые. И вот мы в Тбилиси, о котором мечтали несколько лет. Сразу оговорюсь: мы...
26 августа 2017
Зачем глава МИД Китая ездил в Афганистан
25−26 июня Афганистан и Пакистан с визитом посетил глава МИД КНР Ван И. Особую озабоченность в китайском руководстве ожидаемо вызвали теракты, осуществленные в Кабуле на стыке мая и июня. 31 мая взрыв прогремел вблизи правительственного дворца; 3 июня взорвали участников церемонии похорон одного из...
30 июля 2017
Шелковый путь против Большого Ближнего Востока
Явное и резкое обострение российско-американских отношений, которое по формальным основаниям объясняют вовлеченностью Вашингтона в сирийский кризис на стороне так называемой «умеренной оппозиции» (той, что «умеренная» днем, а ночью «переодевается», превращаясь в террористическую), на самом деле...
29 июня 2017
Китай приступил к воплощению своей «Великой мечты»
Доклад на круглом столе в ИА REGNUM «Китайская цивилизация в контексте глобальных трендов» 6 июня 2016 года. С 1980 года и вплоть до недавнего времени политика Китая шла в русле доктрины Дэн Сяопина. Доктрина предполагала следование модели эмпирического развития, что выразилось в известной формуле...
7 июня 2016