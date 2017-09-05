



Внимание китайских СМИ в минувший месяц было приковано к корейской ядерной проблематике, а именно к повышению напряженности между США и КНДР. В центре внимания в самые последние дни, датированные уже началом сентября, оказалось проведенное Пхеньяном шестое по счету ядерное испытание, которое власти самой КНДР объявили термоядерным. На фоне многочисленных публикаций на тему влияния взрыва на экологическую обстановку в Китае лишь немногие интернет-издания анализируют событие с политической точки зрения.

Среди них — портал «Форум Хайцзян». Первым делом автор размещенного здесь материала отвергает предположения, что испытание термоядерной бомбы было специально приурочено к открытию саммита БРИКС в китайском Сямэне и стало выражением недовольства политикой Китая в отношении КНДР. Реальной же причиной он считает нынешнее состояние американо-северокорейских отношений. Испытание, по мнению автора, является «предсказуемым результатом «американского характера урегулирования северокорейского вопроса», где насилие превалирует над диалогом. Кроме того, событие было закономерно с точки зрения научно-технического прогресса: интенсивное наращивание ракетно-ядерной мощи Северной Кореи в последний год неизбежно вело к тому, что будут проведены термоядерные испытания. Наконец, автор считает, что Северная Корея воспользовалась нынешней «дипломатической войной» между Россией и США, чтобы показать, что в геополитической игре она «не просто пешка».

До этого испытания СМИ КНР писали преимущественно о производстве и пробных запусках северокорейских ракетоносителей. Так, гонконгский портал «Фэнхуан» отмечает, что с приходом Ким Чэн Ына к власти в КНДР военная стратегия страны изменилась: боезарядов у КНДР, по разным оценкам, имеется на данный момент от 20 до 60 единиц, и нынешнее руководство КНДР решило закрепить успех, наладив производство баллистических ракет. Судя по недавнему пролету северокорейской ракеты над Японией, это им удается. Ситуация усугубляется все новыми и новыми «ответами на провокации»: КНДР запускает ракеты в ответ на очередной раунд военно-морских учений США и их союзников в АТР (UFG), учения же позиционируются как ответ на запуск ракет. Автор статьи считает, что все это вкупе с агрессивной и «больше похожей на северокорейскую, чем на американскую», риторикой президента США Дональда Трампа в отношении КНДР грозит серьезным кризисом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На сайте Института международных исследований говорится, что если к пафосному и агрессивному тону КНДР все уже привыкли, то похожие слова из уст высшего руководства США шокируют международное сообщество. Недавний опрос среди американцев показал, что большая часть из них считают необходимым введение войск в КНДР — при том, что они даже не могут показать на карте, где она находится. Исходя из этого, в материале сделан вывод, что словесная перепалка между США и КНДР ведет к взаимному ожесточению широких масс населения и повышает градус напряженности в АТР.

На портале «Хуанцю ван» вышел материал, в котором критикуется позиция британского премьера Терезы Мэй по корейскому кризису. Мэй недавно призвала Пекин оказать давление на Пхеньян. «Надавить», пишет автор, это излюбленный метод США, и Мэй, очевидно, просто повторяет это за американцами. Автор также сомневается в искренности намерений Великобритании способствовать миру в АТР: планируемая отправка двух новейших британских авианосцев в ЮКМ и призыв к нажиму на КНДР явно миру не способствуют. Китай же придерживается мнения, что первый шаг на пути разрешения кризиса — это налаживание диалога между сторонами.

Англоязычное издание портала «Хуанцю ван» — Global Times — опубликовало статью, в которой говорится: логичным в нынешних условиях, когда США и КНДР находятся на пороге открытой конфронтации, было бы приостановить учения UFG, которые дают руководству Северной Кореи повод для провокаций. Однако США на подобный шаг не пошли, более того, впервые отправили на учения (которые они сами называют оборонительными и менее важными, чем, например, учения Key Resolve) представителей американской военной верхушки — явно в качестве демонстрации силы. Автор статьи видит причину в том, что эскалация корейского кризиса — в прямых интересах США, которые желают усилить зависимость Японии и Южной Кореи от американской военной промышленности. Кроме того, путем подогревания конфликта и управления хаосом США желают сохранить за собой роль гегемона в АТР и сдерживать усиление китайского влияния здесь.

На сайте портала «Фэнхуан» был опубликован еще один любопытный материал, касающийся северокорейской ядерной программы. Автор обращает внимание, что КНДР удивительно легко и быстро удалось усовершенствовать ракетные технологии и создать межконтинентальную баллистическую ракету. И делает вывод, что здесь не обошлось без внешней помощи. Далее приведено утверждение американского исследователя Эллермана, что используемые на корейских ракетах двигатели — это РД-250, которые производились лишь на Украине во времена СССР. Официальный Киев быстро отреагировал на это утверждение, заявив, что производство двигателей было приостановлено в 1994 году, а все оставшиеся модели были к 2008 году переданы России. Автор статьи считает, что либо Россия и Украина утаивают факт передачи двигателей и технологий Северной Корее, либо отдельные единицы огромного советского ядерного потенциала попали в 1991 году на черный рынок, а оттуда — в КНДР. Статья призывает пересмотреть Будапештский протокол 1994 года с учетом открывшихся фактов.

Помимо северокорейского вопроса, среди сохраняющихся противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) можно также выделить дипломатическую — а зачастую и военную — поддержку Штатами стран АСЕАН в их споре с Китаем о принадлежности островов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Китайско-филиппинский спор является одной из основных осей противоречия в данном споре. В минувший месяц китайские СМИ большое внимание уделяли тому, что или кто препятствует давно назревшему потеплению между Пекином и Манилой, которое могло бы принести с собой понижение градуса территориального спора. Появился ряд интересных аналитических публикаций.

Так, портал Global Times опубликовал статью Ли Кайшэна — специалиста по международным отношениям из Шанхайской Академии социальных наук. Автор считает, что основное препятствие на пути достижения консенсуса по Южно-Китайскому морю (ЮКМ) скрывается не в позициях непосредственных участников конфликта, а в политике западных стран. 6 августа на встрече министров иностранных дел Китая и стран АСЕАН был принят Кодекс поведения в ЮКМ. США, Австралии и Японии сразу же заявили, что Китай в очередной раз пытается «подмять под себя» страны Юго-Восточной Азии. Между тем код поведения был составлен Китаем и АСЕАН согласно нормам международного права и на основе взаимного согласия всех участников. Однако, скорее всего, мир в регионе противоречит интересам Запада. Автор также утверждает, что деятельность Китая на островах ЮКМ, беспокоящая страны АСЕАН, является прямым следствием вмешательства в спор третей стороны — США, начиная с предпринятой Обамой в 2010 году стратегии ребалансировки АТР (то есть его разворота в сторону США). Если же Китаю и странам АСЕАН позволят вести равноправный двусторонний диалог, то консенсус будет найден быстро.

В аналитическом комментарии на сайте Института международных исследований КНР также говорится, что США, Япония и Австралия уже в который раз предпринимают действия, мешающие установлению мира в ЮКМ. Внесение хаоса в дела региона — это их инструмент управления процессами в нем, считает автор. Ведь если Китаю удастся совместно с АСЕАН урегулировать спорные вопросы, то американцы и их союзники будут оттеснены на периферию системы международных отношений в АТР.

В другом материале этого же института названо два фактора, препятствующих разрешению кризиса в ЮКМ и дружбе Пекина и Манилы. Во-первых, это пристрастность Арбитражного суда в Гааге, так как по иску Филиппин суд в минувшем году вынес решение, что Китай не имеет права на острова в ЮКМ, а во-вторых, военное вмешательство США в данный вопрос. Решение суда в Гааге Пекин не признает и считает, что данная инстанция не сумела сохранить присущий уважаемому независимому органу нейтралитет, что вылилось в очередной виток территориального спора. Присутствие же сил ВМС США в акватории ЮКМ, грозящее обернуться прямым столкновением с ВМС Китая, стабильности ситуации также не добавляет. В связи с этим спор за островные территории в ЮКМ из небольшой, локальной по значимости борьбы за выгоду превратился в противоборство, определяющее будущий региональный порядок.

Китайский портал «Хуаньцю ван» считает, что главный противник китайско-филиппинского сближения в самих Филиппинах — старший член Верховного суда Антонио Карпио, сторонник скорейшей имплементации (выполнения) решения гаагского Арбитражного суда. Именно он известен регулярными протестами в связи с любыми действиями Китая в районе архипелага Спратли. К примеру, 19 августа Карпио выступил с заявлением, что Китай «оккупировал» остров Сэнди Кей из архипелага Виргинские острова, «вторгшись на филиппинскую территорию». Портал «Хуаньцю шибао» отвергает данные претензии, констатируя, что остров Сэнди Кей является частью архипелага Спратли и, соответственно, частью китайской территории. Высказывается мнение, что именно Карпио, не скрывающий своей проамериканской ориентации, который регулярно призывает президента Дутерте «вести борьбу» с Китаем, — причина сложностей в китайско-филиппинских отношениях.