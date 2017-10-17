Пекин, 18 октября, 2017, 02:18 — ИА Регнум. 18 октября в Пекине открывается XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) — центральное событие в политической жизни страны, на котором подводятся итоги предыдущего пятилетия и озвучивается стратегия развития на следующие пять лет, а также утверждается новый состав руководящего органа партии — Центрального комитета. В китайских СМИ уже несколько недель активно освещается процесс избрания делегатов съезда, в выборочном порядке сообщаются подробности их наиболее интересных жизненных историй. Был запущен проект «Мои пять лет», в рамках которого жители страны рассказывают о своих личных достижениях в период работы партийного руководства XVIII созыва. Был выбран слоган начинающегося съезда: «Пять лет решительной борьбы и роста» (дили фэньцзинь дэ у нянь).

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Информационное агентство «Синьхуа» подготовило два спецпроекта: «Время XIX съезда» и «Счастливо приветствуя XIX съезд». В рамках второго из этих проектов во всеобщем доступе находится более десятка профессиональных и красочных тематических фильмов, названия которых отражают повестку съезда. Девиз «Довести до конца реформы» отвечает задаче успешного завершения строительства общества средней зажиточности (сяокан) к 2021 году, в соответствии с планом, намеченным еще Дэн Сяопином; «Дипломатия крупной державы» — о беспрецедентных успехах Китая в деле усиления своего международного влияния; «Правовой порядок в Китае» — о положительных результатах воспитания в народе уважения к закону; «Строгое инспектирование» — об имеющихся итогах антикоррупционной борьбы и необходимости развернуть ее еще в больших масштабах; «Китай блестящих достижений» — о том, как страна сумела перейти на интенсивное экономическое развитие с фокусом на сбалансированном росте, инновациях и экологии; «Развиваясь, помнить об изначальных побуждениях» — о роли концепции «Китайской мечты» Председателя Си Цзиньпина в деле сплочения общества; «Сильная армия» — о важности задачи строительства мощной армии.

«Синьхуа» также публикует многочисленные статьи о победах Китая на внутри‑ и внешнеполитической арене, одержанные в минувшие пять лет. Отмечается, что причина, по которой Китаю в этот период удавалось адекватно отвечать на вызовы и успешно проводить исторические реформы, лежит в уверенном руководстве со стороны Политбюро ЦК КПК и лично Председателя Си Цзиньпина, в ряде его запоминающихся выступлений и предложенной им уникальной концепции государственного управления.

В материале CNR сказано, что в настоящий момент Китай, как никогда прежде, близок к воплощению в жизнь мечты о великом возрождении нации. За прошедшие пять лет страна смогла найти подход к тем проблемам, к которым не решались обратиться в предыдущие эпохи. Особенно подчеркивается то, что Китаю приходится решать вопросы внутренней повестки на фоне нестабильной и стремительно меняющейся международной обстановки.

В связи с этим автор статьи несколько раз обращается к успехам первого срока Си Цзиньпина в деле реформирования и модернизации армии: «Необходимо быть постоянно готовыми к войне, вовремя выполнять все соответствующие работы, чтобы в случае боевых действий одержать уверенную победу». Наконец, высказывается уверенность в том, что дальнейший прогресс возможен только при сохранении руководящей роли партии и верности курсу на строительство социализма с китайской спецификой.

В материале портала «Тэнсюнь» особое внимание уделено кампании по борьбе с коррупцией. Темпы и усилия, которые прикладываются к ее осуществлению, говорят о том, что Коммунистическая партия Китая обладает редким умением «самоочищаться», самостоятельно приводить себя в порядок. Успехи кампании являются отличным подспорьем для нового политического пятилетия. Приводятся отрывки из интервью заместителя директора функционирующего в рамках Пекинского университета Исследовательского центра по созданию неподкупного госаппарата Чжуан Дэшуя:«Приобретенный опыт в деле борьбы с коррупцией будет, скорее всего, резюмирован на XIX съезде, оформлен в виде теории и добавлен к богатому теоретическому багажу партии». При этом в материале высказывается уверенность в том, что кампания по борьбе с коррупцией еще не завершена и будет лишь расширяться.

В другом материале портала «Тэнсюнь» также подчеркивается, что умение своевременно переработать опыт правления в теоретическую концепцию и внести его в этом виде в основополагающий документ — Устав партии — является, пожалуй, «самым мощным секретным оружием КПК». Недавно, 18 сентября, как раз была озвучена информация, что на XIX съезде произойдет очередное (18-е по счету) внесение поправок в Устав. Автор материала пишет, что поправки, как правило, сводятся к трем видам: корректировка курса партии и политики страны в соответствии с новыми реалиями, обобщение опыта строительства социализма с китайской спецификой на очередном временном этапе и, наконец, изменения внутрипартийного строя или механизма работы партии. Например, на разных временных этапах в Устав партии на правах его теоретической базы были внесены девизы правления Дэн Сяопина («Реформы и открытость»), Цзян Цзэминя («Теория трех представительств»), Ху Цзиньтао («Научное развитие»). По мнению автора статьи, за последние пять лет в Китае произошли изменения по всем трем направлениям. Во-первых, Си Цзиньпин проводил новаторскую и очень насыщенную политику, имеющую все шансы получить теоретическое оформление. Во-вторых, благодаря успехам китайского социализма Китай из простой «крупной державы» превратился в «великую державу». В-третьих, кампания по борьбе с коррупцией сама по себе уже является значительным изменением в механизме работы партии.

Наконец, многие СМИ готовят короткие очерки о настроениях среди простых людей, живущих в самых отдаленных уголках Китая. Интервьюируемые — в основном крестьяне или скотоводы — надеются, что деревня будет скоро обеспечена пенсиями и общедоступным медицинским обслуживанием, но в то же время благодарят власти за улучшение инфраструктуры: строительство дорог, проведение электричества и даже интернета.

«У нас у всех теперь есть радиоприемники, которые настраиваются на любую волну, так что я постоянно слежу за новостями о XIX съезде», — говорит пастух Цзихэ Шэнму из западной провинции Цинхай.

«Нам не терпится услышать по радио речь Председателя Си на XIX съезде», — делится Ма Шупин, старожилка маленькой деревни в Нинся-Хуэйском автономном районе на севере Китая.