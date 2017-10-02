Доклам — это территория (плато и долина) на границе Бутана, Китая и индийского штата Сикким. Принадлежность оспаривают Бутан и Китай, однако реальный конфликт разворачивается между Китаем и Индией, так как последняя с 1949 года обладает правом на формулирование внешней и оборонной политики Бутана. 18 июня 2017 года индийские войска вошли на территорию плато Доклам, чему предшествовала попытка Пекина начать здесь строительство шоссе. При этом китайская сторона утверждает, что Нью-Дели получил заблаговременное уведомление о готовящихся работах, но никак не отреагировал на него.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Пересечение границы 270 индийскими военными было названо в Пекине «посягательством». Ситуация обострилась 17 июля, когда Китай начал вблизи района полномасштабные военные учения. 28 августа индийские войска были в одностороннем порядке отозваны с территории. Неизвестно, будет ли возобновлено строительство шоссе, но ясно, что стороны решили восстановить статус-кво и исключить возможность сползания конфликта в фазу полномасштабной войны.

Важно, что статус Доклам и любая активность Китая здесь беспокоят Индию не только в связи с нарушением прав ее «клиента» Бутана. Доклам является продолжением части территории Китая, которая вдается между Сиккимом и Бутаном и направлена, подобно «кинжалу», на стратегически важный для Индии коридор Силигури — узкий 24-километровый проход между основной территорией Индии и ее северо-восточными штатами, включая спорный с Китаем Аруначал-Прадеш.

В связи с этим в минувший месяц значительная часть материалов китайских СМИ была посвящена анализу произошедшего инцидента.

На портале «Ванъи» говорится, что огромное значение имела встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в рамках саммита БРИКС в китайском Сямэне, состоявшаяся через неделю после вывода индийских военных с плато Доклам. Показателен сам факт того, что индийский лидер на саммит приехал, в чем мировые СМИ до конца сомневались. В ходе встречи Си и Моди согласились, что «здоровые и стабильные» китайско-индийские отношения отвечают коренным интересам обеих стран. Саммит БРИКС явился отличной возможностью для двух лидеров встретиться и обсудить накопившиеся вопросы. В связи с этим в материале высказывается надежда на то, что членство Китая и Индии в БРИКС, как и в ряде других международных групп, может сыграть решающую роль в долгожданном урегулировании их противоречий.

В материале портала «Китайская сеть» приводится множество причин, по которым Китай и Индия должны перейти от противостояния к дружбе, а имеющиеся противоречия не должны обострятся. В числе которых — общие стратегические интересы, состоящие в смещении акцента с геополитики на геоэкономику в глобальном масштабе. Автор материала призывает к синхронизации китайского проекта «Один пояс — один путь» и индийской политики «Взгляд на Восток».

ИА Красная весна Китай. Индия

Специалист Института международных исследований Ли Миньцзе пишет, что при анализе произошедшего представителям политических кругов и серьезным исследователям как в Индии, так и в Китае, в целом удается избежать популистских суждений и слов вроде «победил тот-то», «проиграл тот-то», несмотря на то, что они очень импонируют общественному мнению в обеих странах. Ли Миньцзе подчеркивает, что каждая из сторон извлекла из конфликта необходимую ей выгоду: Китай смог отстоять свой суверенитет над плато, а Индия показала всему миру, что она равна Китаю по геополитическому статусу. При этом в данной статье отправной точкой противостояния однозначно предстает незаконное вторжение Индии на территорию Китая, тогда как о предшествующих действиях Пекина ничего не сказано. Подчеркивается, что, тогда как Китай стремится поддерживать дружественные отношения с Индией и неоднократно предлагал ей стать частью проекта «Один пояс — один путь», Индия отвечает ненавистью и шантажом. Нью-Дели уверен в том, что именно большой сосед препятствует становлению Индии в качестве регионального лидера и ее вхождению в число постоянных членов Совбеза ООН. Что, по утверждению Ли Миньцзе, не соответствует реальности.

Большой резонанс вызвала в китайском интернете еще не изданная книга индийского специалиста по оборонной политике Нитина Гохале (Nitin Gokhale) «Подход Моди к защите Индии» («Securing India The Modi Way»), в которой автор обещает «показать подноготную противостояния в Докламе». Несколько глав уже находятся в открытом доступе. В них сказано, что конфликт начался вовсе не 18 июня, а еще в мае 2017-го, когда Пекин стянул в спорный район 12 тыс. солдат и 150 танков и артиллерийских установок. И что в июньском уведомлении расплывчато говорилось лишь о «проведении инфраструктурных работ» в районе, в связи с чем индийская сторона предположила, что речь идет о ремонте существующего шоссе, а не о его продлении, которое стало для нее сюрпризом. На который она тем не менее отреагировала решительно: индийские военные выступили в район строительства и образовали живую цепь, помешавшую работе китайских инженеров. Таким образом, правительство Моди проявило себя с наилучшей стороны, не прогнувшись под таким мощным напором и не поддавшись на хитрые уловки, а пойдя в ответное наступление. Беспокойство китайских СМИ вызвано тем, что по всем признакам видно: при написании книги автор имел доступ к высокопоставленным источникам, а значит, она является отражением логики части индийской элиты. Тем не менее критике в Китае предпочли подвергнуть не индийское руководство, а лишь автора книги. Портал «Шанхайское время» пишет, что Гохале не иначе как сам убежден в поражении Индии в докламском конфликте, иначе он не использовал бы метод «моральной победы», пытаясь постфактум показать превосходство своей страны над победителем.

Раздражающим фактором для Индии также являются традиционно прочные китайско-пакистанские связи, пишет портал Global Times. В то же время в Нью-Дели посчитали, что путем укрепления китайско-индийской дружбы они могут способствовать отчуждению между Пекином и Исламабадом. Такой вывод сделал ряд индийских экспертов, неправильно истолковав Сямэньскую декларацию БРИКС, в которой к числу террористических были добавлены две организации, базирующиеся в Пакистане. Однако автор статьи утверждает, что этот пункт декларации никоим образом не направлен против правительства Пакистана, более того, совместная борьба с терроризмом широко обсуждалась на встрече министров иностранных дел Китая и Пакистана 8 сентября. Индийский подход к международным отношениям назван устаревшим. Индии придется принять китайско-пакистанскую дружбу как факт.

На том же портале опубликована статья, в которой причиной удручающего состояния китайско-индийских отношений названо вмешательство США и американская стратегия, направленная на сдерживание КНР. Стоило индийскому правительству принять разумное решение о выводе войск с плато Доклам и показать, что оно готово разрешать проблемы в отношениях с Китаем дипломатическим путем, как в Нью-Дели впервые за время президентства Дональда Трампа наносит визит высокопоставленный американский чиновник, министр обороны США Джеймс Мэттис — с предложением поддержать американскую стратегию в Афганистане и купить у США очередную партию оружия. Автор статьи призывает Нью-Дели отказаться быть пешкой в американской игре по сдерживанию Китая и перейти на более зрелый и самостоятельный подход к американо-индийским отношениям.