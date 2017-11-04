С 18 по 24 октября в Пекине проходил XIX съезд Коммунистической партии Китая — крупнейшее политическое событие в Китайской Народной Республике, к которому раз в пять лет прикованы взгляды всего мира. Каковы его основные итоги и каков будет лейтмотив следующего срока председательства Си Цзиньпина?

Флаг КНР

Прежде всего, съезд показал, что в Китае идет ослабление клановой борьбы за счет централизации власти в руках председателя КНР и его команды. Ли Чжаньшу, Чжао Лэцзи, Ван Хунин — трое из шести, помимо самого Си, членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК (ПК) являются активными сторонниками председателя. Ли Кэцяна и Ван Яна относят к клану «комсомольцев», а Хань Чжэна — к членам «шанхайского» клана Цзян Цзэминя. При этом, принимая во внимание проведенную Си Цзиньпином институциональную подготовку к централизации власти, Ли, Ван и Хань едва ли смогут проводить самостоятельный курс. Так, еще в начале своего первого срока Си создал Центральную руководящую группу по всестороннему углублению реформ — и экономика перешла из вотчины премьера Госсовета непосредственно к председателю. Появился также Совет государственной безопасности, что обеспечило Си обратную связь с народом, минуя Народный политический консультативный совет (НПКС) и Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — структуры, главами которых традиционно становятся члены Посткома Политбюро. Была учреждена Центральная руководящая группа по кибербезопасности и информатизации, которая создала возможность контроля информационных потоков. Все — под личным руководством Си Цзиньпина. Так что по факту была устранена система коллективного руководства, которую эксперты называли институционализированным авторитаризмом в Китае, и произошел переход к традиционному авторитаризму.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Нечто похожее на культ личности, наблюдавшееся в Китае в течение первого срока Си, продолжает усиливаться. В официальных документах, начиная с шестого пленума ЦК КПК в октябре 2016 года, за Си Цзиньпином было закреплено немыслимое для эпохи коллективного руководства звание «ядра партии» (хэсинь). Прошедший съезд увековечил имя Си Цзиньпина в Уставе КПК: к формулировке «Коммунистическая партия Китая руководствуется в своей деятельности марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и концепцией научного развития» было добавлено «и идеей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» (синь шидай чжунго тэсэ шэхуэй чжуи сысян). Лишь имя Мао Цзэдуна было включено в Устав партии тогда, когда он еще был в живых и находился у власти. В случае с Дэн Сяопином это произошло посмертно, а имен Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао в уставе нет вовсе, есть лишь приписываемые им новаторские концепции.

Для чего необходима подобная консолидация власти и закрепление авторитета лично председателя среди масс?

Дело в том, что второй срок председательства Си Цзиньпина приходится на ключевой момент новейшей истории Китая — 2021 год, столетие Коммунистической партии и выполнение приуроченной к нему задачи строительства общества малой зажиточности сяокан, которую поставил еще Дэн Сяопин. При этом проблема заключается не в том, что Китай эту задачу может не выполнить. Напротив, среднегодовой доход на душу населения в Китае превысил 8000 долларов, в стране оформился стабильно растущий и богатеющий средний класс — это позволит Си провозгласить задачу успешно выполненной. Вопрос в том, что делать дальше. Задаче «накормить население» было подчинено правление двух предыдущих поколений китайских руководителей, вследствие чего время не требовало от них мощных теоретических концепций, сравнимых с философской системой Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина. После же 2021 года перед руководством КНР стоит задача разработать конкретную стратегию по достижению «второй столетней цели» — строительства к 2049 году богатого и могущественного, демократического и цивилизованного, гармоничного и модернизированного социалистического государства. В этом плане Си Цзиньпин является заложником своей эпохи. Показательно то, что член Посткома нового созыва, идеолог Ван Хунин был автором множества концепций и при предыдущих председателях, в частности, именно он разработал для Цзян Цзэминя идею тройного представительства и для Ху Цзиньтао — концепцию научного развития. Но в состав Постоянного комитета включил его лишь Си Цзиньпин. Значит, грамотной модернизации идеологии Си отводит важнейшее место в своем курсе. И именно поэтому этап 2020—2050 гг. был уже поделен на два периода. Собственно вторая столетняя цель была отнесена ко второму периоду, с 2035 по 2050 гг. А в рамках первого, 2020—2035 гг., планируется «осуществить модернизацию социализма».

Как сказано в докладе председателя XIX съезду, «население нуждается теперь не только в более высоком уровне материальной культуры, также постоянно растет его потребность в демократии, правовом порядке, честности, справедливости, безопасности, окружающей среде». А также в обновленных духовных ориентирах. Активное обращение к историческому прошлому, вплетение истории партии во всю долгую историю Китая, так активно предпринимаемые в последние пять лет, свидетельствуют о желании Си Цзиньпина возродить авторитет партии в народе, для чего ему понадобится серьезная работа над новой стратегией развития.

Таким образом, в связи с размахом реформ, задуманных Си Цзиньпином, и стоящей перед ним важной задачей обновления теоретической базы социализма с китайской спецификой, а также в целях консолидации общества под неизменным руководством КПК, среди экспертов есть мнение, что Си Цзиньпин может нарушить сложившийся в партии и стране порядок и остаться на третий срок, несмотря на то, что ему будет уже 69 лет, что является нарушением еще одного правила — о том, что возрастной ценз для членов ЦК КПК составляет 68 лет.

Но если возрастной ценз — это, скорее, неписаная традиция партии, то ограничение количества сроков руководителя страны до двух четко прописано в Конституции КНР. Изменение Конституции — серьезное предприятие, на XIX съезде оно не обсуждалось, и маловероятно, что оно будет сделано наскоро в преддверии XX съезда. Кроме того, и правило о возрастном цензе нарушено не было: все члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК нового созыва моложе 68 лет. Си Цзиньпин отпустил на покой даже ближайшего соратника, 69-летнего экс-главу Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) Ван Цишаня, вопреки ранним прогнозам о том, что ради Вана могут сделать исключение либо вовсе отменить правило.

Dimitry B Пекин

В то же время в Посткоме нет никого, кто был бы моложе 60 лет и мог бы на XX съезде претендовать на пост нового председателя или премьера. Но это едва ли значит, что Си Цзиньпин пойдет на третий срок. Пример Дэн Сяопина и Мао Цзэдуна, более того, многочисленные примеры из имперской истории Китая показывают, что правителю не обязательно удерживать за собой официальный пост для того, чтобы сохранять фактическое влияние и оставлять за собой последнее слово. Скорее всего, на XX съезде в состав Посткома будет введен молодой, лояльный Си Цзиньпину, не имеющий собственной концепции развития и не особенно знакомый массам член нынешнего Политбюро. Который и станет новым председателем. А Си Цзиньпин сохранит за собой пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КПК и КНР и будет дирижировать процессом из-за кулис. Подспорьем ему в этом будет подготовленная им в ходе кампании по борьбе с коррупцией лояльная лидеру партия. Которая гарантирует продолжение процесса углубления реформ. Не зря основной удар вышеупомянутой кампании пришелся по «шанхайцам» — слишком сросшимся с бизнес-структурами высокопоставленным партийцам, заинтересованным в продолжении опережающих темпов развития восточных прибрежных зон в ущерб сглаживанию региональных и социальных диспропорций. То есть по хранителям старого порядка.

Своеобразным символом того, что будет поставлено во главу следующей «политической пятилетки», является первое совместное посещение членами нового Посткома того или иного культурного мероприятия, чаще всего — выставки. В 2012 году это была выставка «Дорога к возрождению», рассказывающая о печальных событиях в истории Китая со времен Опиумных войн. Именно тогда Си Цзиньпин впервые озвучил концепцию «Мечты о великом возрождении китайской нации», в претворении которой должны объединиться все китайцы, и исполнение которой станет венцом новой истории Китая. В этом году, 1 ноября, члены Посткома Политбюро ЦК КПК отправились на место проведения I съезда Коммунистической партии Китая. В конце июля 1921 года, 96 лет назад, представлявшие около 50 членов КПК со всей страны делегаты собрались в Шанхае. Однако из-за преследования со стороны местной полиции они переместились в лодку на озере Наньху у города Цзясин в провинции Чжэцзян. Копия лодки, которую называют «красной», находится в местном музее. По итогам осмотра выставки Си Цзиньпин призвал членов КПК претворять в жизнь дух «Красной лодки». Это означает, что основная задача второго срока Си Цзиньпина состоит в том, чтобы вернуть партии чуть было не утраченный авторитет, ее место в авангарде прогрессивной мысли китайского народа, чтобы именно она могла по праву удержать за собой лидерство в возродившемся Китае.