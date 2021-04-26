Виктор Кирочкини
Автор
Председатель подкомитета по развитию рыбохозяйственного комплекса России Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса. Специализация: рыбохозяйственный комплекс, агропромышленный комплекс.
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