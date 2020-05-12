При анализе сути и содержания экспертных оценок агропродовольственного рынка в целом, иногда сталкиваешься с такими суждениями, что нарастающее сокращение населения страны и, как следствие, снижение в перспективе 10−20 лет внутреннего спроса на сахар вынуждают идти на сокращение посевных площадей сахарной свёклы до уровня 15−20% с заменой их соей и рапсом. То есть заложенная в расчёт перспектива сокращения населения страны выглядит чем-то обыденным и естественным.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тем не менее на данном этапе жизни соотечественников в условиях мировой пандемии одним из самых востребованных в последние дни продуктов в потребительской корзине является именно сахар, который, как отмечают психологи, в любом виде помогает выйти из состояния стресса, что особенно актуально в настоящий момент самоизоляции.

Но вот не понятно, почему же речь идёт именно о сокращении населения страны, почему оно сокращается, почему оно сокращается настолько, что в перспективе каких-то 10−20 лет, закладывая посевные площади, мы учитываем именно это фактор — сокращение населения?

Если сахарники ликвидируют посевные площади по причине предполагаемого сокращения населения, то сыровары и мелкие фермеры единодушны в том, что отсутствие спроса и, как следствие, закрытие ряда результативных предприятий можно объяснить только снижением запаса прочности у населения, которое ещё до момента мировой пандемии уже находилось в состоянии нищеты. И, соответственно, сколько бы качественного и полезного сыра, а также мясной и молочной продукции ни производилось для отечественного потребителя, население будет делать ограниченные покупки из-за отсутствия денег и огромной закредитованности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в магазине

Нельзя не отметить, что основным компонентом в борьбе с коронавирусом будет являться хороший иммунитет граждан страны, и сформироваться он может только на здоровых и натуральных продуктах, что могут себе позволить единицы наших соотечественников.

А вот цена на эти здоровые, натуральные продукты вводит отечественного потребителя в не меньший стресс, чем от пандемии, и если в случае с вирусом, как гарантируют психологи, стресс можно снять шоколадкой, то с недоступной для населения ценой на здоровые, натуральные продукты одной шоколадкой уже не обойтись.

Отсутствие денег и недоступность здорового, натурального продукта для потребителя, особенно в условиях мировой пандемии — это уже сбой безопасности всей системы взаимодействия народа и государства, государства, которое не может существовать отдельно от народа, являясь его производным.

Власти Москвы обширно заявили о своей готовности в любой момент оказать поддержку предприятиям пищевой промышленности. Осталось дело за малым — начать оказывать финансовую поддержку населению для возможности приобретения продукции тех самых мясоперерабатывающих предприятий, которая наиболее востребована и необходима для поддержания иммунитета и здоровья граждан страны в условиях самоизоляции

Активная инициатива государства по оказанию помощи населению страны не должна провалиться и остаться только на словах. На данный момент в условиях самоизоляции и на удалённом рабочем месте оказался в большинстве своем кадровый, опытный, уже обученный и хорошо подготовленный профессиональный состав, большинство которого в случае неоказания финансовой поддержки может оказаться за чертой выживания, и на восстановление которого в полном объёме — по принципу «скупой платит дважды» — потребуется значительно больше времени и финансов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Нельзя отрицать и то, что важнейшей составляющей программы правительства по выходу страны из кризиса должна быть в первую очередь поддержка населения и сохранение его трудового потенциала, что возможно только при достойном финансовом обеспечении и, соответственно, здоровом полноценном питании.

В заключении хотелось бы выделить сказанное Владимиром Путиным на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации: «Уважаемые коллеги, очевидно, что налаживать, отстраивать нормальную деловую жизнь, работу предприятий придётся шаг за шагом. Решая при этом стратегические задачи, отвечая на вызовы новой реальности, которая формируется сейчас в мире, когда жесткую встряску испытывают глобальные рынки, системы мировой торговли, нарастают темпы технологической гонки».

И очень важно, стратегически важно, чтобы при налаживании и отстройке нормальной деловой жизни было кому осуществлять обозначенную главой страны пошаговую реабилитацию экономики. Твердой поступью и профессиональными кадрами, а не полуобморочным шагом блокадника или иностранным наёмным работником.