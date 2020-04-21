Даже если бегло посмотреть список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, то сразу же в глаза бросается недостаток ещё одного пункта, а именно пункта, отвечающего за производство продуктов питания. Есть в списке деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, но не их производство.

Иван Шилов ИА REGNUM Дефицит

Продукты питания и напитки можно предоставлять только при их наличии, и при активном потребительском рынке, отсутствие которого отрицательно сказывается на всей продовольственной цепочке.

Возможно, члены правительственной комиссии, на заседании которой и был одобрен данный список, не достаточно учли очень важную экономическую связь потребителя пищевой продукции со стабильностью работы бизнеса в этой сфере, чем и можно объяснить отсутствие в списке основополагающего пункта, отвечающего за продовольственную безопасность полноценного и доступного питания соотечественников в условиях мировой пандемии.

Крупные агрохолдинги, поименованные в списке как наиболее пострадавшие от распространения коронавирусной инфекции, значительно легче и с меньшими потерями перенесут бремя пандемии, имея большую финансовую прочность, нежели представители малого-среднего бизнеса.

Тем не менее, как решила комиссия, организации и индивидуальные предприниматели, поименованные в данном списке, получат первоочередную адресную поддержку. А как же быть десяткам тысяч мелких-средних организаций и индивидуальных предпринимателей, потерявших своего потребителя и сокративших либо полностью ликвидировавших свой бизнес по производству продуктов питания?

Советский пищепром

Вот и получается, выпадение из системы всего одного звена — потребителя — рикошетом ударило по всей экономике страны, что выразилось не только в сокращении сотрудников пищевой перерабатывающей отрасли с последующей потерей профессиональных технологов и работников, но и частичной или полной остановкой производства.

А если взять во внимание закрытые на сегодня курорты и санатории наших исторических здравниц, то даже при поверхностном анализе можно увидеть обширную картину потери работы и доходов предпринимателей и организаций пищепрома, которые обеспечивали продуктами питания данные санаторно-курортные зоны.

И понятно, что без поддержки государства им невозможно сохранить и рабочих специалистов, и производство в целом. А ведь без дохода и средств к существованию остались целые семьи, формирующие своё финансовое благополучие именно предпринимательской деятельностью, возобновление которой, опять-таки, возможно только при помощи государства.

МАММ / МДФ Механизация трудоемких работ по производству фарша. 1934

К подобным авральным ситуациям потери потребителя и, как следствие, можно включить и закрывшиеся школы, детские сады, ясли, иные социальные общественные заведения — традиционные потребители основного и особо важного животного белка целой линейки мясных, рыбных, молочных продуктов, являющимися пока еще незаменимыми компонентами в питании детей и взрослого населения.

А если принять во внимание большую концентрацию населения возле мегаполисов и их областей, где значительное количество мясо-рыбоперерабатывающих предприятий, молочных предприятий, иных производителей пищевой продукции, то легко представить, как сказалась на деятельности этих предприятий и скажется на их дальнейшем состоянии одномоментная и резкая потеря многомиллионной армии традиционных потребителей!

Вынужденное сокращение объёмов производства, невозможность реализации своей продукции из-за ухода потребителей в режим самоизоляции, необходимость оплачивать зарплату сотрудникам, сохранить и не потерять штат обученных и подготовленных технологов производственных цехов — задача, которая не решаема без обещанной поддержки государства.

Russiainphoto.ru Технолог В. П. Коновалова (справа) и аппаратчица М. Ф. Овчинникова у приборов технологической линии по выработке пищевых топленых жиров

Соответственно, необходима не только корректировка списка сфер деятельности наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции с включением в него большего числа производителей пищевой переработанной продукции животного происхождения как наиболее незаменимой и важной для здоровья населения страны, но и обозначить острейшую необходимость экстренной материальной помощи населению для финансовой возможности приобретать продукцию первой необходимости, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению докризисного режима деятельности данных предприятий и их работоспособности в целом.

Резюмируя вышесказанное, следует ещё раз отметить, что и потребитель, и бизнес находятся во взаимной и неразрывной связке, составляя единое целое экономики страны. Финансовый провал одной из сторон рикошетом скажется на другой.