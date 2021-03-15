По результатам парламентских слушаний, прошедших 10 марта в Госдуме РФ, на тему «Совершенствование правового механизма государственного регулирования на продовольственные товары первой необходимости».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Общим лейтмотивом докладчиков на прошедших слушаниях выступила осознанная необходимость, высказанная как представителями бизнеса, так и депутатами Госдумы РФ, в принятии решительных мер по урегулированию цен на продовольственные товары первой необходимости и формировании на них справедливой системы ценообразования, исключающей спекулятивные и необоснованные торговые наценки.

Острыми и резонансными показались прогнозы Ассоциации компаний розничной торговли, ожидающие в связи с принятием этих мер и уходом от рыночных механизмов формирования цен сокращения «миллионов рабочих мест и нарушения логистической инфраструктуры продовольственной безопасности страны». И, как следствие, «снижения доступности продовольственных товаров в первую очередь для незащищенных социальных групп» в результате сокращения количества хозяйствующих субъектов, образования возможного дефицита, невозможности выпускать более дешевые позиции за счет субсидирования более дорогими и т.д.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдел молочных продуктов в супермаркете

А в сокращении миллионов рабочих мест и ликвидации числа хозяйствующих субъектов, о которых говорят сетевые торговцы, в первую очередь они и повинны! Сетевые гипермаркеты полностью развалили российскую систему розничной торговли, оставили миллионы людей, работающих в этой сфере и обеспечивающих себя и свои семьи, не только без работы, но и без средств к существованию.

Очень подозрительным смотрится прогноз представителей сетевой торговли по «снижению доступности продовольственных товаров в первую очередь для незащищенных социальных групп» при ликвидации всех спекулятивных и необоснованных торговых наценок, что, совершенно наоборот, скажется непосредственно на уменьшении цены, особенно социального конвейера продовольственных товаров и, как следствие, их большей финансовой доступности!

А все политические заверения сетей о якобы реализации ими в связи с падением покупательной способности потребителя продукции по стоимости значительно ниже закупочной цены все равно будут переложены на плечи производителя и за его же счет компенсированы при наличии таковых потерь, в которые с трудом верится.

Неоднократно уже делались и делаются выводы на различных уровнях правительства и отечественного бизнеса о проникновении иностранного капитала практически во все сферы жизнедеятельности российского предпринимателя.

Торговые сети являются элементарными толкачами, лоббистами западных брендов и торговых марок, поддерживая тем самым зарубежный рынок, зарубежного производителя, проводя протекционную политику по отношению к ним, дискредитируя тем самым отечественного производителя, выстраивая различные ценовые комбинации для недопущения его продукции на свои полки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

И о каком тогда импортозамещении на продуктовых полках можно говорить, если все эти выходки сетевой торговли, по своей сути, больше напоминают ударное звено политической системы запада, направленной на полный развал отечественного производственного сектора экономики России с нескрываемым и последовательным поглощением нашего внутреннего рынка и насыщением его своей продукцией!

Именно поэтому они в совершенстве владеют диктатурой цен, именно поэтому они полностью игнорируют отечественного производителя, именно поэтому в нашей стране продолжают повсюду уничтожаться целые семьи маленьких розничных продовольственных магазинов.

И самое печальное для экономики страны: все выкачанные у простого народа деньги несметным числом уходят за границу, что полностью исключает их участие в развитии и укреплении производственного потенциала России, да еще и финансово обваливает предприятия пищепрома и кошелек потребителя.

Следствием чего и является, как отметила член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Ольга Борисикова, то, «что отечественные мясоперерабатывающие предприятия, работая в настоящий момент на грани минимальной рентабельности и повышения стоимости мясного сырья, вынуждены обратиться с предложением к ретейлерам повысить цены на свою продукцию, осознавая при этом, что продавцам, особенно крупному ретейлу, уже познавшим за ковидный год резкий обвал доходов потребителя, повышение цены грозит, в свою очередь, не менее резким падением спроса на подорожавший продукт».

Это как раз тот случай, подчеркнула эксперт, при котором «представителям сетевой торговли, как они уже об этом объявили, вновь выпадает тот гуманитарный случай реализации продукции по стоимости, значительно ниже закупочной цены, в связи с продолжающимся падением покупательной способности потребителя и подорожанием исходного сырья для предприятий мясоперерабатывающей отрасли».

Дарья Антонова ИА REGNUM На кассе

Тем не менее, как отмечает далее эксперт Федеральной палаты, «в данной конкретной ситуации в целях стабилизации продовольственной безопасности страны, а также в целях выравнивания стратегического баланса интересов производитель — продавец — потребитель положение могут спасти только государственные дотации перерабатывающим предприятиям пищепрома и экстренная адресная финансовая или продовольственная помощь населению страны».

«В противном случае, в соответствии с обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным наращиванием экспорта сельхозпродукции, из страны будут вывозиться продовольственные товары соответственно высокого и востребованного качества, которые финансово недоступны потребителю, с замещением их на продовольственных полках более экономически предпочтительными населением продуктами питания, что не замедлит сказаться на общем здоровье нации», — отметила специалист.