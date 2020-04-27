Сохраним ресурс — предотвратим голод
Помощник президента России Максим Орешкин 25 апреля заявил РИА Новости что Россия располагает ресурсами, чтобы восстановление после экономического кризиса прошло максимально быстро. Также он отметил, что главная задача сейчас — сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов, чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе.
Особенно приятно слышать от помощника президента России, что на первый план главных задач наконец-то вышла забота о сохранении производственных цехов экономики страны с целью докризисной реализации пока еще имеющегося в наличии кадрового и сырьевого ресурса — в производство промышленных товаров и продовольствия для массового потребления населением страны в условиях мировой пандемии.
Касаясь продовольственного ресурса, нельзя не отметить, что в последнее время агропродовольственный комплекс России, как и вся экономика страны, работает в достаточно сложных социально-экономических условиях.
Тем не менее на текущий момент в наличии имеется достаточный ресурс по незаменимому пока еще животному белку — мясу и молочной продукции.
И на данный момент важнейшей задачей является, как отметил помощник президента — сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов, чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться на поля и фермы, на пищевые перерабатывающие предприятия, поскольку качественные отечественные продукты питания наиболее востребованы и всегда в приоритете, как во времена внутриэкономических кризисов, так и в периоды социально-политических коллизий мирового сообщества.
С целью прикладной реализации сказанного помощником президента России, для скорейшего выхода по его рекомендации из сложившегося кризиса, отрицательно отразившегося на деятельности предприятий пищевой перерабатывающей продукции, для сохранения профессиональных коллективов технологов и производственного персонала, сложившихся на предприятиях пищепрома, а также для сохранения докризисного объема выпускаемой продукции и ее бесперебойной реализации для населения страны, необходимо:
— снизить арендную плату для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности, реализующих самостоятельно свою продукцию на арендуемых площадях;
— включить в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, производителей пищевой переработанной продукции животного происхождения как наиболее незаменимой и важной для здоровья населения страны в условиях мировой пандемии;
— применить меры государственной поддержки для предпринимателей и организаций пищепрома, которые обеспечивали продуктами питания санатории и курорты исторических здравниц;
— применить меры финансовой поддержки населения для обеспечения возможности приобретения пищевой продукции первой необходимости, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению докризисного режима деятельности пищевых перерабатывающих предприятий и их работоспособности в целом.
Ряд этих экстренных и незамедлительных мер будет полностью корреспондироваться с заключением ФАО о том, что продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди всегда имеют физический, экономический и общественный доступ к достаточному по объёму, безопасному и питательному продовольствию для удовлетворения своих потребностей в полноценном питании в соответствии со своими предпочтениями для активной и здоровой жизни.
В заключении приведем слова директора отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олега Кобякова о роли России в борьбе с пандемией:
«Сегодня беда пришла в наш общий дом, и мы боремся с ней всем миром. Страны — члены ФАО с надеждой смотрят на нынешнюю Россию, рассчитывая, что она, внося весомый вклад во всеобщие усилия по борьбе с вирусной напастью, поддержит их и как мировая житница, ведущий производитель столь важного сейчас для сохранения жизненных сил продовольствия».
И это соответствует истине, потому что Россия играет заметную роль в качестве донора при оказании помощи в развитии другим странам, при этом не забывая о собственном потребителе, отмечая позитивную динамику в обеспечении продовольственной безопасности, повышении качества питания своего населения и содействии устойчивому развитию сельского хозяйства России.