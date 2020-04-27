Помощник президента России Максим Орешкин 25 апреля заявил РИА Новости что Россия располагает ресурсами, чтобы восстановление после экономического кризиса прошло максимально быстро. Также он отметил, что главная задача сейчас — сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов, чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Особенно приятно слышать от помощника президента России, что на первый план главных задач наконец-то вышла забота о сохранении производственных цехов экономики страны с целью докризисной реализации пока еще имеющегося в наличии кадрового и сырьевого ресурса — в производство промышленных товаров и продовольствия для массового потребления населением страны в условиях мировой пандемии.

Касаясь продовольственного ресурса, нельзя не отметить, что в последнее время агропродовольственный комплекс России, как и вся экономика страны, работает в достаточно сложных социально-экономических условиях.

Тем не менее на текущий момент в наличии имеется достаточный ресурс по незаменимому пока еще животному белку — мясу и молочной продукции.

И на данный момент важнейшей задачей является, как отметил помощник президента — сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов, чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться на поля и фермы, на пищевые перерабатывающие предприятия, поскольку качественные отечественные продукты питания наиболее востребованы и всегда в приоритете, как во времена внутриэкономических кризисов, так и в периоды социально-политических коллизий мирового сообщества.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиноферма

С целью прикладной реализации сказанного помощником президента России, для скорейшего выхода по его рекомендации из сложившегося кризиса, отрицательно отразившегося на деятельности предприятий пищевой перерабатывающей продукции, для сохранения профессиональных коллективов технологов и производственного персонала, сложившихся на предприятиях пищепрома, а также для сохранения докризисного объема выпускаемой продукции и ее бесперебойной реализации для населения страны, необходимо:

— снизить арендную плату для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности, реализующих самостоятельно свою продукцию на арендуемых площадях;

— включить в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, производителей пищевой переработанной продукции животного происхождения как наиболее незаменимой и важной для здоровья населения страны в условиях мировой пандемии;

— применить меры государственной поддержки для предпринимателей и организаций пищепрома, которые обеспечивали продуктами питания санатории и курорты исторических здравниц;

— применить меры финансовой поддержки населения для обеспечения возможности приобретения пищевой продукции первой необходимости, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению докризисного режима деятельности пищевых перерабатывающих предприятий и их работоспособности в целом.

Ряд этих экстренных и незамедлительных мер будет полностью корреспондироваться с заключением ФАО о том, что продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди всегда имеют физический, экономический и общественный доступ к достаточному по объёму, безопасному и питательному продовольствию для удовлетворения своих потребностей в полноценном питании в соответствии со своими предпочтениями для активной и здоровой жизни.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

В заключении приведем слова директора отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олега Кобякова о роли России в борьбе с пандемией:

«Сегодня беда пришла в наш общий дом, и мы боремся с ней всем миром. Страны — члены ФАО с надеждой смотрят на нынешнюю Россию, рассчитывая, что она, внося весомый вклад во всеобщие усилия по борьбе с вирусной напастью, поддержит их и как мировая житница, ведущий производитель столь важного сейчас для сохранения жизненных сил продовольствия».

И это соответствует истине, потому что Россия играет заметную роль в качестве донора при оказании помощи в развитии другим странам, при этом не забывая о собственном потребителе, отмечая позитивную динамику в обеспечении продовольственной безопасности, повышении качества питания своего населения и содействии устойчивому развитию сельского хозяйства России.