Валерий Ломовицкий
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Последние публикации
Суд не стал отправлять в колонию убившего участника СВО бойца ММА
Девятнадцатилетнего бойца ММА (смешанных боевых искусств) Рустама Байжуменова, убившего участника СВО, приговорили к ограничению свободы на полтора года и отпустили из-под стражи в зале заседаний. Решение 4 марта вынес Карталинский городской суд. После переквалификации дела по менее тяжкой статье...
5 марта 2024
«Когда Анфиса умерла, Миша даже не позвонил»
Сериал «Король и Шут» установил рекорд — в день релиза его посмотрели 410 тысяч подписчиков «Кинопоиска». По данным сервиса, это самый высокий показатель в истории платформы. На протяжении месяца сериал занимал первое место на сервисе по просмотрам. Сериал рассказывает о жизни музыкантов в период...
13 апреля 2023
Мать «брянского террориста» хочет вернуться в Россию, но боится травли
Денис Капустин — неонацист, предполагаемый организатор покушения на миллиардера Константина Малофеева и главарь террористов, которые 2 марта в составе так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись на территорию Брянской области, где...
14 марта 2023
Главарь «брянских террористов» оказался внуком еврейского режиссёра
2 марта на территорию Брянской области было совершено вторжение группой украинских боевиков. Был ранен ребенок и убиты двое мирных жителей, которые везли детей в школу. Сначала сообщалось о десятках диверсантов из ВСУ, но на деле оказалась лишь небольшая группка террористов из так называемого...
4 марта 2023